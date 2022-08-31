«Еду на электричке с Речного вокзала»: как Пелагея проводит время в Новосибирске — интервью певицы специально для НГС

— Вы рано начали читать и даже писали рассказы. Если сейчас хватает времени на чтение, что читаете?



— «Диалоги с Богом» — есть такая книжка… многотомник.



«Беседы с Богом» — серия книг, написанных Нилом Дональдом Уолшем. Книга написана как диалог, в котором автор задает вопросы, а Бог отвечает.



— А рассказы пишете?



— Иногда пишу стихи. Последнее стихотворение написала после смерти моего друга… вот 40 дней прошло.



— Как за последние полгода изменилось ваше творчество? Может быть, какие-то песни хочется больше петь, а какие-то, наоборот, не хочется?



— Если честно, у меня не бывает такого, чтобы мне не хотелось петь какую-то песню. Все люблю нежной любовью. Сейчас, конечно, сложный период для группы, потому что ушел из жизни наш гитарист, с которым мы играли вместе 23 года. Поэтому сейчас такой период, когда мы просто пытаемся как-то влиться в наши новые реалии и вообще устоять на плаву.

Но такие кризисные моменты — дай Бог, могут стать толчком к каким-то новым идеям. Мы всегда были очень дружной командой, но общее горе совсем нас склеило друг с другом, поэтому у нас планов много, есть понимание того, что жизнь все-таки продолжается, меняется. Ощущается по-другому всё, но тем не менее творчество — это то, куда можно сублимировать все те истории, которые мы проживаем. И, как бы ни было сейчас тяжело выходить на сцену, веселиться, веселить других людей, но это все-таки моя профессия — любимая профессия, дело моей жизни. Просто сейчас оно обретает новые краски.