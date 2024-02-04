«Я бы не изменила жизнь»: жительница Новосибирской области спела на шоу Андрея Малахова

Как рассказала Елена, она одна воспитывает троих детей. Старшей дочери уже 23 года, и она работает на корабле в море на Дальнем востоке.



— Я живу для детей, делаю всё для них. Когда от меня уходил муж, он сказал: «Да кому ты будешь нужна», а я ответила: «Детям». Я бы не изменила жизнь, ведь за всё будет награда, — рассказал Елена.

