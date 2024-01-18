От «светленького из Hi-Fi» до известного музыканта и телеведущего. Показываем, как менялись образы Мити Фомина: фотоподборка

В 2008 году Фомин объявил, что уходит из Hi-Fi, а в 2009-м его контракт с коллективом подошел к концу. С этого времени певец стал заниматься сольным творчеством.

Третий сингл «Всё будет хорошо» был выпущен сразу и на русском, и на английском языках. Песня сразу попала во множество музыкальных чартов, а в конце 2010 года Фомин получил премию «Золотой граммофон» за этот трек. В том же году певец стал ведущим «Tophit чарта» на Муз-ТВ.

Трек «Перезимуем» (2011 год) был записан при участии британской поп-группы Pet Shop Boys. Песня не выходила из российских чартов 27 недель (больше полугода).