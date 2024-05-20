Как снимали фильм, в котором Ди Каприо встретил любовь в российской глубинке. В роли звезды — его русский двойник

Российский Ди Каприо родом из Якутии Источник: из личного архива Юрия Романова











В селе Старая Ажинка на Алтае завершились съемки фильма с российским Леонардо Ди Каприо. По сюжету звезда Голливуда попал в алтайский поселок, где встретил любовь всей жизни. Но счастью мешает отец девушки, который не отпускает ее в Штаты. О том, как проходили съемки, когда картина выйдет на экраны и будет ли сиквел, — читайте в материале наших коллег из NGS22.RU.



Как «Буратино» и «Красная Шапочка»

Продюсер громкого проекта Юрий Романов рассказывает, что всегда испытывал особую любовь к советским киносказкам «Про Красную Шапочку» и «Буратино» Леонида Нечаева.



— Пару лет назад я хотел снять «По щучьему велению», но с Ди Каприо в главной роли. Тогда не сложилось. Только мечта осталась.



О подобном мечтала и начинающий режиссер Кристина Холдеева. Когда они с Романовым познакомились, сразу поняли — фильму с Ди Каприо быть.



— Мы оба обожаем Алтай. У меня уже лет десять есть дача в Старой Ажинке. Там и решили снимать. Идея утопичная: наш Леонардо окажется на Алтае. А потом уже докрутили: пусть там будет романтическая линия и Ди Каприо влюбится в местную девушку.

По сюжету оскароносный актер влюбляется в девушку из алтайской глубинки Источник: из личного архива Юрия Романова











За несколько лет до этого Юрий познакомился российским Ди Каприо Александром Ясенем. И, как говорит продюсер, «всё сошлось» — он сразу понял, кто сможет сыграть главную роль.



Поймать Ди Каприо на улице

Ясень на сцене с 15 лет. Правда, на театральной. Начинал не абы с чего, а сразу с Ромео. А потом его стали узнавать на улицах и восклицали, что похож на звезду «Титаника» — Ди Каприо.



— Как-то на улице мужчина подошел сфотографироваться. Я думал, со мной, а оказалось, с Леонардо. Но я не расстроился. На что тут обижаться? — говорит актер.



Источник: из личного архива Юрия Романова

Александр вырос в Якутии, поэтому капризная алтайская погода во время съемок его совсем не удивила.



— Я просто влюбился в Алтай. Он мне очень близок и напоминает родную Якутию: тоже горы, реки, озера. Удивительная природа. Даже в Москву возвращаться не хотелось. И это я в первый раз приехал.

Съемки ленты «Лео, у нас сибирские обстоятельства» заняли всего неделю Источник: из личного архива Юрия Романова











Похвалили, но денег не дали

Проект картины «Лео, у нас сибирские обстоятельства» представили на кинофоруме «Новый вектор. Сибирь» в Белокурихе.



По словам Романова, идея понравилась министру культуры Алтайского края Елене Безруковой. Но денег в ведомстве не дали. То же самое — в Новосибирской области. Тогда команда открыла сбор средств с помощью краудфандинговой платформы. Без собственных вложений тоже не обошлось. Общий бюджет фильма составил около 400 тысяч рублей.



Продюсер ленты уточняет, что этого хватило лишь на минимальные расходы: билеты для актеров, зарплату съемочной группе, в первую очередь — операторам, которые по 10–12 часов бегали по площадке с тяжелыми камерами.



Источник: из личного архива Юрия Романова

Артисты и вовсе работали только на энтузиазме, без гонораров. Исполнитель главной роли Александр Ясень говорит, что ему настолько понравился сценарий и Алтай, что он согласился на съемки сразу, несмотря на скромный бюджет картины.



Впрочем, сначала создатели замахнулись на полный метр, а потом поняли, что пока достаточно короткого — до 50 минут.



— В Сибири, в том числе в Алтайском крае, действует система рибейта — возврата продюсеру фильма части средств, потраченных на съемки в том или ином регионе. Но это работает только для полнометражных проектов, — объясняет Юрий Романов.

С этой короткометражки приключения Леонардо Ди Каприо в России только начнутся, считают создатели Источник: из личного архива Юрия Романова











Однако короткометражка только начало приключений Ди Каприо в России, уверен продюсер.



— Не исключено, что нынешняя лента — «пилот», а в будущем мы увидим нашего любимого актера в Хакасии, в Якутии и других местах. А может быть, это шаг к большому метру или веб-сериалу. Мы с режиссером пока не решили, раскроем ли в будущем фильме всю интригу сюжета или оставим ее до следующей части.



Источник: из личного архива Юрия Романова

То ли игра, то ли реальность

«Лео, у нас сибирские обстоятельства» сняли в жанре мокьюментари. Он подразумевает нечто среднее между игровым и документальным кино. А для того чтобы главный актер был больше похож на своего голливудского коллегу, его гримировали по несколько часов.



Кроме того, к работе над проектом привлекли столичного специалиста по DeepFake. Эта технология позволяет наложить одно изображение на другое. Причем не только на фото, но и на видео. Особенно часто ее используют как раз для замены лиц.



Юрий Романов говорит, что переговоры с московским мастером по DeepFake прошли успешно, но к работе он пока не приступил.

Ленту снимали на собственные и краудфандинговые средства Источник: из личного архива Юрия Романова











— Не исключено, что в итоге мы сделаем два варианта: с этой технологией и без нее. Потому что, например, некоторые фестивали не принимают работы с такой обработкой. Что касается авторского права, о котором нас часто спрашивают. Пока нет ни одного закона, запрещающего использовать искусственный интеллект во время съемок. Тем более мы нигде не используем имя актера, это всё, по сути, ассоциации с ним. Мы очень любим его и не хайпуем на теме Ди Каприо.

Весь съемочный период команда жила в доме продюсера в Старой Ажинке Источник: из личного архива Юрия Романова











Как проходили съемки

На процесс выделили всего неделю: с 23 по 30 апреля. Продюсер на это время приютил всю команду в своем доме в селе Старая Ажинка. Было непросто, признается он. Смены длились больше десяти часов, а помимо графика, трудностей добавляла погода. В это время кое-где еще лежал снег.



Так, актер Александр Ясень запомнил первый день на площадке.

Съемки проходили не только на суше, но и в воде. Погода тоже никого не остановила, хотя в апреле кое-где еще не растаял снег Источник: из личного архива Юрия Романова











Проект поддержали в краевом министерстве культуры, но финансовую помощь не оказали Источник: из личного архива Юрия Романова











— Представьте, первая сцена — сразу на реке, я в нее почти ныряю, руки мокрые. Дублей было всего ничего, но употел я знатно. Слишком тепло не было, и хорошо, иначе слишком расслабляешься. Мне кажется интересным совпадением, что в последний день съемок погода была такая же, как в первый. Такая склейка.

Источник: из личного архива Юрия Романова

К тому же не все жители Старой Ажинки хотели стать кинозвездами, попав в кадр. Большинство, говорит продюсер проекта, резко реагировали на съемочную группу. Не хотели, чтобы в их привычный уклад врывались камеры.



Но некоторые сельчане с радостью помогали команде. Например, разрешали снимать своих животных. К работе над фильмом привлекли даже коня.



В работе над фильмом поучаствовал даже конь одного из жителей Старой Ажинки Источник: из личного архива Юрия Романова











— Мы к нему относились как к настоящему актеру. И он, что удивительно, всё понимал. Когда из кадра выйти, когда зайти. По сюжету главный герой должен был не только на нем ехать, но и с ним разговаривать. Было непросто с конем договариваться. Тем более он может испугаться киношных звуков: мотор, хлопушка и прочие.

С конем актер договорился, хоть это было и не так просто Источник: из личного архива Юрия Романова











По сюжету популярнейший актер учится жить в обычном российском поселке Источник: из личного архива Юрия Романова











Сейчас лента на этапе монтажа. Трейлер обещают собрать уже совсем скоро, к концу мая. А всю ленту (без DeepFake) — в конце июля. Впервые фильм покажут на Шукшинском кинофестивале и в кинотеатре «Победа» в Новосибирске.

Команда состояла из 15 человек Источник: из личного архива Юрия Романова









