Сильная Варя: как джазовая певица из Новосибирска победила рак и выиграла миллион в шоу «Ну-ка, все вместе!»

Варвара Убель — джазовая певица из Новосибирска. Популярность к ней пришла после того, как она выиграла конкурс «Ну-ка, все вместе!» на канале «Россия». На разных этапах конкурса члены жюри то восхищались, то критиковали девушку, но в итоге она всё же оказалась лучшей. Музыкой Варвара занималась с детства — увлек старший брат Егор, который всегда был для нее близким другом, наставником и вдохновителем. Недавно они создали свою группу Ubel и переехали в Санкт-Петербург. Перед этим они пережили тяжелые события — в 2021 году у Варвары обнаружили острый лейкоз. Девушка сумела выздороветь не только благодаря врачам, силы дали поддержка близких и любовь к музыке. Недавно группа Ubel выступила в клубе «Ночь» в Новосибирске. Перед концертом мы поговорили с Егором и Варварой — о шоу на федеральных каналах, съемках клипа и новом альбоме, который они называют мрачной сказкой о преодолении боли.
Шоу
«Брат и сестра твоего плеера» — так о себе говорят участники новосибирской группы Ubel Егор и Варвара Убель. Они действительно брат и сестра, а история их музыки началась с детства.
— Я считаю, что мне очень повезло, я выиграла джекпот, — говорит Варвара о своем брате. — У меня просто есть старший наставник, к которому у меня абсолютная любовь, и, надеюсь, это взаимно.
Варваре Убель 22 года, музыкальная карьера пошла вверх, когда она стала победительницей шоу «Ну-ка, все вместе!» на канале «Россия». До этого певица выступала в разных музыкальных конкурсах и была на слуху у новосибирской публики. После школы девушка поступила в Новосибирский музыкальный колледж, где училась на эстрадно-джазовом отделении. На шоу Варвара исполнила несколько песен, в том числе из жанра поп-музыки, но бурный восторг вызвали все-таки джазовые композиции, которые девушка поет всю жизнь.
Во время шоу члены жюри нередко и критиковали Варвару — и не только за исполнение, но и за костюмы. Но в своем юном возрасте Варвара научилась отличать полезную критику от работы в шоу.
— Я как человек с музыкальным образованием и с адекватным, на мой взгляд, восприятием делю любую критику на ту, к которой можно прислушаться, и на ту, к которой не стоит, — улыбается певица. — Иногда люди говорят ради того, чтобы просто привлечь к себе внимание как к персоне, чтобы выцепить эфирное время у телеканала, этому можно улыбнуться и сказать: «Спасибо за ваше мнение». Над какими-то более серьезными вещами, которые действительно помогут мне в том, чтобы в следующий раз выглядеть выигрышнее, конечно, подумаю.
В конкурсе Варвара выиграла миллион рублей, собственный оригинальный сингл и ротацию песни на «Новом радио».
Перевернулась жизнь
Сейчас жизнь девушки бьет ключом, и кажется, что так было всегда. Но нет — в 2021 году врачи поставили Варваре диагноз «острый лейкоз», и жизнь семьи разделилась на до и после.
— Я лежала в больнице, и мне родители купили блокнот, в который я записывала идеи для песен, стихов. И там есть разворот, в котором, просто как к гадалке сходила, прописано как план всё то, что сейчас происходит с нами, — вспоминает она те первые записи. — Это участие в шоу, ротация на радио, выпуск альбома, клипа. И это всё в такой центрифуге и написано, что нужно, чтобы это всё произошло в один момент.
Варвара говорит, что в тот момент она сумела не расклеиться, собрала все силы, потому что думала, что нужно торопиться.
— Я думала, что у меня мало времени и мне нужно как можно быстрее изложить миру всё, что у меня внутри. С боевой готовностью просто ринулась в создание материала, — рассказывает Варвара о создании альбома.
В больницу к сестре попасть было невозможно, родственников Варвара могла видеть только через окно. Егор в то время уже переехал в Питер, но с сестрой не разлучался. Тот период жизни был очень напряженным, но транслировать переживания сестре было нельзя.
— Мне нужно было придумать идею, такую сверхзадачу, которой можно заразить. И вот я с Варей каждый день по телефону разгонял идеи песен, клипов каких-то. То есть группы еще не было, мы даже ни одной песни не выпустили на тот момент, — вспоминает старший брат Варвары.
Находясь в палате, Варвара писала песни, делала свои аранжировки, отправляла Егору, он убирал всё, кроме ее вокала, потом переделывал и отправлял сестре.
— Скидывает это опять мне, я в шоке это всё слушаю — и чаще всего мне это нравится, — улыбается Варвара. Она шутит, говорит, что ей нравится всё, что скажет брат, хотя бывают творческие споры. А Егор подчеркивает: «Старшим братом быть прикольно, потому что можно складывать всё в эту копилочку».
Варвара выздоровела. Как только всё осталось позади, девушка купила билеты в Питер и улетела к брату. Уже через два месяца они выпустили клип на песню «Обгоняй».
Трогательный клип на телефон
Клип группы Ubel на песню «Обними меня» ребята называют новогодней открыткой, порталом в детство — эпоху счастья, где не существует времени.
Снять клип их попросили, когда песня уже вышла на платформах. По словам Егора, времени было катастрофически мало, хотелось успеть до Нового года, а в Питере не было снега. В итоге клип сняли в Новосибирске: три съемочных дня, Заельцовский парк, снег, санки и записи с родительской камеры из детства Егора и Варвары.
— Была еще такая прекрасная погода, где-то минус 2, минус 3. Теплая, снежная, пушистая такая зима, — вспоминает Варвара.
Егор говорит, что никаких подвязок с операторами и арендой оборудования не было, поэтому решил взять все в свои руки и рискнуть снять клип на телефон со стедикамом (система стабилизации съемочной камеры).
Саундтрек к фильму и новый альбом
Недавно в прокат вышел фильм «Поехавшая», один из саундтреков к фильму — песня группы Ubel. Несколько дней назад Варвара и Егор пришли с родителями в кинотеатр, чтобы посмотреть это кино.
Вообще просмотр кинофильма — это часть новосибирской программы для Варвары.
— Моя формула успеха для поездки в Новосибирск — это сходить в «Брюссель», кофейню, взять большой латте с карамелью и пойти в «Победу» на какое-нибудь фестивальное кино. Старый фильм с субтитрами. Где бы я до этого ни была, в какой бы ситуации ни находилась, для меня это успокоительное. То есть я оказываюсь на несколько часов в абсолютно предсказуемой атмосфере, в комфортных для себя условиях, — поделилась она.
Гастроли в родном городе — теперь уже особенные. На концерт в клубе «Ночь», где они недавно выступали, пришли родственники и знакомые, и это для них было особенно волнительно.
— Я бы отметил, что новосибирская публика очень придирчива, — говорит Егор уже не столько о семейном концерте, сколько в принципе о горожанах. — И с другой стороны еще и разбирающаяся в музыке. Очень музыкальный город в сравнении даже с тем же Петербургом.
На концерте в Новосибирске Варвара и Егор представили свой альбом «Лидокаин».
— «Лидокаин» — это мрачная сказка о преодолении боли. Туда вложены как минимум четыре песни, которые были написаны мной в палате, — говорит Варвара. — Про лидокаин многие говорят: «Какая метафора!» Я говорю: «Там нет никаких метафор, это абсолютно чистый лист, вот как было».
Про альбом они говорят так: прохождение через трудный этап, через страх, через боль и темноту. Начинается с «Темнеет» и заканчивается песней «Заря». Как книга, как спектакль со своим началом, развитием, кульминацией, развязкой.
На концерте Варвара уверяет своих зрителей и слушателей: нужно верить в то, что даже после самой темной ночи придет красивый рассвет.
В это верит и семья 9-летнего Константина Терещенко, который осенью прошлого года прошел в полуфинал шоу детских талантов «Ты супер!» на телеканале НТВ.