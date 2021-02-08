Мария и ее крылатый: как девушка-авиамеханик больше 10 лет восстанавливает легендарный реактивный самолет

НГС снял фильм про сибирячку, которая восстанавливает легендарный советский самолет
Несколько лет назад новосибирцы узнали о Марии Кармановой, которая взялась восстанавливать советский самолет
Обязательно посмотрите видео — вы узнаете, чем знаменит самолет, который восстанавливает девушка-авиамеханик. А сама Мария расскажет историю своего увлечения.
После первого репортажа НГС о девушке-авиамеханике прошло уже несколько лет. Но и сегодня его героиня Мария Карманова с таким же энтузиазмом рассказывает про самолет
Легендарный реактивный авиалайнер стоит на заснеженном поле бердского аэродрома и как будто снисходительно улыбается солнечным лучам, скользящим по фюзеляжу. В самолете холодно — на улице кажется теплее. Но хозяйку этой крылатой махины такие мелочи не смущают.
Ту-104 — первый советский реактивный пассажирский самолет. Эксплуатировался с 1956-го по
Списанный 42 года назад
Мария говорит, что приезжает на аэродром обычно раз в неделю, но в морозы может и пропустить. На что сотрудники аэродрома смеются и говорят: «Не верьте, Маша здесь и в слякоть, и в стужу».
— Вот черный ящик, — бодро показывает она «обновку» самолета. — В
За 12 лет Мария сумела практически полностью восстановить кабину пилота — какие-то детали находила сама, что-то заказывала через интернет. Бывает и так, что даже люди выходят на нее через знакомых и делают самые желанные для авиамеханика подарки.
На стене в салоне висят фотографии самолета до реставрации — у девушки уже целая коллекция. Кстати, через комментарии к статье на НГС Маше удалось найти видеосъемку посадки этого самолета на грунтовую полосу бердского аэродрома в
Оказывается, комментатор написал имена людей, которые показывали ему это видео. Мария спросила о них в СибНИА, там уже дали телефон одного из упомянутых в комментарии. Дальше по цепочке нашли человека, у которого могла сохраниться эта съемка.
— Я к нему пришла, он пленку достал. Мы попытались смотреть, а она рассыпается, — рассказывает Мария. — Связалась со знакомым, кто может обработать. Но в итоге отправила обрабатывать в Германию.
Историю своего необычного хобби Маша рассказывает с удовольствием. И ясно, что интерес к самолетам не пропал, а, скорее, набирает обороты.
Сейчас Мария Карманова — доктор физико-математических наук, работает ведущим научным сотрудником в Институте математики
— А потом случайно узнала из интернета, от знакомых, что в Бердске есть самолет
Девушка говорит, что было безумно интересно посмотреть, что это за самолет такой, узнать, почему был сложным в управлении и почему за штурвал садились только самые лучшие. Когда Мария приехала в аэроклуб и ей показали стоявший на территории
— Но все-таки впечатления остались потрясающие. В кабине было, наверное, градусов 35, но дискомфорта от жары я не замечала вообще, — вспоминает Мария.
Она решила, что хочет восстанавливать этот самолет, хотя сначала сомневалась, можно ли будет найти такие детали. Но пока, к счастью, всё находится.
Сколько денег уже вложено в самолет за эти
По салону самолета развешаны какие-то мешочки — у всех членов съемочной группы возник вопрос, что это.
— Здесь, видите, конденсат бывает. Абсорбент многоразовый. Когда влага скапливается, я просто приношу домой, в духовке сушу:
Несколько лет назад она говорила, что хочет выучиться на пилота. Желание по-прежнему есть, но пока, может быть, в перспективе. Тем более есть хорошие тренажеры — Мария не скрывает, что, несмотря на дороговизну удовольствия, часто «летает» в Центре виртуальной авиации в Красноярске.
Во время подготовки репортажа в самолете было около
— Уже практически полностью укомплектована кабина пилота. Кстати, оборудование, которое там сейчас, — это не всё, что приобретено. Потому что под некоторое оборудование нужны специальные стойки, крепление, — рассказывает Мария о том, что сделали за эти годы. — В прошлом году удалось найти астрохронометр, но там под его элементы нужно специальное крепление. Также нашелся секстант
Маша перечисляет еще много технических штук, и становится ясно, что сил и средств вложено много. К тому же кроме оборудования нужно искать специалистов, потому что к кому попало обращаться не хочется.
Сейчас в салоне бизнес-класса уже есть кресла — причем часть из них оригинальные, именно из этого самолета. 10 кресел Мария случайно нашла в одном из институтов — там их использовали как диванчик в курилке. Подобрала ткань, перетянула, теперь они как новые. Еще два кресла прислал коллега из Москвы. В салоне новые плафоны — передали из музея ВВС в Монино.
Самолет стал не просто хобби, а уже частью жизни Марии. Поэтому про вложенные силы и средства тема даже не заходит, главное — не останавливаться. Тем более мысль, что самолет когда-нибудь сможет взлететь, все-таки еще есть.
— Конечно, хочу, чтобы полетел. Но я понимаю, что вероятность если не нулевая, но в настоящих реалиях это очень близко к нулю. Наверное, сотые доли процента, если не меньше, — констатирует Мария Карманова. — Но мне не хочется говорить: «Никогда». Я для этого самолета желаю всего самого лучшего.
Маша считает, что самое лучшее для ее «Тушки» — это жить. Вот сейчас так и есть, потому что им стали интересоваться, приезжают на экскурсии.
— Кстати, в 2019 году было несколько заграничных гостей, — говорит Мария. — Про самолет же в
Кроме зарубежной прессы о самолете узнали после авиационных туров (полеты на ретросамолетах), в которых Мария была несколько раз. Например, в
Свой самолет Мария иногда называет «Тушкой» и в шутку — еще одним кошаком: всего дома четыре, а этот — как еще один, крылатый кот. Почему нет, если на всё хватает сил и времени?
Маша говорит, что ее друг уже смирился с этой «самолетной» жизнью.
На вопрос, что может заставить бросить заниматься самолетом, Мария задумывается и говорит, что не хочется думать о грустном.
— Я сразу всем говорю — если, допустим, речь зайдет о переезде, я перееду — при условии, что меня возьмут вместе с самолетом, — смеется Мария. — Вот тогда — да.
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