Трек 12-летней певицы из Новосибирска завирусился в ТикТоке — почему ее зовут дочкой Давы

Трек «ЛП», который исполнили Милана Хаметова и Milana Star, вышел два месяца назад и получил огромную популярность в соцсетях. Сейчас в ютьюбе у клипа почти 50 миллионов просмотров. Для 12-летней Миланы Хаметовой это не первый клип. А у первого клипа «Умка» — 75 миллионов просмотров, но именно «ЛП» принес популярность в ТикТоке.