Многодетный сибиряк 20 лет учился петь песню Витаса — он исполнил «Звезду» на шоу Андрея Малахова

— Именно с этой песни началась моя большая любовь к музыке. Как только услышал — сразу загорелся мечтой спеть так же. Пришел к учиться к репетитору, он сказал мне: «Песня трудная, придется учиться годами». Я и учился: после нескольких лет работы с репетитором я поступил в музыкальное училище. Занимаюсь музыкой и сейчас, пою каверы и выкладываю их на YouTube, по ним меня и нашли. Как раз эту песню и заметили, я считаю, что это — Божий промысел, — заявил НГС Олег Лейман.

