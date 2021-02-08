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Мария и ее крылатый: как девушка-авиамеханик больше 10 лет восстанавливает легендарный реактивный самолет

Посмотреть на Ту-104 приезжают иностранцы, а мы показываем уникальные видеосъемки его последней посадки

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Мария Карманова восстанавливает самолет <nobr class="_">Ту-104</nobr> уже больше <nobr class="_">10 лет</nobr>. И любовь к этому делу не прошла

Мария Карманова восстанавливает самолет Ту-104 уже больше 10 лет. И любовь к этому делу не прошла

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НГС снял фильм про сибирячку, которая восстанавливает легендарный советский самолет

Несколько лет назад новосибирцы узнали о Марии Кармановой, которая взялась восстанавливать советский самолет Ту-104. Тогда СМИ не могли оставить девушку-авиамеханика, к тому же старшего научного сотрудника, без внимания — о Марии вышло несколько статей, в том числе в зарубежных изданиях. А самолет, который чуть не разграбили в 90-х, зажил новой жизнью, стал местом притяжения любителей авиации. Все эти 12 лет Мария по крупицам собирает оригинальные детали — через интернет, знакомых, энтузиастов. И у каждой новой части самолета уже своя история. Через 6 лет после репортажа на НГС мы решили узнать, как дела у его героини. Мария Карманова рассказала о том, что удалось сделать за эти годы и как изменилось ее отношение к хобби.

Обязательно посмотрите видео — вы узнаете, чем знаменит самолет, который восстанавливает девушка-авиамеханик. А сама Мария расскажет историю своего увлечения.

После первого репортажа НГС о девушке-авиамеханике прошло уже несколько лет. Но и сегодня его героиня Мария Карманова с таким же энтузиазмом рассказывает про самолет Ту-104. Шутит и предупреждает нас, что нужно быть осторожными, ведь здесь много мест для удара головой.

Самолет Ту-104А стоит на аэродроме в Бердске с 1978 года

Самолет Ту-104А стоит на аэродроме в Бердске с 1978 года

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Легендарный реактивный авиалайнер стоит на заснеженном поле бердского аэродрома и как будто снисходительно улыбается солнечным лучам, скользящим по фюзеляжу. В самолете холодно — на улице кажется теплее. Но хозяйку этой крылатой махины такие мелочи не смущают.

Ту-104 — первый советский реактивный пассажирский самолет. Эксплуатировался с 1956-го по 1979 год, за это время создан 201 самолет. Экипаж — 7 человек, количество пассажиров — от 50 до 100, максимальная скорость — 951 км/ч, дальность полета — 2750 км. Ту-104А — это 70-местная модификация, всего было построено 80 таких машин.

Списанный 42 года назад Ту-104А приземлился на грунтовую полосу бердского аэродрома. Перелет из Толмачёво был организован энтузиастом Валерием Михайловичем Рыцаревым в рамках создания юношеской планерной школы. После посадки самолет использовался как учебный класс. В 90-х самолет забросили.

Марии Кармановой 36 лет, она доктор физико-математических наук

Марии Кармановой 36 лет, она доктор физико-математических наук

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Мария говорит, что приезжает на аэродром обычно раз в неделю, но в морозы может и пропустить. На что сотрудники аэродрома смеются и говорят: «Не верьте, Маша здесь и в слякоть, и в стужу».

— Вот черный ящик, — бодро показывает она «обновку» самолета. — В 2016 году мне его подарили. Вот еще штурвал подарили, он, правда, правый, но комплектный зато.

Подаренный бортовой самописец&nbsp;

Подаренный бортовой самописец 

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За 12 лет Мария сумела практически полностью восстановить кабину пилота — какие-то детали находила сама, что-то заказывала через интернет. Бывает и так, что даже люди выходят на нее через знакомых и делают самые желанные для авиамеханика подарки.

Мария во время второй чистки остатков теплоизоляции

Мария во время второй чистки остатков теплоизоляции

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На стене в салоне висят фотографии самолета до реставрации — у девушки уже целая коллекция. Кстати, через комментарии к статье на НГС Маше удалось найти видеосъемку посадки этого самолета на грунтовую полосу бердского аэродрома в 1978 году (если вы не смотрели видео, самое время).

Оказывается, комментатор написал имена людей, которые показывали ему это видео. Мария спросила о них в СибНИА, там уже дали телефон одного из упомянутых в комментарии. Дальше по цепочке нашли человека, у которого могла сохраниться эта съемка.

Посадка Ту-104А

Посадка Ту-104А

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— Я к нему пришла, он пленку достал. Мы попытались смотреть, а она рассыпается, — рассказывает Мария. — Связалась со знакомым, кто может обработать. Но в итоге отправила обрабатывать в Германию.

Историю своего необычного хобби Маша рассказывает с удовольствием. И ясно, что интерес к самолетам не пропал, а, скорее, набирает обороты.

Сейчас Мария Карманова — доктор физико-математических наук, работает ведущим научным сотрудником в Институте математики им. С. Л. Соболева СО РАН. С 2004 года много летала на конференции, поэтому самолеты стали ее попутчиками.

43 года назад гражданский самолет приземлился на грунтовую полосу

43 года назад гражданский самолет приземлился на грунтовую полосу

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— А потом случайно узнала из интернета, от знакомых, что в Бердске есть самолет Ту-104. До этого я уже смотрела фильмы про Ту-104, знала, что самолет такой легендарный, со своей яркой историей. Хоть, конечно, там не всё было позитивно, были серьезные катастрофы. Тем не менее самолет был прорывом для своего времени, — рассказывает Маша историю своего увлечения. — В свое время он, наверное, даже символизировал научный прогресс.

Сотрудники аэродрома не удивляются, когда Мария приезжает даже в морозы

Сотрудники аэродрома не удивляются, когда Мария приезжает даже в морозы

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Девушка говорит, что было безумно интересно посмотреть, что это за самолет такой, узнать, почему был сложным в управлении и почему за штурвал садились только самые лучшие. Когда Мария приехала в аэроклуб и ей показали стоявший на территории Ту-104, чувства были смешанные — и восторг, и некоторое разочарование от того, что самолет был в плохом состоянии: в кабине практически ничего не осталось, так как в 90-е оттуда многое утащили. Самолет просто использовали как склад.

— Но все-таки впечатления остались потрясающие. В кабине было, наверное, градусов 35, но дискомфорта от жары я не замечала вообще, — вспоминает Мария.

Это фото Мария подписала так: коллега-энтузиаст обрабатывает герметиком остекление кабины

Это фото Мария подписала так: коллега-энтузиаст обрабатывает герметиком остекление кабины

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Она решила, что хочет восстанавливать этот самолет, хотя сначала сомневалась, можно ли будет найти такие детали. Но пока, к счастью, всё находится.

Сколько денег уже вложено в самолет за эти 12 лет, Мария по-прежнему предпочитает не говорить (во всяком случае, не озвучивать в публикации). Мало ли кто что нафантазирует и чем потом всё это может закончиться.

Про стоящий в Бердске <nobr class="_">Ту-10</nobr>4 знают даже за рубежом

Про стоящий в Бердске Ту-104 знают даже за рубежом

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По салону самолета развешаны какие-то мешочки — у всех членов съемочной группы возник вопрос, что это.

— Здесь, видите, конденсат бывает. Абсорбент многоразовый. Когда влага скапливается, я просто приношу домой, в духовке сушу: 4 часа, 130 градусов. Дома запах самолета зато, — смеется Мария.

Кресла от самолета нашлись в одном из институтов

Кресла от самолета нашлись в одном из институтов

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Несколько лет назад она говорила, что хочет выучиться на пилота. Желание по-прежнему есть, но пока, может быть, в перспективе. Тем более есть хорошие тренажеры — Мария не скрывает, что, несмотря на дороговизну удовольствия, часто «летает» в Центре виртуальной авиации в Красноярске.

Во время подготовки репортажа в самолете было около -25 градусов, но уходить не хотелось — так много всего здесь нового.

— Уже практически полностью укомплектована кабина пилота. Кстати, оборудование, которое там сейчас, — это не всё, что приобретено. Потому что под некоторое оборудование нужны специальные стойки, крепление, — рассказывает Мария о том, что сделали за эти годы. — В прошлом году удалось найти астрохронометр, но там под его элементы нужно специальное крепление. Также нашелся секстант СП-1, который с этим астрохронометром работает.

Маша перечисляет еще много технических штук, и становится ясно, что сил и средств вложено много. К тому же кроме оборудования нужно искать специалистов, потому что к кому попало обращаться не хочется.

В Ту-104 часто проходят экскурсии&nbsp;

В Ту-104 часто проходят экскурсии 

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Сейчас в салоне бизнес-класса уже есть кресла — причем часть из них оригинальные, именно из этого самолета. 10 кресел Мария случайно нашла в одном из институтов — там их использовали как диванчик в курилке. Подобрала ткань, перетянула, теперь они как новые. Еще два кресла прислал коллега из Москвы. В салоне новые плафоны — передали из музея ВВС в Монино.

Мария не говорит, сколько денег потратила на детали, — это решение объясняет желанием обезопасить самолет от вандалов

Мария не говорит, сколько денег потратила на детали, — это решение объясняет желанием обезопасить самолет от вандалов

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Самолет стал не просто хобби, а уже частью жизни Марии. Поэтому про вложенные силы и средства тема даже не заходит, главное — не останавливаться. Тем более мысль, что самолет когда-нибудь сможет взлететь, все-таки еще есть.

— Конечно, хочу, чтобы полетел. Но я понимаю, что вероятность если не нулевая, но в настоящих реалиях это очень близко к нулю. Наверное, сотые доли процента, если не меньше, — констатирует Мария Карманова. — Но мне не хочется говорить: «Никогда». Я для этого самолета желаю всего самого лучшего.

Девушка-авиамеханик не оставляет мысли, что когда-нибудь самолет может взлететь

Девушка-авиамеханик не оставляет мысли, что когда-нибудь самолет может взлететь

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Маша считает, что самое лучшее для ее «Тушки» — это жить. Вот сейчас так и есть, потому что им стали интересоваться, приезжают на экскурсии.

Экскурсия учащихся Юношеской планерной школы&nbsp;

Экскурсия учащихся Юношеской планерной школы 

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— Кстати, в 2019 году было несколько заграничных гостей, — говорит Мария. — Про самолет же в 2015 году написала CNN.

Кроме зарубежной прессы о самолете узнали после авиационных туров (полеты на ретросамолетах), в которых Мария была несколько раз. Например, в 2012 году был авиатур на Ли-2 в Венгрии. Или авиатур в Молдавии на Ил-18.

План работ у Марии есть всегда — в самолете она минимум раз в неделю&nbsp;

План работ у Марии есть всегда — в самолете она минимум раз в неделю 

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Свой самолет Мария иногда называет «Тушкой» и в шутку — еще одним кошаком: всего дома четыре, а этот — как еще один, крылатый кот. Почему нет, если на всё хватает сил и времени?

Маша говорит, что ее друг уже смирился с этой «самолетной» жизнью.

У Марии три кота. На этом фото кот Толик исследует купленный для самолета секстант <nobr class="_">СП-1М</nobr>

У Марии три кота. На этом фото кот Толик исследует купленный для самолета секстант СП-1М

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На вопрос, что может заставить бросить заниматься самолетом, Мария задумывается и говорит, что не хочется думать о грустном.

— Я сразу всем говорю — если, допустим, речь зайдет о переезде, я перееду — при условии, что меня возьмут вместе с самолетом, — смеется Мария. — Вот тогда — да.

Ту-104 — легендарный советский авиалайнер, выпущенный в 1950-е годы. Это первый реактивный лайнер в континентальной Европе&nbsp;

Ту-104 — легендарный советский авиалайнер, выпущенный в 1950-е годы. Это первый реактивный лайнер в континентальной Европе 

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авиамеханикхоббиТу-104
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