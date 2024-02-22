«Впервые увидел свою кость». Митя Фомин объяснил, когда получил перелом на съемках шоу

Уроженец Новосибирска, певец Митя Фомин назвал время, когда получил травму на съемках реалити-шоу в Узбекистане. У артиста диагностировали перелом пальца — фаланги мизинца.
Момент происшествия попал в кадры шестого выпуска «Выжить в Самарканде» телеканала ТНТ.
В раговоре с НГС Митя Фомин уточнил, что получил травму еще осенью — в сентябре. Для уточнения более подробных данных артист рекомендовал обратиться к PR-агенту.
Между тем выпуск шоу опубликовали в середине февраля на сайте Rutube. Судя по кадрам, артист получил травму во время прохождения испытания: участникам программы было необходимо разбить кирпичную стену подвешенным ядром.
— Я снимаю перчатку и оказывается, что у меня там достаточно глубокая рана. Я впервые увидел свою собственную кость, — сказал Митя Фомин в записи шоу. — Мне стало прям, честно говоря, не хорошо.
Одна из участниц шоу предположила, что артист мог не до конца услышать правила прохождения испытания: «Бить руками-то нельзя». Во время инструктажа участникам программы заявили, что поверхность необходимо разбить ядром. Между тем, судя по кадрам, певец также прикасался руками к стене.
— Мы желаем Митьке скорейшего выздоровления. Надеюсь, ничего страшного не будет. Пожалуйста, внимательно слушайте правила, внимательно проходите инструктаж и следуйте технике безопасности, — сказал ведущий шоу Павел Воля.
В результате, как заявляли участники передачи, артиста забрали врачи скорой помощи в больницу. Во время поездки в медучреждение певец сообщил о плохом самочувствии и попросил придержать руку.
— Я думал, что отделался просто легким испугом. На самом деле — сделали рентген и выяснилось, что у меня множественный оскольчатый открытый перелом фаланги мизинца, — рассказал артист. — Я испытываю горечь, не совсем понимаю, как сложится моя участь в реалити. Но, я так понимаю, что в таком положении не смогу участвовать ни в каких конкурсах и испытаниях. И это очень печально.
В конце января Митя Фомин заявил, что его мама живет в отвратительных условиях в Новосибирске. При этом, по его данным, сибирячка отказывается переезжать в Москву.