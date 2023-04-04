«А где потусить?» Филипп Киркоров спросил у Давы, что посмотреть в Новосибирске, — куда пойдет поп-король

Сегодня, 4 апреля, у Филиппа Киркорова выходной день перед концертом, и он спросил, куда можно в Новосибирске сходить. Дава посоветовал ресторан за кинотеатром «Победа», а также к театру оперы и балета.



— Если дадут вам, то прогуляться по Красному проспекту, — отметил Дава.

Но Киркоров ответил, что не будет рисковать, так как не понимает, чем могут закончиться «такие походы в народ».