Новосибирец Митя Фомин поборется за 10 млн рублей на шоу «Выжить в Самарканде» — с кем будет соперничать певец

— У проекта глобальный размах. Всё захватывающе интересно, но очень изнурительно. Со всеми участниками сложились хорошие отношения, с Вики Одинцовой у нас «старые счеты» еще с проекта «Звезды в Африке». Конфликтов особо не было, но у меня был переломный момент практически в самом начале. Когда я понял, что ввязался не в ту историю, в которую хотел, — поделился впечатлениями о проекте Митя Фомин.

