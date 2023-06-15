«Не знаю, как я выживал»: блогер и певец Дава — о родном микрорайоне в Новосибирске, любимых местах и роли в кино

Давида Манукяна многие знают как блогера, как певца, а кто-то узнал о нём благодаря роману с Ольгой Бузовой. Популярность Давы растет в геометрической прогрессии: за несколько лет из простого парня с Затулинки он превратился в медийную персону, завел дружбу с поп-королем Филиппом Киркоровым, выпустил множество песен, побывал ведущим реалити-шоу «Дом-2». Неоднократно Дава принимал участие в развлекательных шоу: «Маска Танцы» на СТС или в мистическом «Наследники и самозванцы» на ТВ3. Недавно исполнилась еще одна мечта Давы — он снялся в сериале. Мы встретились с ним в день «Народной премии НГС» и поговорили о ностальгии по Новосибирску, Затулинке и первой роли в кино.
— Вы прилетели в Новосибирск, каковы ощущения?
— Классно! Кроме того, что очень жарко, особенно в сравнении с Москвой: там было холодно, а тут я вышел — и дышать нечем. Неожиданно, сразу хочется найти комнату с кондиционером, где прохладно. Говорят, здесь уже три дня так. Хочется окунуться в водичку, отдохнуть, полежать на пляже, а не работать.
— Вы ощущаете себя в Новосибирске как дома?
— Конечно. Я тут родился и прожил большую часть жизни. До 15 лет я жил в Новосибирске, потом на 3 года уезжал в Москву, потом до 24 лет снова жил здесь и вот уже 5 лет как улетел насовсем. Ощущение дома, конечно, присутствует, ты видишь родные места, заведения, которые напоминают о чем-то приятном, появляется ностальгия.
— На ваш взгляд, Новосибирск изменился?
— Однозначно, город меняется — надеюсь, в лучшую сторону, становится красивее и уютнее. Я многое не увидел, из аэропорта — сразу в отель. По тому, что успел посмотреть, не скажу, что изменения кардинальные: всё как было, так и осталось.
— Где любите бывать, когда приезжаете?
— Смотря из чего выбирать, место для отдыха или ресторан. На Красном проспекте много интересных заведений, можно погулять по паркам, можно и на Затулинку съездить — мой родной район. Прекрасный район... чтобы прогуляться и не дойти до дома (улыбается). Много мест, все по-своему хороши. Оперный театр хотелось бы посетить — надеюсь, он остался таким же хорошим, а не стал хуже.
— Вы помните время, когда жили на Затулинке?
— Классное было время, простое, душевное. Не знаю, как я там выживал, ведь я выглядел, как человек, который не дошел бы до дома, но у меня никогда не случалось конфликтов. Всегда находил со всеми общий язык. Затулинка — прикольный район, мне нравится. Крайний раз, когда я приезжал туда, заходил в свой дом, где жил, в школу, учительниц своих видел, кто-то даже расплакался. Такая ностальгия, приятно вспомнить.
— Вы получили роль в сериале «Здравствуйте, вам пора». Расскажите об актерском опыте.
«Здравствуйте, вам пора!» — комедийный сериал Сарика Андреасяна о потусторонних вестниках Паше и Насте, которые в первом сезоне сообщали людям о скорой смерти, а во втором сезоне будут помогать людям рождаться на свет. В какой-то момент они сами начинают вести обычную жизнь и мечтают о семье.
— Это мой первый опыт в кино. Круто, когда человек мечтает о чем-то, а потом это воплощается в реальность. Я мечтал. Конечно, я не профессиональный актер, у меня нет образования, но я считаю, если есть возможность — нужно делать. И не так — лишь бы сделать, а качественно. Я готовился, у меня был преподаватель из ВГИК, она помогала мне прорабатывать роль. Для меня было важным не подвести режиссера — это большая ответственность, первый сезон хорошо себя показал. Мне не хотелось, чтобы первый блин вышел комом. Уже вышло несколько серий, я смотрю на себя, и мне нравится, хотя я самокритичен. Конечно, можно было лучше, где-то отыграть по-другому, но в целом — хорошо, мастерство приходит с опытом.
— Вам близок ваш персонаж?
— Есть какие-то общие черты, но не скажу, что это прям я. Он излишне амбициозен, требователен к своей работе. Я как творческий человек могу сказать: «Давайте сегодня не будем ничего делать и просто отдохнем», а он — нет. В нём присутствует нотка агрессии и недоверия к людям, которые не выполняют рабочий план и мешают ему.
— В каких жанрах вам хотелось бы себя попробовать?
— В разных. Что-то романтичное, и, наоборот, сыграть антигероя. Не хочется всегда быть только добрым и хорошим. Хочется пробовать разное и необычное.
— Например?
— Мне понравилось, как Дмитрий Нагиев играл Чикатило. Интересно перевоплотиться во что-то нестандартное, необычное, где тебе нужно прочувствовать человека, понять, как он себя вел, и вжиться в роль.
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