«Теряет ориентиры»: Dava выпустил новый клип о любви (каждая девушка узнает в нем себя)

В съемках клипа приняла участие танцовщица Вера Бондарева, вместе с Давидом Манукяном она исполнила танец, который шел подложкой к основной сюжетной линии клипа. Поклонникам творчества певца новинка пришлась по душе — в комментариях они выразили свое восхищение, отметив и танец тоже. Напомним, что Манукян профессиональный танцор, неоднократно он принимал участие в различных танцевальных шоу на ТВ и занимал призовые места.

