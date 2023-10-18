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94-летний врач из Новосибирска пришел на шоу Мити Фомина и встал на голову

Артист снял новый выпуск передачи «На все 100»

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Для нового выпуска передачи артист прошел по набережной, побывал в областной больнице, съездил в Академгородок и наукоград Кольцово

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Певец Митя Фомин посвятил очередной выпуск своего шоу «На все 100» Новосибирску и его жителям. Герои шоу — пожилые люди, которые ведут активный образ жизни и знают рецепты долголетия.

Артист встретился с 94-летним врачом-анестезиологом Михаилом Иванцовым из областной больницы. Врач показал, как стоит на голове и отжимается. Еще один герой выпуска — 89-летний Владимир Иванов, который занимается большим теннисом и закаляется, принимая ледяные ванны. Также ведущий побывал на занятии по айкидо, где занимается 71-летняя Елена Зиневич.

Героем выпуска также стала мама артиста Тамара Павловна, которой исполнился 81 год. Она рассказывает о секретах долголетия их семьи.

В выпуске Новосибирск показан развитым зеленым городом с красивыми локациями, а Обское море Митя Фомин называет с ударением на первый слог.

Премьера тревел-шоу «На все 100» состоялась в сентябре. Кроме Новосибирской области, выпуски шоу посвящены долгожителям Крыма, Вологодской области. Кстати, в июне Митя Фомин открыл купальный сезон в Обском море и поделился яркими впечатлениями об этом в соцсетях.

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Митя ФоминШоуНовосибирск
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