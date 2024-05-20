«Снег — стоим, дождь — стоим»: правобережье Новосибирска встало в глухие пробки — цены на такси взлетели в два раза

В Новосибирске после непогоды город правый берег встал в глухие пробки. По данным 2ГИС, загруженность достигла 9 баллов, а по данным Яндекс.Пробок — 10 баллов. Практически все улицы правого берега Новосибирска окрасились в красный цвет.
Как рассказывают пользователи 2ГИС, на некоторых улицах перестали работать светофоры, другие улицы — затопило водой после ливня. На левом берегу пробок практически нет.
— Снег — стоим, дождь — стоим, что осадки и все ездить разучились, — написал пользователь 2ГИС.
— Полчаса до дома добираться это нормально? Тут идти 10 минут, — отмечает другой пользователь.
— Может машины оставим и пешком прогуляемся все вместе? — предложил житель города.
Как рассказала читательница НГС Елизавета, цены на такси поднялись почти в два раза. Её предложили поехать за 500 рублей, хотя обычно она за этот же путь тратит около 300 рублей.
НГС собирает последствия ливня, который прошел по городу в 16 часов, в онлайн-трансляции. Из-за непогоды в городе снесло деревья и залило улицы.