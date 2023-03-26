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Истории

«Инвалидом себя не считаю, просто поребриков стало больше»: смотрим видео про брутальных регбистов на колясках

До 9 лет они были обычными мальчишками, а потом планы пришлось изменить

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Советуем смотреть это видео чаще, особенно когда вам кажется, что жизнь не очень хороша

Видео: Антон Дигаев, Анна Богданова

Павел и Андрей Павленко — братья-близнецы, участники новосибирской команды регби на колясках. В начале апреля они едут на чемпионат России и планируют попасть в топ лучших.

В этом видео Павел рассказывает историю о том, как в 9 лет они с братом узнали, что планы на жизнь придется изменить из-за аутоиммунного заболевания.

— В один момент я проснулся, у меня колено отекло одно, а через три месяца у брата то же самое, — вспоминает он.

Заболевание развивалось постепенно, через 10 лет им пришлось сесть в коляски. Несмотря на сложности, братья окончили колледж с отличием. Сейчас им по 33 года, они решили учиться дальше. Посмотрите видеоисторию про Павла и Андрея. Вы узнаете, как не отчаиваться и победить себя, даже когда приходится бороться за свою жизнь.

Кстати, парням помогает чувство юмора — вы точно улыбнетесь в середине ролика. После видео читайте текст про Павла и Андрея и болейте за них на соревнованиях.

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