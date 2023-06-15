«Не знаю, как я выживал»: блогер и певец Дава — о родном микрорайоне в Новосибирске, любимых местах и роли в кино

— Вы ощущаете себя в Новосибирске как дома?

— Конечно. Я тут родился и прожил большую часть жизни. До 15 лет я жил в Новосибирске, потом на 3 года уезжал в Москву, потом до 24 лет снова жил здесь и вот уже 5 лет как улетел насовсем. Ощущение дома, конечно, присутствует, ты видишь родные места, заведения, которые напоминают о чем-то приятном, появляется ностальгия.

— На ваш взгляд, Новосибирск изменился?

— Однозначно, город меняется — надеюсь, в лучшую сторону, становится красивее и уютнее. Я многое не увидел, из аэропорта — сразу в отель. По тому, что успел посмотреть, не скажу, что изменения кардинальные: всё как было, так и осталось.