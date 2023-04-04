«А где потусить?» Филипп Киркоров спросил у Давы, что посмотреть в Новосибирске, — куда пойдет поп-король

Филипп Киркоров позвонил своему коллеге Даве в Дубаи из большого зала кинотеатра «Победа» в Новосибирске и спросил, куда сходить в городе. Давид Манукян — уроженец Новосибирска. Он дал несколько советов поп-королю. Запись разговора опубликована в официальном аккаунте Филиппа Киркорова в соцсети «ВКонтакте».
Сначала Киркоров показал Даве свой новый образ. Разговаривал он с ним из большого зала кинотеатра «Победа».
— Фильм решили посмотреть «Элвис». Буду сидеть один в пустом зале, смотреть кино, — отметил Киркоров. — У меня завтра в Новосибирске концерт, и я обязательно передам от тебя привет.
Сегодня, 4 апреля, у Филиппа Киркорова выходной день перед концертом, и он спросил, куда можно в Новосибирске сходить. Дава посоветовал ресторан за кинотеатром «Победа», а также к театру оперы и балета.
— Если дадут вам, то прогуляться по Красному проспекту, — отметил Дава.
Но Киркоров ответил, что не будет рисковать, так как не понимает, чем могут закончиться «такие походы в народ».
— Город фантастически красивый. Он так преобразился, такой чистый, — восхитился Новосибирском Филипп Киркоров и добавил, что планирует сходить на могилу Татьяны Снежиной (автор песни «Позови меня с собой»).
Дава добавил, что можно погулять по новосибирской набережной.
— А где потусить? — игриво спросил Киркоров.
На это Дава не нашелся что ответить.
Вчера, 3 апреля, возле театра «Глобус» в Новосибирске прошел пикет за отмену концерта Филиппа Киркорова. Наш корреспондент подготовила для вас огненный репортаж с протестов.