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Страна и мир «Они все израильтяне»: посол Израиля высказалась о Пугачевой и других звездах, уехавших из России

«Они все израильтяне»: посол Израиля высказалась о Пугачевой и других звездах, уехавших из России

В ведомстве считают, что певица прекрасно себя чувствует на новой родине

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Периодически Алла Пугачева выступает в театре, где ставят спектакли на русском языке

Посол Израиля в России Симона Гальперин заявила, что Алла Пугачева успешно интегрировалась в стране. В интервью ТАСС она также добавила, что считает артистку израильтянкой, как и других эмигрировавших из России репатриантов.

— Они все в Израиле израильтяне, то есть они интегрированы, — заявила Симона Гальперин.

Посол добавила, что Алла Пугачева не испытывает никаких проблем и периодически выступает в театре «Гешер», где ставят спектакли на русском языке.

Алла Пугачева уехала из России вместе с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) после начала спецоперации, за что ее неоднократно критиковали коллеги, оставшиеся в России.

В марте Примадонна записала видеообращение, в котором заявила, что «не собираются нормальные люди возвращаться». После этого появились сообщения о том, что артистку хотят признать иноагентом.

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Алла Пугачева Израиль Посол Интервью Певица Артистка Эмигранты
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