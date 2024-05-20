«Начала входить в поворот и не сбавила скорость»: сибирячка сломала ногу во время тренировки на питбайке — она винит трассу

Прокатчик отмечает, инцидент произошел на прошлой неделе Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











На прошлой неделе жительница Новосибирска сломала ногу, во время езды на арендованном питбайке на тренировочной трассе — в своей травме она обвинила компанию по прокату квадроциклов и мотоциклов эндуро «Желтый лис». Корреспондент НГС Анастасия Бичакова разбиралась в том, какая версия произошедшего у пострадавшей и какая — у прокатчика.



Сегодня, 20 мая, сибирячка заявила о случившемся в своем отзыве на «Фламп».



— Была там, как новичок на эндуро. Трасса не очень подходящая для начала, — считает она. — Итог: перелом со смещением кости голени. Лето насмарку, как и работа. От хозяина сочувствие и вопрос: «Надеюсь, у вас к нам претензий не будет?»



НГС связался с автором отзыва в соцсетях, но редакции она отказалась комментировать ситуацию. Руководитель компании «Желтый лис» Владимир Данков рассказал свою версию того, как сложились обстоятельства.



По словам Данкова, перед тренировкой клиентам выдается защитная экипировку, и подписывается договор, в котором прописаны риски. Начинающие, отмечает мужчина, катаются по прямой дорожке с небольшим поворотом — для них проводят обучение. Травмы не исключены даже со снаряжением. Он заявил, что клиентка хотела ездить сразу на большом мотоцикле, но ей дали только подростковый питбайк. Также Данков объяснил, как обычно проходит тренировка.

— В время тренировки человек просто заводит технику без переключения скоростей, и мы помогаем. После чего — у нас есть площадка, естественные условия, где прямая в одну сторону, прямая в другую и небольшой поворот. Собственно, сначала помогаем учиться, трогаться, полностью понять, как затормозить, правильно сидеть, избежать падения и так далее. Конкретно про этот случай: когда девушка переключалась — уже научилась ездить в одну сторону, в противоположную (было без происшествий) — за десять минут до конца программы начала входить в поворот и не сбавила скорость. Такое действительно иногда бывает. Резко рулем повернула, на ногу оперлась, и та соскользнула, — полагает Владимир.



Как уверяет руководитель «Желтого лиса», компания не сказала, что надеется на отсутствие претензий.



— Такие моменты мы никогда не говорим. У нас вообще в первый раз была такая ситуация. Разговаривали с ее мужем, который там тоже был. Спрашивали, что случилось, как она себя чувствует. Говорю: «Все, желание на мотоциклах отпало?» Нам сказали, что нет, как бы все нормально, недавно ребра ушибли — где-то на картингах случай был. Именно сочувствия: «Ой, нам жаль, вы претензий не предъявляйте» не было. Каждый человек все равно несет ответственность. Мы в любом случае никогда не говорим, что виноват кто-то. Здесь, считаю, произошло стечение обстоятельств, — высказал мнение Данков.

Страховка от несчастного случая, уточнил он, не входит в стоимость аренды.

По информации на сайте «Желтого лиса», компания работает в СНТ «Клен» в Кольцово. Она сдает в прокат мотоциклы эндуро и питбайки, а также организует прогулки на квадроциклах в Новосибирске.

Ранее на оживленном перекрестке в Новосибирске столкнулись Suzuki и мотоцикл — НГС публиковал видео с места.

