От «светленького из Hi-Fi» до известного музыканта и телеведущего. Показываем, как менялись образы Мити Фомина: фотоподборка

Сегодня Митя Фомин — тот самый «светленький из Hi-FI» — отмечает юбилей. Глядя на него и не скажешь, что сегодня музыканту стукнуло 50 лет. Образы певца до сих пор остаются яркими и необычными. В этом материале MSK1.RU совместно с порталом Geometria.ru показывает, как менялись образы Мити Фомина с начала карьеры и до сегодняшних дней.
Митя Фомин родился 17 января 1974 года в Новосибирске. Он с детства интересовался музыкой и «играл в артиста». После школы артист поступил в медицинский институт, но совсем скоро взял академический отпуск и уехал за границу. Живя в Англии, а затем в США, Фомин начал сам писать музыку и уже через год вернулся в Новосибирск.
В какой-то момент Митя Фомин понял, что быть врачом — не его призвание. Однако диплом он всё же получил и решил уехать в Москву. В столице он поступил во ВГИК на актерский факультет. Вскоре он встретил своих новосибирских знакомых — продюсера Эрика Чантурию и композитора Павла Есенина. Они и предложили ему стать солистом группы Hi-Fi.
Коллектив образовался в 1998 году. Первые песни принесли Hi-Fi огромную популярность, и из-за гастролей Фомину пришлось оставить учебу во ВГИКе. Практически с самого начала вместо Мити Фомина песни записывал Павел Есенин. За 10 лет существования группы были записаны такие хиты, как такие известные песни, как «Чёрный ворон», «Глупые люди», «А мы любили», «Седьмой лепесток», «Мы не ангелы».
В 2008 году Фомин объявил, что уходит из Hi-Fi, а в
Третий сингл «Всё будет хорошо» был выпущен сразу и на русском, и на английском языках. Песня сразу попала во множество музыкальных чартов, а в конце 2010 года Фомин получил премию «Золотой граммофон» за этот трек. В том же году певец стал ведущим «Tophit чарта» на Муз-ТВ.
Трек «Перезимуем» (2011 год) был записан при участии британской поп-группы Pet Shop Boys. Песня не выходила из российских чартов 27 недель (больше полугода).
Артист уделяет много внимания благотворительности: поддерживает мероприятия Фонда спасения тяжелобольных детей «Линия жизни», является куратором благотворительной организации «Северная корона».
Также Митя Фомин является дипломированным психологом: он окончил психологический факультет Гуманитарно-экономического и технологического института (ГЭТИ).
В конце 2016 года Головинский суд Москвы на полтора года лишил Митю Фомина водительских прав за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения.
В декабре 2016 года состоялся концерт Мити Фомина, его хиты впервые прозвучали в акустическом исполнении. После этого певец отправился в благотворительный тур по Дальнему Востоку.
В 2018 году «золотой состав» группы Hi-Fi выступил в «Олимпийском». На сцену вышли Митя Фомин, Тимофей Пронькин и Оксана Олешко. Фомин сообщил, что они записали несколько новых песен.
В 2021 году Фомин приехал на «Народную премию НГС» и наградил лучший спа-комплекс Новосибирска.
Ранее наши коллеги из 29.RU публиковали интервью с Митей Фоминым перед его концертом в Архангельске. Певец рассказал, как относится к патриотическим праздникам, на которых активно выступает. Что он думает о судьбе русской культуры, в том числе современной, в мире. Думал ли он когда-нибудь о переезде и нужна ли сегодня позитивная музыка.
Летом 2023 года певец приезжал в родной Новосибирск. Он прогулялся по городу и показал в своих соцсетях улицы и метро.