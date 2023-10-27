freedom
СЕЙЧАС -4°С
Пробки 0/10
usd 93.22
eur 98.35
Срочно11 тысяч новосибирцев получили страшный диагноз
Все новости
Все новости

Новосибирец Митя Фомин поборется за 10 млн рублей на шоу «Выжить в Самарканде» — с кем будет соперничать певец

Для сибиряка это не первое реалити-шоу на выживание

2 738

Выход проекта запланирован на 2024 год

Поделиться

ТНТ рассекретил имена всех звездных участников нового сезона реалити-шоу «Выжить в Самарканде». За приз в 10 миллионов рублей в Узбекистане будут бороться Влад Топалов, новосибирец Митя Фомин, Назима, Юлия Паршута, Вики Одинцова и Сергей Гореликов, которого зрители знают по Comedy Club как Сержа Горелого и Турбо из группы USB.

Для Мити Фомина это уже не первый опыт участия в подобных реалити-шоу, свои силы сибиряк уже испытывал в первом сезоне проекта «Звезды в Африке». Тогда музыкант в испытании навылет обыграл Вики Одинцову, но отдал ей свое место в проекте. В новом сезоне Митя и Вики вновь окажутся в одной команде.

— У проекта глобальный размах. Всё захватывающе интересно, но очень изнурительно. Со всеми участниками сложились хорошие отношения, с Вики Одинцовой у нас «старые счеты» еще с проекта «Звезды в Африке». Конфликтов особо не было, но у меня был переломный момент практически в самом начале. Когда я понял, что ввязался не в ту историю, в которую хотел, — поделился впечатлениями о проекте Митя Фомин.

Ведущими шоу вновь станут Павел Воля и Ляйсан Утяшева. Дата выхода «Выжить в Самарканде» запланирована на 23 июня 2024 года.

Ранее певец Митя Фомин посвятил очередной выпуск своего шоу «На все 100» Новосибирску и его жителям. На это раз артист встретился с 94-летним врачом-анестезиологом Михаилом Иванцовым из областной больницы.

По теме

Митя ФоминТелеканал ТНТНовосибирец
  • ЛАЙК3
  • СМЕХ4
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter