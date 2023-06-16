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«Оно кажется игрушечным»: у Мити Фомина выдался свободный день в Новосибирске — он спустился в метро

Певец приехал для выступления на День города

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Митя Фомин отдыхает в Новосибирске

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Известный певец Митя Фомин проехался в новосибирском метро. Об этом он рассказал в своих социальных сетях и выложил видео с поездки.

По словам Мити, у него был свободный день в Новосибирске.

— Я его посвятил, конечно же, маме, у которой был в гостях. И проехался на метро. На самом деле, не ходил, не ездил по этому пути ну лет, наверное, 20–30. Может, даже 30 с лишним. Метро Новосибирска кажется игрушечным. Неглубоким, но очень уютным, — поделился историей сибиряк.

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Певец показал, как выглядит станция «Гагаринская»

Видео: Митя Фомин

Митя Фомин ехал в метро в 10 часов вечера. Его удивило, что на «Гагаринской» в это время было всего четыре человека.

— Когда я уезжал отсюда 20 с лишним лет назад, станций с того времени прибавилось. Растет новосибирское метро. Моя станция «Гагаринская», следующая «Красный проспект» — самый центр. Как «Пушкинская», — объяснил певец.

Митя Фомин также показал, что метро в Новосибирске неглубокое. Он досчитал до 10 и эскалатор закончился.

Также во время своей поездки в Новосибирск Митя Фомин высадил дерево в дендропарке. Об этом в телеграм-канале рассказал министр природы Новосибирской области Евгений Шестернин.

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Артист посадил сибирский кедр

Видео: Евгений Шестернин / телеграм-канал

— Что можно еще увидеть в дендропарке? Как Митя Фомин высаживает дерево. Это не часть и даже не начало благоустройства, — подписал видео министр.

Также у себя в соцсетях Митя Фомин анонсировал концерт в Нарымском сквере, который пройдет 24 июня. Там будет бесплатный вход.

Блогер и певец Дава приезжал в Новосибирск в начале июня. Мы встретились с ним в день «Народной премии НГС» и поговорили о ностальгии по Новосибирску, Затулинке и первой роли в кино.

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