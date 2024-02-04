«Я бы не изменила жизнь»: жительница Новосибирской области спела на шоу Андрея Малахова

Жительница Новосибирской области Елена Вершинина приняла участие в передаче Андрея Малахова «Песни от всей души» на телеканале «Россия 1». В эфире выпуске 4 февраля сибирячка исполнила песню «Не отрекаются любя».
Как рассказала Елена, она одна воспитывает троих детей. Старшей дочери уже 23 года, и она работает на корабле в море на Дальнем востоке.
— Я живу для детей, делаю всё для них. Когда от меня уходил муж, он сказал: «Да кому ты будешь нужна», а я ответила: «Детям». Я бы не изменила жизнь, ведь за всё будет награда, — рассказал Елена.
Елена вместе с детьми живет в поселке Нечаевский Тогучинского района. Женщина с 17 лет пишет песни, виртуозно играет на гитаре, а также имеет множество наград в творческих конкурсах.
Новосибирцы довольно часто демонстрируют свои таланты на федеральных каналах. Посмотрите, как красотки-близняшки из Новосибирска зажгли на шоу «Давай поженимся»: эти блондинки скоро станут хирургами. Еще одна сибирячка станцевала на пилоне в той же программе.