СЕЙЧАС +0°С
Пробки 6/10
usd 77.95
eur 84.62
Тема дняФилипп Киркоров ищет, где потусить в Новосибирске
Все новости
Все новости

«А где потусить?» Филипп Киркоров спросил у Давы, что посмотреть в Новосибирске, — куда пойдет поп-король

Мы внимательно послушали разговор и отметили несколько точек

8 477

Филипп Киркоров планирует гулять в Новосибирске сегодня, 4 апреля

Поделиться

Филипп Киркоров позвонил своему коллеге Даве в Дубаи из большого зала кинотеатра «Победа» в Новосибирске и спросил, куда сходить в городе. Давид Манукян — уроженец Новосибирска. Он дал несколько советов поп-королю. Запись разговора опубликована в официальном аккаунте Филиппа Киркорова в соцсети «ВКонтакте».

Сначала Киркоров показал Даве свой новый образ. Разговаривал он с ним из большого зала кинотеатра «Победа».

— Фильм решили посмотреть «Элвис». Буду сидеть один в пустом зале, смотреть кино, — отметил Киркоров. — У меня завтра в Новосибирске концерт, и я обязательно передам от тебя привет.

Сегодня, 4 апреля, у Филиппа Киркорова выходной день перед концертом, и он спросил, куда можно в Новосибирске сходить. Дава посоветовал ресторан за кинотеатром «Победа», а также к театру оперы и балета.

— Если дадут вам, то прогуляться по Красному проспекту, — отметил Дава.

Но Киркоров ответил, что не будет рисковать, так как не понимает, чем могут закончиться «такие походы в народ».

Дава (крупным планом) рассказал по видеосвязи Филиппу Киркорову (в правом нижнем углу) об интересных местах Новосибирска

Дава (крупным планом) рассказал по видеосвязи Филиппу Киркорову (в правом нижнем углу) об интересных местах Новосибирска

Поделиться

— Город фантастически красивый. Он так преобразился, такой чистый, — восхитился Новосибирском Филипп Киркоров и добавил, что планирует сходить на могилу Татьяны Снежиной (автор песни «Позови меня с собой»).

Дава добавил, что можно погулять по новосибирской набережной.

— А где потусить? — игриво спросил Киркоров.

На это Дава не нашелся что ответить.

Вчера, 3 апреля, возле театра «Глобус» в Новосибирске прошел пикет за отмену концерта Филиппа Киркорова. Наш корреспондент подготовила для вас огненный репортаж с протестов.

По теме

Филипп КиркоровDAVAКонцертНовосибирск
  • ЛАЙК3
  • СМЕХ13
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter