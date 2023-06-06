Привет от Баскова, шпагат Варнавы и сюрприз от Давы: как в Новосибирске прошла пятая «Народная премия НГС»

После на сцену вышли ведущие церемонии Андрей Малахов и Екатерина Варнава, которые назвали себя Барби и Кеном.



— Ежегодно на сцене премии мы подводим итоги. За эти 5 лет в Новосибирске сделали Михайловскую набережную, благоустроили Центральный и Заельцовский парк, разработали вакцину от коронавируса, построили и запустили новый терминал аэропорта Толмачево, театру Афанасьева спустя 30 лет дали свое здание, построили Локомотив-Арену, появился самый крупный в России гастро-корт. Неизменным осталось одно, — начал Андрей Малахов.

