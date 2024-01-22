«Мне становится неудобно»: Митя Фомин заявил, что его мама живет в отвратительных условиях в Новосибирске

— Мама ни в какую не хочет переезжать в Москву. Приезжает из Новосибирска на концерт, но при этом она живет в своей квартире в каких условиях она хочет. Хотя я считаю, что она живет в отвратительных условиях. Говорит: «Мне так нравится». Так не нравится мне. Я говорю: «Мам, к тебе приходят люди, которые знают, что я твой сын. И мне становится неудобно, потому что знаю, что ты можешь жить лучше», — отметил Митя Фомин.