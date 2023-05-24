«Теряет ориентиры»: Dava выпустил новый клип о любви (каждая девушка узнает в нем себя)

Новосибирский блогер, рэп- и хип-хоп-исполнитель Давид Манукян выпустил новый трек, который называется «Ориентиры». Премьера клипа на YouTube состоялась
В съемках клипа приняла участие танцовщица Вера Бондарева, вместе с Давидом Манукяном она исполнила танец, который шел подложкой к основной сюжетной линии клипа. Поклонникам творчества певца новинка пришлась по душе — в комментариях они выразили свое восхищение, отметив и танец тоже. Напомним, что Манукян профессиональный танцор, неоднократно он принимал участие в различных танцевальных шоу на ТВ и занимал призовые места.
У себя в соцсетях Манукян решил устроить розыгрыш для подписчиков, а трех победителей забрать в Сочи для съемок следующего клипа.
На прошлой неделе НГС сообщал о том, что блогер примет участие в очередном реалити-шоу «Выжить в Дубае» на телеканале ТНТ. На сайте канала указано, что в реалити-шоу примут участие две команды: знаменитостей и народных участников из разных регионов страны. Им предстоят «испытания на прочность».
Певица и блогер Милана Хаметова, которую называют дочкой Давы, тоже выпустила новый клип «Краш» — за четыре дня ролик набрал почти миллион просмотров.