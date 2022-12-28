Бывший жених Бузовой надел на себя костюм пипидастра и станцевал в нем

На телеканале СТС подошло к концу развлекательное шоу «Маска. Танцы», где 14 засекреченных участников из мира знаменитостей предстали перед членами жюри в неожиданных и ярких образах. В течение почти трех месяцев судьи пытались угадать по жестам, повадкам и хореографии, кто перед ними.
Самым первым члены жюри разоблачили Шуру: артист скрывался под костюмом попкорна. Каждую серию выбывал один участник, в итоге в финальном, двенадцатом, выпуске осталось лишь четверо — Зебра, Морской конек, Черный лебедь и Щетка (пипидастр для смахивания пыли), которой оказался новосибирец Давид Манукян, больше известный как блогер и шоумен Дава. Артист, выходец из Новосибирска и бывший житель Затулинки, известен, в частности, тем, что прежде был женихом телеведущей Ольги Бузовой.
В финале каждый участник танцевал два номера. Для первого выхода Манукян выбрал трек DJ Snake & Lil Jon — Turn down for what.
— Это был разрыв! Столько энергии! — восхитилась певица Клава Кока, которая входит в состав жюри.
Хореограф Егор Дружинин отметил, что Щетка порой танцевала увереннее, чем балет, а от актрисы Марии Горбань маска получила в подарок букет красных роз и духи «Красная Москва». Номер Давы все единогласно назвали ураганным.
Во втором этапе Дава также отличился: надев фрак, он станцевал под композицию Royal Crown Revue — Hey Pachuco вместе с партнершей, которую лихо закрутил в ритм музыке. Кока назвала номер лучшим за историю всех танцев персонажа на проекте, а Дружинин оценил блестящую работу Щетки с партнершей по выступлению.
Напомним, что Давид Манукян уже 15 лет занимается танцами и является многократным чемпионом, первые шаги в этом направлении он делал еще в Новосибирске. Жюри давно подозревали, что в веселой и безбашенной Щетке скрывается именно Дава, поэтому отдали парню почетное третье место. Однако в какой-то момент у судей появилась рабочая версия, что в костюме Екатерина Варнава — тоже знатная танцовщица.
Как сообщает издание Starhit, Манукян специально хотел запутать жюри и танцевал не в своей привычной манере.
— Я хотел запутать жюри, поэтому двигался не в своей манере, перевоплощался и где-то специально добавлял женские нотки. Классно было, правда. Обалденный опыт! — признался «СтарХиту» Давид. — Про Катю (Варнаву. — Прим. ред.), с одной стороны, получилось очень смешно, с другой, это значит, что у меня всё удалось. Значит, я смог вжиться в роль! Это ведь и есть суть проекта. Вышел бы я на сцену с бальными танцами, какой есть, было бы неинтересно.
Известно, что за пределами студии, где снимали шоу, дежурили медики: они находились там из-за Манукяна: артист сорвал спину, но мужественно держался, врачи кололи ему обезболивающее.
Дава признался, что не расстроился из-за того, что не получил первое место, для него почетно то, что он дошел до финала. Не раз Щетка становилась кандидатом на вылет, но ее спасали то зрители, то сами судьи. Блогер с волнением следил за реакцией своих болельщиков, а своего персонажа теперь называет альтер эго.
Новосибирцы нередко попадают в разные шоу на телевидении: так, осенью стало известно, что две сибирячки стали участницами шоу «Новые пацанки».
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