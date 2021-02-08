Мария и ее крылатый: как девушка-авиамеханик больше 10 лет восстанавливает легендарный реактивный самолет

Легендарный реактивный авиалайнер стоит на заснеженном поле бердского аэродрома и как будто снисходительно улыбается солнечным лучам, скользящим по фюзеляжу. В самолете холодно — на улице кажется теплее. Но хозяйку этой крылатой махины такие мелочи не смущают.

Ту-104 — первый советский реактивный пассажирский самолет. Эксплуатировался с 1956-го по 1979 год , за это время создан 201 самолет . Экипаж — 7 человек, количество пассажиров — от 50 до 100, максимальная скорость — 951 км/ч , дальность полета — 2750 км . Ту-104А — это 70-местная модификация, всего было построено 80 таких машин.