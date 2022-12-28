Бывший жених Бузовой надел на себя костюм пипидастра и станцевал в нем

— Я хотел запутать жюри, поэтому двигался не в своей манере, перевоплощался и где-то специально добавлял женские нотки. Классно было, правда. Обалденный опыт! — признался «СтарХиту» Давид. — Про Катю (Варнаву. — Прим. ред.), с одной стороны, получилось очень смешно, с другой, это значит, что у меня всё удалось. Значит, я смог вжиться в роль! Это ведь и есть суть проекта. Вышел бы я на сцену с бальными танцами, какой есть, было бы неинтересно.

