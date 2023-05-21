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Новосибирец Давид Манукян отправится в Дубай — его ждут «испытания на прочность»

Блогер стал участником нового шоу

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Певец примет участие в шоу «Выжить в Дубае»

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Блогер из Новосибирска Давид Манукян, известный под псевдонимом Дава, стал участником шоу «Выжить в Дубае» на телеканале ТНТ.

О том, что Дава примет участие в реалити, сообщили в группе телеканала ТНТ во «ВКонтакте»:

— Смогут ли наши герои выжить в пустыне? Скоро узнаем, а пока Дава — следующий участник нового реалити-шоу «Выжить в Дубае» на ТНТ. Шоу стартует уже совсем скоро.

На сайте канала указано, что в реалити-шоу примут участие две команды: знаменитостей и народных участников из разных регионов страны. Им предстоят «испытания на прочность». Ведущими проекта станут Павел Воля и Ляйсан Утяшева.

Ранее новосибирский блогер, рэп- и хип-хоп-исполнитель Давид Манукян выпустил новый трек, который называется «Временно». Фанаты музыканта увидели в тексте песни скрытый смысл, посчитав, что строчки Дава посвятил своей бывшей возлюбленной Ольге Бузовой.

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