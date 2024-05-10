«Говорили сидеть на своем месте»: сибиряк перепел Витаса на шоу Малахова — теперь он стал московским шоуменом

Сибирского самоучку заметили москвичи после успешного выступления на шоу Андрея Малахова Источник: «Россия 1» / smotrim.ru











Многодетный сибиряк Олег Лейман 20 лет назад по радио услышал песню Витаса, которая перевернула его жизнь. Тогда он решил во что бы то ни стало научиться исполнять «Звезду» на уровне ее автора. Насмешки сверстников и заверения преподавателей о невозможности исполнения своей мечты мужчину не остановили: он два десятка лет оттачивал мастерство. Результат усилий Лейман заметили продюсеры передачи Андрея Малахова, а после триумфа на шоу — владельцы столичного праздничного агентства. Удивительная история человека, который пошел вопреки всему в погоне за мечтой — в материале НГС.

«Мне говорили не рыпаться»

Музыка появилась в жизни Олега еще в раннем детстве: отец любил играть на гитаре, а мать с удовольствием ему подпевала. Помимо домашних посиделок семья давала концерты во дворе, собирая местных парней и девушек. Но все это, как говорит сам Олег, были шалости. В нечто большее они переросли благодаря случайно услышанной песне.

— Мне было 17 лет, когда наткнулся на песню «Звезда» Витаса. В ней глубокий смысл, я сразу почувствовал, что она, что называется, про меня. Я и сейчас так считаю. Плюс меня впечатлили вокальные данные исполнителя: я загорелся мечтой научиться так же, — говорит Олег Лейман.

Первые три года Олег скрывал ото всех кроме мамы свое увлечение Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Мужчина пошёл к репетитору по вокалу и объяснил свою довольно необычную цель. Ему сразу объяснили, что «Звезда» — технически сложная песня, на ее добротное исполнение уйдут годы подготовки, и никто не сможет дать гарантии, что все получится. Олега это не остановило, и спустя пару лет индивидуальных занятий он поступил в музыкальное училище. Свое увлечение он около трех лет скрывал от всех кроме мамы, — даже брату не рассказывал.



— В моем дворе жили в основном неформалы и гопники. Я как-то лавировал между этими лагерями, со всеми хорошо общался. Но сказать, что занимаюсь вокалом, стеснялся — создал легенду, что хожу на английский. Когда я уже посещал училище, кто-то заметил у меня в сумке ноты. Отрицать очевидное стало глупо, благо к тому времени я уже мог показать какие-никакие навыки вокала. Пацаны сказали: «Красавчик!», — с довольной улыбкой говорит Олег. Он вообще часто улыбается.

Олег показал свои вокальные навыки вживую. Поёт он действительно здорово Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











В училище Олег услышал, что его мечта спеть «Звезду» как Витас — идея на грани фантастики, и шансов на ее исполнение практически нет.



— Мне говорили, что с моим баритоном нужно «сидеть на своем месте», а не рыпаться на высокие ноты. Предупреждали о риске повредить голосовые связки. Я посчитал, что мои порывы и развитие сдерживают, решил бросить училище и продолжить обучение уже самостоятельно, — говорит он.

Время показало, что преподаватели училища сильно ошиблись насчет Олега.

После двух лет в музыкальном училище Олег вернулся к самостоятельной работе над вокалом. Ему удалось исполнить свою мечту вопреки предостережениям Источник: Антон Дигаев / NGS.RU

«Божий промысел»

Прежде чем представить широкой публике свое вокальное мастерство, Олег Лейман три года вел кулинарный блог, параллельно преподавая ораторское искусство. С 2009 года он начал выступать на свадьбах, корпоративах и других мероприятиях, продолжая оттачивать вокал дома.



— Конечно, иногда снимал помещения для распевки, но получалось не всегда. Бедные соседи: доходило до обращений в милицию. Со всеми недовольными мне в конце концов удалось помириться, — вспоминает певец.

Малахову Олег подарил торт, который испек сам Источник: «Россия 1» / smotrim.ru











Олег начал исполнять каверы на популярные песни, выкладывал записи на свой YouTube-канал. Финансировал его развитие томский депутат, а Лейман в качестве благодарности стал его помощником. Познакомились мужчины в караоке.



— Мы исходили из такой идеи: «пока ты не стал известен, твой авторский материал никому не будет интересен». Поэтому мы и начали с каверов: нужно было набить целевую аудиторию. В начале этого года мне позвонили с передачи «Привет, Андрей». Я сначала думал, что это мошенники, ждал, что у меня попросят какие-то деньги. Вышло наоборот: все расходы — проезд от квартиры до студии и проживание в Москве — мне оплатили, — говорит сибиряк.



Московские продюсеры обратили внимание как раз на кавер «Звезды» Витаса — именно эту песню его попросили исполнить на передаче. Сам Олег называет это божьим промыслом.



— Это первая песня, с которой я пришёл к репетитору, с нее началась моя любовь к музыке. Не думаю, что все это — случайность, — улыбается он.

В отличие от других исполнителей из глубинки Олег чувствовал себя на сцене раскованно Источник: «Россия 1», smotrim.ru











К тому времени Олег был уверен в своих вокальных навыках, да и на сцене не робел. Удалось даже показать своё танцевальное мастерство: он так бойко отплясывал лезгинку, что оттянул на себя часть экранного времени у исполнителя песни.



Главное — дети

Олег — многодетный отец, воспитывает троих детей. Живёт на два города: Томск и Новосибирск, заказы на выступления получает из обоих. Он написал тексты к нескольким собственным песням, одну — совместно с братом, от которого раньше скрывал свою страсть к музыке.



— На песню «Мама» мы скоро выпустим клип. Короче, буду развиваться в этой сфере, но есть цель и важней — воспитание моих детей, это у меня в приоритете. Они, кстати, очень любят Новосибирск, мы часто сюда приезжаем. Особенно мальчиков впечатлил ваш зоопарк, — говорит Олег Лейман.



Мужчина — сторонник домашнего образования, поэтому времени на это приходится уделять много. Став узнаваемым, он уже получил приглашение работать в ивент-сфере в Москве. Отказываться Лейман не стал.

Олег с супругой и детьми Источник: предоставлено Олегом Лейманом











— Скорее всего, я этим предложением воспользуюсь. Есть у меня знакомые в Москве, их столица поглотила: все время уходит на заработок денег. Я хочу этого избежать: соблюсти баланс между работой, творчеством и семьей, — рассуждает Олег. — После передачи Андрея Малахова на меня через соцсети вышел хозяин одного московского праздничного агентства и пригласил поработать в эвент-сфере в шоуменом и певцом. Я согласился и начал готовиться. Сейчас я записываю новый материал: расширяю свой репертуар, — рассказал НГС Олег Лейман 6 мая.



Ранее жительница Новосибирской области Елена Вершинина приняла участие в передаче Андрея Малахова «Песни от всей души» на телеканале «Россия 1». Сибирячка исполнила песню «Не отрекаются любя».