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Город «Снег — стоим, дождь — стоим»: правобережье Новосибирска встало в глухие пробки — цены на такси взлетели в два раза

«Снег — стоим, дождь — стоим»: правобережье Новосибирска встало в глухие пробки — цены на такси взлетели в два раза

В 2ГИС показывает 9 баллов

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5 комментариев
Люди поехали с работы после ливня

В Новосибирске после непогоды город правый берег встал в глухие пробки. По данным 2ГИС, загруженность достигла 9 баллов, а по данным Яндекс.Пробок — 10 баллов. Практически все улицы правого берега Новосибирска окрасились в красный цвет.

Как рассказывают пользователи 2ГИС, на некоторых улицах перестали работать светофоры, другие улицы — затопило водой после ливня. На левом берегу пробок практически нет.

На правобережье не осталось улиц без красного цвета

— Снег — стоим, дождь — стоим, что осадки и все ездить разучились, — написал пользователь 2ГИС.

— Полчаса до дома добираться это нормально? Тут идти 10 минут, — отмечает другой пользователь.

— Может машины оставим и пешком прогуляемся все вместе? — предложил житель города.

Вместо 7 минут ехать пришлось 15 минут

Как рассказала читательница НГС Елизавета, цены на такси поднялись почти в два раза. Её предложили поехать за 500 рублей, хотя обычно она за этот же путь тратит около 300 рублей.

НГС собирает последствия ливня, который прошел по городу в 16 часов, в онлайн-трансляции. Из-за непогоды в городе снесло деревья и залило улицы.

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Город Пробки Улицы Новосибирск
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