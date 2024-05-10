«Они все израильтяне»: посол Израиля высказалась о Пугачевой и других звездах, уехавших из России

Посол Израиля в России Симона Гальперин заявила, что Алла Пугачева успешно интегрировалась в стране. В интервью ТАСС она также добавила, что считает артистку израильтянкой, как и других эмигрировавших из России репатриантов.
— Они все в Израиле израильтяне, то есть они интегрированы, — заявила Симона Гальперин.
Посол добавила, что Алла Пугачева не испытывает никаких проблем и периодически выступает в театре «Гешер», где ставят спектакли на русском языке.
Алла Пугачева уехала из России вместе с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) после начала спецоперации, за что ее неоднократно критиковали коллеги, оставшиеся в России.
В марте Примадонна записала видеообращение, в котором заявила, что «не собираются нормальные люди возвращаться». После этого появились сообщения о том, что артистку хотят признать иноагентом.