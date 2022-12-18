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Трек 12-летней певицы из Новосибирска завирусился в ТикТоке — почему ее зовут дочкой Давы

Милана Хаметова в 2017 году стала «Мисс Россия»

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Первый клип Миланы вышел в 2021 году

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Трек «ЛП», который исполнили Милана Хаметова и Milana Star, вышел два месяца назад и получил огромную популярность в соцсетях. Сейчас в ютьюбе у клипа почти 50 миллионов просмотров. Для 12-летней Миланы Хаметовой это не первый клип. А у первого клипа «Умка» — 75 миллионов просмотров, но именно «ЛП» принес популярность в ТикТоке.

Милана Хаметова, как известно по соцсетям девочки, родилась в Новосибирске. В 2017 году Милана стала «Мисс Россия» в категории Little. В 2020 году певец Дава решил создать ТикТок-хаус (это творческий союз тиктокеров, которые живут в одном доме и создают видео). Написав в запрещенной соцсети «стал Батей ТикТока», Дава объявил о создании Super House, в котором и оказалась Милана. После этого стали появляться видео в разных соцсетях и в ютьюбе, где девочка играет дочь Давы.

Несмотря на то что ТикТок в России официально заблокирован, трек «ЛП» был выложен, и под него снимают видео. Как сообщила в сентябре Милана, охваты трека были около 450 миллионов и под него в тот момент было снято около 250 тысяч видео.

Три недели назад у Миланы вышел новый клип, который называется «Купи песика». За три недели он набрал больше 7 миллионов просмотров на ютьюбе. К 23 декабря Милана у себя в соцсетях анонсировала новый новогодний трек, который должен выйти совместно с Давой.

Милана и ее команда активны практически в каждой социальной сети. Как отмечается в инстаграме* девочки, аккаунт ведет ее мама. При этом Милана активно рекламирует бренд детской одежды Millisa. На страничке Миланы указано, что это «ее бренд».

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории России запрещена.

Вчера уроженец Новосибирска, популярный блогер Давид Манукян опубликовал в социальной сети неоднозначное фото с латвийской актрисой Агатой Муцениеце.

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