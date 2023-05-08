«Таких вокалисток, как ты, нельзя оценивать»: как новосибирская певица победила в шоу на канале «Россия» — видеоистория

Новосибирская певица Варвара Убель победила в шоу «Ну-ка, все вместе!». В этом видео мы рассказываем историю начинающей певицы. Вместе с братом Егором они создали группу UBEL и переехали в Санкт-Петербург. Ребята экспериментируют с музыкальными стилями, записывают клипы, в том числе на телефон. Так сняли трогательный клип на песню «Обмани меня», которая стала саундтреком к недавно вышедшему на экраны фильму «Поехавшая».
— Я считаю, что мне очень повезло, я выиграла джекпот, — говорит Варвара Убель. Что имеет в виду певица, вы узнаете из видео.
Два года назад жизнь семьи изменилась. Варвара несколько месяцев провела в больнице, вместе с братом они записывали музыку, находясь в разных городах. Как и почему это случилось, смотрите на видео. Недавно группа UBEL приезжала в родной город — Варвара и Егор выступили с концертом в клубе «Ночь», где представили свой альбом «Лидокаин».