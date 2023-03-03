СЕЙЧАС -1°С
Пробки 5/10
usd 75.47
eur 80.19
Тема дняПровайдер требует закрыть несуществующие долги
Все новости
Все новости
Обзор

Дава выпустил новый клип: ролик напоминает о его бывшей девушке Ольге Бузовой

За два дня видео набрало 100 000 просмотров

420

Клип на песню «Временно» вышел 28 февраля

Поделиться

Новосибирский блогер, рэп- и хип-хоп-исполнитель Давид Манукян выпустил новый трек, который называется «Временно». Премьера клипа на площадке YouTube состоялась два дня назад, за это время клип набрал 100 000 просмотров. Фанаты музыканта увидели в тексте песни скрытый смысл, посчитав, что строчки Дава посвятил своей бывшей возлюбленной Ольге Бузовой.

— Дава, песня супер. С какой нежностью ты поешь — «милая». Такое чувство, сколько бы времени ни прошло, яркие счастливые моменты с милой, они в сердце остаются, и ты бережно их хранишь, и вроде песня о ней, но столько сожаления в твоем голосе, что так сердце может затосковать и затосковать у двоих, — пишет комментарий поклонница, явно намекая на Ольгу Бузову.

Неожиданно к клипу Давы проявила интерес Ксения Собчкак — об этом сообщило издание 7days.

Журналистка сравнила новый клип Манукяна с клипом Бузовой «Мало половин» 2017 года и заметила явные сходства. Собчак сделала скриншоты и поинтересовалась, кто же выступил инициатором, — кадры действительно очень похожи. Манукян никак не отреагировал на замечание.

Кадр из клипа Давы

Кадр из клипа Давы

Поделиться

Кадр из клипа Ольги Бузовой

Кадр из клипа Ольги Бузовой

Поделиться

Известно, что сейчас Давид Манукян не состоит в отношениях. Его роман с певицей Мари Краймбрери так и не был подтвержден официально, а в январе этого года поп-исполнительница объявила о поиске мужа. Девушка неоднократно признавалась в том, что ей не по силам то, что все продолжают называть Манукяна бывшим парнем Бузовой.

Карьера другого известного сибиряка пошла в гору — рэпер Элджей выпустил новый альбом: в него вошли 14 треков.

По теме

Ольга БузоваПремьера клипаЗнаменитости из НовосибирскаДавид Манукян
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter