Просто магия. Кто и как делает самые красивые елочные игрушки, пугающее оружие и невероятные костюмы для Оперного театра

В фойе Новосибирского театра оперы и балета зрителей встречают сразу две елки — одна украшена куклами-персонажами из «Щелкунчика», на другой — самые разные герои, включая принца Лимона, Чиполлино и Горного короля. Тимур Гуляев останавливается у чудища и начинает с любовью переставлять куклу так, чтобы ее было лучше видно.



— Идея висела в воздухе, оставалось только ее взять рукой и создать этих персонажей. Нас попросили украсить елку для фойе куклами Щелкунчиков, и первый вопрос, который мы задали, — почему только Щелкунчиков. Репертуар театра обширен, разнообразен, и персонажей в нем много. Ярких, интересных, самобытных. И уже три года мы делаем этих кукол, каждый раз дополняя уже имеющееся количество свежими персонажами с премьер, — начинает свой рассказ художник-бутафор.

