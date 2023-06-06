Привет от Баскова, шпагат Варнавы и сюрприз от Давы: как в Новосибирске прошла пятая «Народная премия НГС»

Сегодня, 5 июня, в Новосибирске, в киноконцертном комплексе им. Маяковского, прошла пятая «Народная премия НГС». Народные и звездные герои по традиции вручали статуэтки победителям. Из 100 компаний жители города выбрали десятку лучших — по одной в каждой из номинаций. А 11-го победителя назвала редакция НГС. Как это было, рассказываем в этом материале.
Открыла церемонию награждения группа «Моя Мишель» песней «Зима в сердце» — кавером на трек группы «Гости из будущего».
После на сцену вышли ведущие церемонии Андрей Малахов и Екатерина Варнава, которые назвали себя Барби и Кеном.
— Ежегодно на сцене премии мы подводим итоги. За эти 5 лет в Новосибирске сделали Михайловскую набережную, благоустроили Центральный и Заельцовский парк, разработали вакцину от коронавируса, построили и запустили новый терминал аэропорта Толмачево, театру Афанасьева спустя 30 лет дали свое здание, построили Локомотив-Арену, появился самый крупный в России гастро-корт. Неизменным осталось одно, — начал Андрей Малахов.
А Екатерина Варнава продолжила:
— Пыль. Пыль, которую жителям пускают в глаза, обещая развитие Новосибирского метро.
Ведущие отметили, что этот год юбилейный и для премии, и для сайта: проекту в этом году исполнилось 5 лет, а самому НГС — 25.
По традиции первым на сцену вышел президент Shkulev Media Holding Виктор Шкулев. Андрей Малахов напомнил, что это его тесть.
— Мы вместе с НГС выросли. Это здорово. В пять лет многие уже уверенно стоят на своих ногах. Я точно это знаю, потому что, когда сын Андрея, мой внук, встает между нами, я вижу, это. Мы верим в будущее нашей премии, нашего проекта. Бизнес — основа основ. Мы за бизнес, — сказал Виктор Шкулёв.
Ведущие церемонии напомнили о том, как она обычно проходит. Победителей объявляют звездные герои и настоящие народные — жители Новосибирска с уникальными историями успеха, испытания и преодоления, о которых писал портал НГС.
Первая народная героиня, которая поднялась на сцену для награждения «Образовательного центра года», — Мария Карманова. Девушка-авиамеханик, которая решила восстановить советский самолет Ту-104. С ней награждал победителя актер, звезда сериалов «Пищеблок», «Чикатило», «Два холма», «Вертинский», фильмов «Майор Гром» и «Девятаев» Никита Кологривый.
Победителем в номинации стал центр восточных языков KJC — награду забрала директор Ирина Грош. Она поблагодарила НГС за организацию такого масштабного события.
Для награждения в номинации «Салон красоты года» вышел Тимур Газиев — у него есть своя парикмахерская, в которой стригут особенных детей. Вместе с ним вышла клинический психолог, популярный блогер Лина Дианова, которая помогает людям увидеть собственную красоту — внешнюю и внутреннюю.
Победителем номинации стала сеть салонов красоты NABS. Награду получили основатели сети Кристина и Александр Афонины.
— Для нас получить премию в этом году особенно важно, потому что нам 10 лет. Наша студия зародилась в спальном районе, и сейчас у нас 16 отделений в шести городах России, — рассказала Кристина Афонина.
В номинации «Стоматологический центр года» награждающими были Павел и Андрей Павленко — братья-близнецы, участники новосибирской команды регби на колясках. К ним присоединилась актриса театра и кино Софья Зайка, которая играла в сериале «Фитнес» и фильме «Чебурашка». Ради роли Софья однажды похудела на 20 килограммов.
— Ради кино я переехала из Новосибирска в Москву, в никуда, — вспомнила Софья.
«Стоматологической клиникой года» стала компания «СтильДент». На сцену вышелглавный врач стоматологической клиники Николай Сопильняк.
— Победа — это стимул дальше развиваться и подтверждение того, что мы идём в правильном направлении, — отметил Николай Сопильняк.
Следующей номинацией стала — «Бар и ресторан года». На сцену для вручения пригласили лучшего таксиста Новосибирска, «трезвого водителя» Наталью Сафиулину. К которой присоединился Игорек, чей главный хит завирусился в соцсетях. Да, автор «Подождем твою мать» из Новосибирска. Он объяснил, что песня родилась именно в Новосибирске.
— В этом году НГС исполнилось 25 лет. Твоя знаменитая песня «Подождем твою маму» тоже вышла 25 лет назад — в 98 году, через несколько дней после дефолта. И написал ты ее здесь, в Новосибирске. Расскажи, как это было? Маму дождались тогда? — спросил Андрей Малахов.
Игорек ответил:
— Я скажу Новосибирску одну важную штуку. На самом деле эта песня родилась прямо здесь. Между моим институтом на Советской и кинотеатром Маяковского. Я возвращался в Пашино. Отдельный привет Пашино. Спасибо, что поддержали меня.
А победил в номинации гастробар Poke Top. На сцену вышли директоры Анастасия Спирина и Яна Фомина.
Следующей среди номинаций стала «Кофейня и кондитерская года». На сцену вышел один из лидеров легендарной новосибирской команды КВН «СТЕПиКО» Максим Аникин. А народный герой — Александр Шец — вышел с переводчиком русского жестового языка Ольгой Вариновой. В специальном фильме Александр рассказал, что занимается распространением информации о жестовом языке.
В номинации «Кофейня и кондитерская года» победил «Куликовский». На сцену вышла директор по внешним коммуникациям Мария Гаранина — она поблагодарила сибиряков за выбор.
Следующая номинация — «Театр года». На сцену поднялся участник проекта «Ты — супер!» Сережа Терещенко и его бабушка Наталья Васильевна. Фильм о них многих в зале заставил прослезиться.
Российский эстрадный и оперный певец Николай Басков записал видеообращение для Сергея Терещенко:
— Посмотри, какой путь ты уже проделал, я тобой искренне восхищаюсь. Сколько всего ты уже добился. Я уверен, что все твои мечты обязательно сбудутся, главное, не забывай мечтать. Новосибирск, обнимаю! — сказал артист.
Вместе с Сергеем на сцену вышел актер театра и кино, заслуженный артист России Алексей Маклаков, известный ролью прапорщика Шматко в сериале «Солдаты».
Победителем в номинации стал Оперный театр, а награду забрала руководитель пресс-службы Марина Иванова.
Следующая номинация «Жилой комплекс года». А на сцену вышли одни из главных гостей «Народной премии НГС» — лабрадоры из Первомайского сквера — Толстый, Блинчик, Милка, а также их хозяин Павел Алексеев.
— Новосибирск самый позитивный, красивый и толерантный город в мире, — объявил Павел Алексеев.
Вместе с ним на сцене оказались радиоведущие, шоумены, диджеи, дуэт «Звезды дискотек» — Александр Чусовитин и Алексей Куприянцев.
«Жилым комплексом года» стал микрорайон «Европейский берег». На сцену вышел руководитель продаж Денис Гузенко.
— Недавно мы реализовали главный проект — это школа, которую мы достроили, — напомнил Денис Гузенко.
Восьмой номинацией премии стала «Медицинский центр года». На сцену пригласили народного героя Новосибирска Октябрину Соколову, первую чемпионку СССР по биатлону, судью всероссийской категории. Для нее записал видео Дмитрий Губерниев:
— Здравствуйте, единственная на планете и неповторимая Октябрина Александровна. Боже мой, первая чемпионка первого в истории Советского Союза чемпионата по биатлону. Вы и есть сама история, вы тот человек, который творил, что есть у нас сейчас в биатлоне. И я, имея возможность комментировать состязания, персонально благодарен вам за тот вклад. Да и премию нужно переименовать в Октябрину.
На сцену также вышел основатель и лидер группы «Калинов Мост» Дмитрий Ревякин.
Победителем стала клиника «ЕвроМед» — статуэтку забрала главный врач Ирина Подволоцкая.
В девятой номинация «Детский центр года» награду вручили больничный клоун Надежда Бочкарева и солист цирка «Дю Солей», режиссер и создатель театра «МиМо», ведущий «Битвы экстрасенсов» Андрей Кислицин.
Победителем в номинации стал центр «Веселый остров». На сцену вышла управляющая Наталья Алутина.
«Танцевальную студию года» наградили Ольга Пашкина, которая создает кокошники, известные по всему миру, и Дава. А победителем стала школа танцев и вокала Flexx. За статуэткой вышли генеральный директор Павел Мычко, креативный директор Тимофей Бугров и коммерческий директор Иван Харитонов.
— Во-первых, хочу поблагодарить свою команду, наших педагогов, наших детей, которые занимаются. Хочу поблагодарить эту премию и Новосибирск. Это немыслимо приятно — такое признание, — поблагодарили руководители.
И в последней, одиннадцатой номинации, — «Малый бизнес года» — победителя объявила главный редактор НГС Марина Малкова. Она объяснила, что в редакцию пришло больше 2 тысяч заявок. Победителем «Малого бизнеса» стал благотворительный магазин GUSTO. На сцену вышли организаторы Анастасия Кравченко и Алиса Гринемаер
Марина Малкова также позвала всех собравшихся на пикник НГС в «Мира Парке» 18 июня.
После Дава вновь вышел на сцену и произнес проникновенную речь:
— Сегодня была премия, в моей жизни такое было в первый раз. Я вижу не глянец, не трансляцию картинки, а историю людей, искрение истории. И меня это очень трогает, мою команду. Директор моя вообще расплакалась. Это многого стоит, и хочу сказать человеческое спасибо. Это редкость. И я хочу, чтобы об этих историях узнало больше людей, — поделился Дава.
Артист решил подарить коляску для братьев-близнецов.
И завершила церемонию группа «Моя Мишель», исполнившая популярные треки, которым подпевал зал.
Подробнее о том, как прошла премия мы рассказывали в онлайн-трансляции.