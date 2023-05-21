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Тема дня13-летняя Милана выпустила вирусный клип
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«Супер-пупер крашки»: 13-летняя Милана из рейтинга Forbes выпустила новый вирусный клип — о чем она поет?

За сутки ролик набрал больше 200 000 просмотров на YouTube и попал в тренды

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Милана Хаметова — популярная у детской аудитории певица и блогер

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13-летняя блогер и певица из Новосибирска Милана Хаметова выпустила новый видеоклип на песню «Краш» — меньше чем за сутки ролик набрал почти 200 000 просмотров на YouTube и занял 6-ю позицию во вкладке «В тренде».

Вместе с Хаметовой в клипе снялась дочь известного музыканта и бывшего участника группы «Хлеб» Дениса Кукояки. У пятилетней Василисы уже имеется большая армия поклонников — ее отец регулярно выкладывает в Сеть смешные видео с участием дочки, которые быстро разлетаются на мемы и озвучки.

По сюжету клипа «Краш» девочки решили заняться созданием взрослой музыки. Кроме Хаметовой и Кукояки в съемках приняли участие дети и подростки-танцоры, некоторые появлялись в образах единорогов и диснеевских принцесс.

Милана Хаметова очень популярна среди детской аудитории, ее YouTube канал насчитывает больше 5 000 000 подписчиков. На «Яндекс.Музыке» у Хаметовой почти 700 000 слушателей. Весной этого года Милана попала в список номинантов Forbes в категории «Новые медиа» рейтинга «30 до 30» за 2023 год и стала его самой юной участницей.

Девочка родилась и выросла в Новосибирске. С детства она занималась танцами, пением, снималась для рекламы новосибирских брендов детской одежды. Первый аккаунт в Instagram* девочке создали родители, ее мама Альбина Хаметова является ее менеджером. Сегодня у Миланы больше 1 миллиона подписчиков, в Сеть она выкладывает преимущественно музыкально-развлекательный контент, песни, танцы, нередко появляются видео в соавторстве с певцом Давой (Давид Манукян. — Прим. ред.), который тоже родом из Новосибирска.

Работа Миланы Хаметовой с Давой началась в 2020 году, когда у Манукяна появился собственный TikTok-хаус — Super House, где он обучал юных блогеров премудростям ведения соцсетей. Милана Хаметова стала участницей проекта, и вскоре Дава заключил с ней эксклюзивный продюсерский контракт и стал сам заниматься ее продвижением.

В начале мая НГС писал о певице из Новосибирска, которая победила в шоу на канале «Россия» — песня Варвары Убель и ее брата стала саундтреком к фильму «Поехавшая».

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории России запрещена.

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