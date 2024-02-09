Многодетный сибиряк 20 лет учился петь песню Витаса — он исполнил «Звезду» на шоу Андрея Малахова

Многодетный сибиряк Олег Лейман спел песню Витаса «Звезда» на шоу Андрея Малахова «Привет, Андрей». Выпуск с участием Леймана выйдет в ближайшие выходные в эфир. Мужчина рассказал о своих впечатлениях от участия в проекте и саму историю знакомства с песней, которая кардинально изменила его жизнь.
— Именно с этой песни началась моя большая любовь к музыке. Как только услышал — сразу загорелся мечтой спеть так же. Пришел к учиться к репетитору, он сказал мне: «Песня трудная, придется учиться годами». Я и учился: после нескольких лет работы с репетитором я поступил в музыкальное училище. Занимаюсь музыкой и сейчас, пою каверы и выкладываю их на YouTube, по ним меня и нашли. Как раз эту песню и заметили, я считаю, что это — Божий промысел, — заявил НГС Олег Лейман.
Когда мужчине позвонили продюсеры программы Малахова, тот сначала решил, что это — мошенники. Удостоверившись, что это не обман, мужчина согласился приехать на съемки шоу.
— Атмосфера была душевная, в ней заключается прелесть этого шоу. Смотреть только звезд людям уже поднадоело, а когда происходит их колаборация с простыми людьми из глубинки, это уже совсем другое дело. Мы работали с такими звездами, как Юлия Савичева, Марина Хлебникова, Полина Ростова. Я подарил Андрею Малахову торт, который сделал сам, — добавил Олег Лейман.
Мужчина живет на два города: Томск и Новосибирск, занимается музыкой, ведет кулинарный блог. Лейман воспитывает двух сыновей и дочь, преподает ораторское искусство, также он — деятельный сторонник домашнего образования.
Ранее жительница Новосибирской области Елена Вершинина приняла участие в передаче Андрея Малахова «Песни от всей души» на телеканале «Россия 1».