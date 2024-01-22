«Мне становится неудобно»: Митя Фомин заявил, что его мама живет в отвратительных условиях в Новосибирске

Митя Фомин заявил, что его мама живет в отвратительных условиях в Новосибирске и при этом отказывается переезжать в Москву. Об этом он сообщил во время интервью на YouTube-канале FAMETIME TV.
— Мама ни в какую не хочет переезжать в Москву. Приезжает из Новосибирска на концерт, но при этом она живет в своей квартире в каких условиях она хочет. Хотя я считаю, что она живет в отвратительных условиях. Говорит: «Мне так нравится». Так не нравится мне. Я говорю: «Мам, к тебе приходят люди, которые знают, что я твой сын. И мне становится неудобно, потому что знаю, что ты можешь жить лучше», — отметил Митя Фомин.
Он добавил, что купил и отремонтировал новую квартиру для матери, но сейчас сдает ее.
— Она ни в какую не захотела поехать по нескольким причинам, и она может обосновать их тысячами. Она в прекрасном состоянии для своих 82 лет. Но я хотел бы, чтобы она была в лучшем состоянии, потому что она не приемлет врачей, компаньонов, — добавил артист.
На прошлой неделе Митя Фомин — тот самый «светленький из Hi-Fi» — отметил юбилей. Музыканту стукнуло 50 лет. Образы певца до сих пор остаются яркими и необычными. MSK1.RU совместно с порталом Geometria.ru показал, как менялись образы Мити Фомина с начала карьеры и до сегодняшних дней.