Новосибирец Митя Фомин поборется за 10 млн рублей на шоу «Выжить в Самарканде» — с кем будет соперничать певец

ТНТ рассекретил имена всех звездных участников нового сезона реалити-шоу «Выжить в Самарканде». За приз в 10 миллионов рублей в Узбекистане будут бороться Влад Топалов, новосибирец Митя Фомин, Назима, Юлия Паршута, Вики Одинцова и Сергей Гореликов, которого зрители знают по Comedy Club как Сержа Горелого и Турбо из группы USB.
Для Мити Фомина это уже не первый опыт участия в подобных реалити-шоу, свои силы сибиряк уже испытывал в первом сезоне проекта «Звезды в Африке». Тогда музыкант в испытании навылет обыграл Вики Одинцову, но отдал ей свое место в проекте. В новом сезоне Митя и Вики вновь окажутся в одной команде.
— У проекта глобальный размах. Всё захватывающе интересно, но очень изнурительно. Со всеми участниками сложились хорошие отношения, с Вики Одинцовой у нас «старые счеты» еще с проекта «Звезды в Африке». Конфликтов особо не было, но у меня был переломный момент практически в самом начале. Когда я понял, что ввязался не в ту историю, в которую хотел, — поделился впечатлениями о проекте Митя Фомин.
Ведущими шоу вновь станут Павел Воля и Ляйсан Утяшева. Дата выхода «Выжить в Самарканде» запланирована на 23 июня 2024 года.
Ранее певец Митя Фомин посвятил очередной выпуск своего шоу «На все 100» Новосибирску и его жителям. На это раз артист встретился с 94-летним врачом-анестезиологом Михаилом Иванцовым из областной больницы.