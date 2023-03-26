«Инвалидом себя не считаю, просто поребриков стало больше»: смотрим видео про брутальных регбистов на колясках

Павел и Андрей Павленко — братья-близнецы, участники новосибирской команды регби на колясках. В начале апреля они едут на чемпионат России и планируют попасть в топ лучших.
В этом видео Павел рассказывает историю о том, как в 9 лет они с братом узнали, что планы на жизнь придется изменить из-за аутоиммунного заболевания.
— В один момент я проснулся, у меня колено отекло одно, а через три месяца у брата то же самое, — вспоминает он.
Заболевание развивалось постепенно, через 10 лет им пришлось сесть в коляски. Несмотря на сложности, братья окончили колледж с отличием. Сейчас им по 33 года, они решили учиться дальше. Посмотрите видеоисторию про Павла и Андрея. Вы узнаете, как не отчаиваться и победить себя, даже когда приходится бороться за свою жизнь.
Кстати, парням помогает чувство юмора — вы точно улыбнетесь в середине ролика. После видео читайте текст про Павла и Андрея и болейте за них на соревнованиях.