Дава выпустил новый клип: ролик напоминает о его бывшей девушке Ольге Бузовой

— Дава, песня супер. С какой нежностью ты поешь — «милая». Такое чувство, сколько бы времени ни прошло, яркие счастливые моменты с милой, они в сердце остаются, и ты бережно их хранишь, и вроде песня о ней, но столько сожаления в твоем голосе, что так сердце может затосковать и затосковать у двоих, — пишет комментарий поклонница, явно намекая на Ольгу Бузову.