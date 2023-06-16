«Оно кажется игрушечным»: у Мити Фомина выдался свободный день в Новосибирске — он спустился в метро

Известный певец Митя Фомин проехался в новосибирском метро. Об этом он рассказал в своих социальных сетях и выложил видео с поездки.
По словам Мити, у него был свободный день в Новосибирске.
— Я его посвятил, конечно же, маме, у которой был в гостях. И проехался на метро. На самом деле, не ходил, не ездил по этому пути ну лет, наверное, 20–30. Может, даже 30 с лишним. Метро Новосибирска кажется игрушечным. Неглубоким, но очень уютным, — поделился историей сибиряк.
Митя Фомин ехал в метро в 10 часов вечера. Его удивило, что на «Гагаринской» в это время было всего четыре человека.
— Когда я уезжал отсюда 20 с лишним лет назад, станций с того времени прибавилось. Растет новосибирское метро. Моя станция «Гагаринская», следующая «Красный проспект» — самый центр. Как «Пушкинская», — объяснил певец.
Митя Фомин также показал, что метро в Новосибирске неглубокое. Он досчитал до 10 и эскалатор закончился.
Также во время своей поездки в Новосибирск Митя Фомин высадил дерево в дендропарке. Об этом в телеграм-канале рассказал министр природы Новосибирской области Евгений Шестернин.
— Что можно еще увидеть в дендропарке? Как Митя Фомин высаживает дерево. Это не часть и даже не начало благоустройства, — подписал видео министр.
Также у себя в соцсетях Митя Фомин анонсировал концерт в Нарымском сквере, который пройдет 24 июня. Там будет бесплатный вход.
Блогер и певец Дава приезжал в Новосибирск в начале июня. Мы встретились с ним в день «Народной премии НГС» и поговорили о ностальгии по Новосибирску, Затулинке и первой роли в кино.