«Супер-пупер крашки»: 13-летняя Милана из рейтинга Forbes выпустила новый вирусный клип — о чем она поет?

Девочка родилась и выросла в Новосибирске. С детства она занималась танцами, пением, снималась для рекламы новосибирских брендов детской одежды. Первый аккаунт в Instagram* девочке создали родители, ее мама Альбина Хаметова является ее менеджером. Сегодня у Миланы больше 1 миллиона подписчиков, в Сеть она выкладывает преимущественно музыкально-развлекательный контент, песни, танцы, нередко появляются видео в соавторстве с певцом Давой (Давид Манукян. — Прим. ред.), который тоже родом из Новосибирска.

