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«Теряет ориентиры»: Dava выпустил новый клип о любви (каждая девушка узнает в нем себя)

Еще Давид Манукян обещает забрать трех случайных подписчиков в Сочи для съемок нового клипа

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О чем новая песня Давы?

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Новосибирский блогер, рэп- и хип-хоп-исполнитель Давид Манукян выпустил новый трек, который называется «Ориентиры». Премьера клипа на YouTube состоялась 23 мая, за сутки ролик набрал 32 000 просмотров. Текст песни рассказывает о болезненной истории любви и расставании.

В съемках клипа приняла участие танцовщица Вера Бондарева, вместе с Давидом Манукяном она исполнила танец, который шел подложкой к основной сюжетной линии клипа. Поклонникам творчества певца новинка пришлась по душе — в комментариях они выразили свое восхищение, отметив и танец тоже. Напомним, что Манукян профессиональный танцор, неоднократно он принимал участие в различных танцевальных шоу на ТВ и занимал призовые места.

У себя в соцсетях Манукян решил устроить розыгрыш для подписчиков, а трех победителей забрать в Сочи для съемок следующего клипа.

На прошлой неделе НГС сообщал о том, что блогер примет участие в очередном реалити-шоу «Выжить в Дубае» на телеканале ТНТ. На сайте канала указано, что в реалити-шоу примут участие две команды: знаменитостей и народных участников из разных регионов страны. Им предстоят «испытания на прочность».

Певица и блогер Милана Хаметова, которую называют дочкой Давы, тоже выпустила новый клип «Краш» — за четыре дня ролик набрал почти миллион просмотров.

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Давид МанукянDAVAКлипЛюбовь
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