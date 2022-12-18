Трек 12-летней певицы из Новосибирска завирусился в ТикТоке — почему ее зовут дочкой Давы

Трек «ЛП», который исполнили Милана Хаметова и Milana Star, вышел два месяца назад и получил огромную популярность в соцсетях. Сейчас в ютьюбе у клипа почти 50 миллионов просмотров. Для
Милана Хаметова, как известно по соцсетям девочки, родилась в Новосибирске. В 2017 году Милана стала «Мисс Россия» в категории Little. В 2020 году певец Дава решил создать
Несмотря на то что ТикТок в России официально заблокирован, трек «ЛП» был выложен, и под него снимают видео. Как сообщила в сентябре Милана, охваты трека были около 450 миллионов и под него в тот момент было снято около 250 тысяч видео.
Три недели назад у Миланы вышел новый клип, который называется «Купи песика». За три недели он набрал больше 7 миллионов просмотров на ютьюбе. К 23 декабря Милана у себя в соцсетях анонсировала новый новогодний трек, который должен выйти совместно с Давой.
Милана и ее команда активны практически в каждой социальной сети. Как отмечается в инстаграме* девочки, аккаунт ведет ее мама. При этом Милана активно рекламирует бренд детской одежды Millisa. На страничке Миланы указано, что это «ее бренд».
* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории России запрещена.
Вчера уроженец Новосибирска, популярный блогер Давид Манукян опубликовал в социальной сети неоднозначное фото с латвийской актрисой Агатой Муцениеце.