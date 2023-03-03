Дава выпустил новый клип: ролик напоминает о его бывшей девушке Ольге Бузовой

Новосибирский блогер, рэп- и хип-хоп-исполнитель Давид Манукян выпустил новый трек, который называется «Временно». Премьера клипа на площадке YouTube состоялась два дня назад, за это время клип набрал
— Дава, песня супер. С какой нежностью ты поешь — «милая». Такое чувство, сколько бы времени ни прошло, яркие счастливые моменты с милой, они в сердце остаются, и ты бережно их хранишь, и вроде песня о ней, но столько сожаления в твоем голосе, что так сердце может затосковать и затосковать у двоих, — пишет комментарий поклонница, явно намекая на Ольгу Бузову.
Неожиданно к клипу Давы проявила интерес Ксения Собчкак — об этом сообщило издание 7days.
Журналистка сравнила новый клип Манукяна с клипом Бузовой «Мало половин» 2017 года и заметила явные сходства. Собчак сделала скриншоты и поинтересовалась, кто же выступил инициатором, — кадры действительно очень похожи. Манукян никак не отреагировал на замечание.
Известно, что сейчас Давид Манукян не состоит в отношениях. Его роман с певицей Мари Краймбрери так и не был подтвержден официально, а в январе этого года поп-исполнительница объявила о поиске мужа. Девушка неоднократно признавалась в том, что ей не по силам то, что все продолжают называть Манукяна бывшим парнем Бузовой.
Карьера другого известного сибиряка пошла в гору — рэпер Элджей выпустил новый альбом: в него вошли 14 треков.