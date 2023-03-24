«Мы были здоровые, как все дети»: братьям-близнецам пришлось сесть в инвалидные коляски — сейчас они играют в регби

Решили с братом: будут заниматься — значит, будут жить. Сейчас им 33, у близнецов есть старший брат и мама — женщина, которой нужно памятник поставить, говорит ее сын Павел, одна вырастила троих сыновей.



Павел и Андрей окончили с отличием Новокузнецкий государственный гуманитарно-технический колледж-интернат (интернат, потому что там же можно было жить) по специальности «реклама», сегодня Павел учится на четвертом курсе Института социальных технологий НГТУ НЭТИ по направлению «организация и управление в сфере социальной работы». Андрей — студент Московского государственного гуманитарно-экономического университета, получает диплом спортивного психолога.