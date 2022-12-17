Певец Дава снялся в обнимку с бывшей женой актера Павла Прилучного — разглядываем провокационное фото

Уроженец Новосибирска, популярный блогер Давид Манукян опубликовал в социальной сети Instagram* неоднозначное фото с латвийской актрисой Агатой Муцениеце. На снимке Дава нежно обнимает знакомую.
«И пусть всё будет по барабану», — подписал Манукян фотографию. Поклонники начали писать под постом комплименты.
Позже выяснилось, что знаменитости сыграли пару в будущем клипе Давида. Поклонников попросили не паниковать раньше времени.
Блогер, певец и бывший жених Ольги Бузовой Давид Манукян из Новосибирска расплакался на съемках нового мистического шоу. На кадрах со съемок шоу «Наследники и самозванцы» видно, что у блогера случилась истерика.
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