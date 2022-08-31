«Еду на электричке с Речного вокзала»: как Пелагея проводит время в Новосибирске — интервью певицы специально для НГС
Про друзей детства, самые вкусные пельмени в городе и пользу советских мультиков в воспитании детей
На прошлой неделе в Новосибирске прошла «Народная премия НГС» — в 10 номинациях мы наградили лучшие компании города, за которые проголосовали горожане. Награды вручали на сцене оперного театра, ведущими мероприятия стали Андрей Малахов и Пелагея. Певица призналась, что роль ведущей для нее относительно новая, но она готова к экспромтам. Перед выходом на сцену Пелагея дала небольшое интервью НГС — мы поговорили о том, как изменился Новосибирск за последние годы, какой улице она машет рукой по дороге из аэропорта и куда ездит на новосибирских электричках, если есть время.
— Вы приезжаете в Новосибирск только с концертами или бывают поездки просто так, без работы?
— Бывали, скажем прямо, но не в этом году, к сожалению. Но я стараюсь приезжать чаще, потому что для меня Новосибирск — это место силы. Я вообще призываю всегда всех людей к тому, что, если так уж сложились жизненные обстоятельства, что нет возможности жить в том городе, в котором ты родился, нужно обязательно использовать этот источник силы — приезжать туда и набираться этих всех волшебных штук.
— Эту силу дают какие-то определенные места в Новосибирске?
— Я уехала рано из Новосибирска и поэтому не знаю город как свои пять пальцев, тем более за последние годы он сильно разросся, видоизменился, преобразился. Но так как я с левого берега, там места мне как-то породнее, если честно.
— Вы жили на Троллейном жилмассиве, насколько я знаю.
— Да, улица Широкая.
— По дороге из аэропорта как раз проезжаешь где-то рядом. Рукой машете?
— Всегда. Смотрю в окошко, обязательно. На самом деле, когда прилетаю в Толмачево, у меня уже сердечко начинает… фр-фр… Еду домой. Городок, конечно, люблю очень… белки прекрасные там.
В сорока с лишним километрах от города у нас была дача. Дачи уже нет, точнее есть, но она уже не наша — мы ее продали. Но эти места... Я вот завтра хотела поехать, не знаю, получится или нет из-за погоды. Если летом получается приезжать, всегда стараюсь там побывать.
— Что это за места, в каком направлении?
— В сторону Тогучина, там, где Шелковичиха, — станция Совхозная, прямо перед Шелковичихой. Там очень красиво. И езжу я туда всегда так же, как ездила в детстве, — на электричке с Речного вокзала.
— Даже так?
— Обязательно, исключительно так. Потом пешком через поле, через мост. На машине я туда не езжу. И обратно так же, на электричке. В последний раз была там года два назад.
— Узнавали в транспорте?
— Нет. У людей не складывается картинка.
— Когда приезжаете в Новосибирск, с кем из друзей, близких стараетесь встретиться обязательно?
— Настя Журавлева — обязательно, это первый человек, с которым я встречаюсь, когда приезжаю в Новосибирск. Иногда и последний. (Смеется.) У меня есть две подруги еще с дачных времен — подруги детства. Есть главный замечательный нотариус Академгородка — Наталья Николаевна Дувалова, наши семьи очень дружат. Еще мы очень дружим с ребятами, с которыми познакомила нас Настя. Ребята из театров, которые в «Бродячей собаке» делают эту историю. Благодаря им хожу в новосибирские театры, когда получается. Поэтому знаю не понаслышке, что культурная жизнь в Новосибирске как была всегда достойной, необычной, уникальной, так и остается, и дай Бог, чтобы так дальше было.
— Что бросается в глаза в Новосибирске? Как хорошее, так и плохое.
— Про плохое мне сложно вспомнить. Из последнего, на что я обратила внимание, — пробка из аэропорта. Но это же из-за моста, сейчас его построят, и этого временного недостатка не будет. А насчет достоинств, город разрастается, строится, очень много красивых домов.
Я вижу, что в Новосибирске есть всегда такая столичная, скажем так, амбиция, которая на самом деле подтверждается его постоянным развитием. Новосибирск — столица Сибири, и я всё время говорю о том, что Новосибирск — самый лучший. И самый главный — это даже на вокзале написано. (Смеется.)
— Вы рано начали читать и даже писали рассказы. Если сейчас хватает времени на чтение, что читаете?
— «Диалоги с Богом» — есть такая книжка… многотомник.
«Беседы с Богом» — серия книг, написанных Нилом Дональдом Уолшем. Книга написана как диалог, в котором автор задает вопросы, а Бог отвечает.
— А рассказы пишете?
— Иногда пишу стихи. Последнее стихотворение написала после смерти моего друга… вот 40 дней прошло.
— Как за последние полгода изменилось ваше творчество? Может быть, какие-то песни хочется больше петь, а какие-то, наоборот, не хочется?
— Если честно, у меня не бывает такого, чтобы мне не хотелось петь какую-то песню. Все люблю нежной любовью. Сейчас, конечно, сложный период для группы, потому что ушел из жизни наш гитарист, с которым мы играли вместе 23 года. Поэтому сейчас такой период, когда мы просто пытаемся как-то влиться в наши новые реалии и вообще устоять на плаву.
Но такие кризисные моменты — дай Бог, могут стать толчком к каким-то новым идеям. Мы всегда были очень дружной командой, но общее горе совсем нас склеило друг с другом, поэтому у нас планов много, есть понимание того, что жизнь все-таки продолжается, меняется. Ощущается по-другому всё, но тем не менее творчество — это то, куда можно сублимировать все те истории, которые мы проживаем. И, как бы ни было сейчас тяжело выходить на сцену, веселиться, веселить других людей, но это все-таки моя профессия — любимая профессия, дело моей жизни. Просто сейчас оно обретает новые краски.
— Наверное, дочь дает силы?
— Конечно. Я просто говорила про творчество. А вообще да, естественно. Дочь вообще дает мне все силы, смысл жизни и смысл просыпаться по утрам.
— Есть какие-то сложные моменты в воспитании, неожиданные точнее, о которых не думаешь, когда нет детей?
— Дочь иногда воспитывает меня побольше, чем я ее, у меня ребенок с характером. Но она совершенно удивительная девочка. Очень мудрая не по годам. Не наказываю, если честно. Может быть, потом как-то, но пока она особо и поводов не дает. То есть самое страшное наказание… не знаю… сладкого лишить на несколько дней. Поэтому стараемся все наши вопросы решать в диалогах. Я стараюсь с ней общаться как со взрослым человеком, не сюсюкаюсь. Целую каждую секунду, но при этом разговариваю как со взрослым человеком.
— Вас так же воспитывали? Или в воспитание дочери вы привнесли свои нотки?
— Мы с моей мамой очень разные люди — так же, как и я со своей дочерью. Поэтому я думаю, что тут не может быть какого-то одинакового шаблонного воспитания. Мое воспитание тоже не было шаблонным. Какие-то вещи, безусловно, я вспоминаю сейчас еще больше, переосмысливаю их. Мама, например, прививала мне хороший вкус — в литературе, в музыке.
— Как?
— Во-первых, она запрещала мне слушать плохую музыку и смотреть плохие мультики. «Том и Джерри» я увидела в первый раз, наверное, лет в десять. Только советские мультики мне можно было. У нас не было телевизора в доме, и я продолжаю это практиковать сейчас. Если мы что-то смотрим, то только то, что выбираем. Постоянным фоном этого не происходит.
Детских песен мы особо тоже не слушаем. Я стараюсь, чтобы у ребенка был широкий кругозор, — к тому моменту, когда она сама будет выбирать, что попадает ей в мозг, у нее уже будет подложка из музыкального и культурного интеллекта, надеюсь.
— Вообще никакие детские песни?
— Иногда что-то попадает, конечно, но так, чтобы мы сели и только детскую музыку слушали, нет.
— Дочь поет?
— Поет. Конкретно мы не занимаемся, но вообще да, она поет. У нее очень красивый низкий голос. В кого бы это? (Смеется.)
— Вы наставник шоу «Голос.Дети». Какие они, современные дети?
— Они очень открытые, уверенные в себе. Мне кажется, они более ранние, быстрее развиваются, чем наше поколение. Время другое совсем, конечно. Меньше… хотя нет, сейчас, опять же, больше дефицита. (Смеется.) Но тем не менее. Всё есть, всё можно, и это как в плюс, так и в минус работает, поэтому всё равно очень важно, что происходит в семье, какие традиции, как и что принято в доме. Я уверена, что это потом очень сильно влияет на жизнь человека.
— Кроме Новосибирска, в мире, в России есть какие-то места, которые так же вдохновляют, куда хочется возвращаться?
— Да, я очень люблю Суздаль. И очень люблю Санкт-Петербург.
— А Алтай?
— Алтай — конечно! Я должна была в этом году как раз с Настей поехать отдыхать, но, к сожалению, обстоятельства сложились иначе, я не смогла. А так у меня был запланированный отпуск как раз именно на Алтае. Но ничего, я доберусь обязательно.
— На Алтай куда-то подальше?
— Да куда получится уже теперь. Потому что желающих много, уже что останется, туда и поедем.
— Как настроены на «Народную премию НГС», чего ждете от мероприятия? Может, будет какой-то экспромт? (Интервью было
— Экспромт наверняка будет. На самом деле для меня сегодня очень волнительный день. Во-первых, я всегда очень переживаю перед концертами в Новосибирске. У меня такое ощущение, что я выхожу на сцену, а там сидят родственники все мои и оценивают. Родственники всегда оценивают строже, чем чужие люди, поэтому хочется, чтобы у земляков была гордость какая-то за меня.
— Она есть.
— Я надеюсь очень. Но это как пояс бойцовский — нужно постоянно доказывать, что есть чем гордиться. Поэтому я надеюсь, что сегодня у меня тоже всё получится. В качестве ведущей я буду не в первый раз, но такую большую «Премию» я еще не вела, тем более на сцене нашего оперного. Для меня это очень важно, почетно. Тем более с таким профессионалом, как Андрей. Я постараюсь.
У нас сегодня была читка сценария, нам организаторы рассказывали о народных героях, которые будут вручать премии. О бизнесменах, о компании, которая эти премии будет вручать. Идея прекрасная, и самое главное, что выбирают те, кто действительно разбирается в этом, это наши люди, а не какие-то экспертные советы. Я всегда таким премиям доверяю больше.
— В этот приезд, если останется свободное время, чему все-таки его посвятите?
— Вот я очень планировала весь день посвятить поездке за город, о чем говорила. Если не будет дождя, сделаю. А если не будет погоды, буду восхищаться гастрономическими изысками Новосибирска. Вчера, например, я восхитилась пельменями. Самые вкусные пельмени — в Новосибирске.
— Где именно?
— В «Бирмане» и в «Гудмане». И это не только мое мнение. Парни из нашей группы практически везде едят пельмени, а я позволяю себе только в Новосибирске. А они везде. Так что этот вердикт был вынесен коллегиально — вкуснее, чем в Новосибирске, пельменей нет.
— Кстати, у нас в выходные будет гастрономический фестиваль на набережной.
— О-о-о, хорошо, что я уезжаю. (Смеется.)
— Из родственников сегодня кто-то будет присутствовать в оперном?
— Нет.
— То есть можно расслабиться.
— Нет, потому что почти все люди в Новосибирске — мои родственники. (Смеется.)
«Народная премия НГС» прошла 25 августа в НОВАТе. Как это было, можно прочитать в нашем репортаже. Читайте также большое интервью с соведущим Пелагеи Андреем Малаховым и известными юмористами Александром Коптелем и Натальей Медведевой, которые вручили награду победителю в одной из номинаций.