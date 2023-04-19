Сильная Варя: как джазовая певица из Новосибирска победила рак и выиграла миллион в шоу «Ну-ка, все вместе!»

— Мне нужно было придумать идею, такую сверхзадачу, которой можно заразить. И вот я с Варей каждый день по телефону разгонял идеи песен, клипов каких-то. То есть группы еще не было, мы даже ни одной песни не выпустили на тот момент, — вспоминает старший брат Варвары.



Находясь в палате, Варвара писала песни, делала свои аранжировки, отправляла Егору, он убирал всё, кроме ее вокала, потом переделывал и отправлял сестре.



— Скидывает это опять мне, я в шоке это всё слушаю — и чаще всего мне это нравится, — улыбается Варвара. Она шутит, говорит, что ей нравится всё, что скажет брат, хотя бывают творческие споры. А Егор подчеркивает: «Старшим братом быть прикольно, потому что можно складывать всё в эту копилочку».



Варвара выздоровела. Как только всё осталось позади, девушка купила билеты в Питер и улетела к брату. Уже через два месяца они выпустили клип на песню «Обгоняй».

