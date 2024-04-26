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Спорт обзор «Шикарное, просто сумасшедшее»: Пелагея исполнила песню «Конь» перед началом футбольного матча Спартак и ЦСКА

«Шикарное, просто сумасшедшее»: Пелагея исполнила песню «Конь» перед началом футбольного матча Спартак и ЦСКА

Певица поделилась, что петь на таком событии для нее очень ответственно

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8 комментариев
Певица выступила перед 30-ю тысячами болельщиков

Пелагея исполнила песню «Конь» перед началом футбольного матча московских клубов Спартак и ЦСКА 25 апреля. Комментатор высоко оценил выступление певицы, назвав его «шикарным, просто сумасшедшим».

В социальных сетях Пелагея поделилась, что чувствовала большую ответственность.

— 30 тысяч болельщиков на трибунах, ждущих долгожданный матч…Все получилось! — написала она у себя на странице в Instagram* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Зрители также высоко оценили выступление Пелагеи и выразили свою благодарность в комментариях под постом.

Пелагея — уроженка Новосибирска. В 2022 году певица прилетала в родной город — она вела 4-ю Народную премию НГС в паре с Андреем Малаховым. Церемония также началась с очень трогательного и красивого исполнения «Коня».

После мероприятия певица дала большое интервью НГС, где рассказала о друзьях детства, самых вкусных пельменях в городе и пользе советских мультиков в воспитании детей.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории России запрещена.

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Футбольный матч Пелагея Конь
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