«Впервые увидел свою кость». Митя Фомин объяснил, когда получил перелом на съемках шоу

Между тем выпуск шоу опубликовали в середине февраля на сайте Rutube. Судя по кадрам, артист получил травму во время прохождения испытания: участникам программы было необходимо разбить кирпичную стену подвешенным ядром.



— Я снимаю перчатку и оказывается, что у меня там достаточно глубокая рана. Я впервые увидел свою собственную кость, — сказал Митя Фомин в записи шоу. — Мне стало прям, честно говоря, не хорошо.

