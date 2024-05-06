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Развлечения «Это должно быть без камер»: Дава резко ответил на обвинения Ольги Бузовой — почему ему стало неловко

«Это должно быть без камер»: Дава резко ответил на обвинения Ольги Бузовой — почему ему стало неловко

Он заявил, что теперь хочет выиграть шоу

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Ольга и Давид, когда встречались, сделали парные тату — знак бесконечности

Новосибирский блогер Дава (Давид Манукян) ответил на обвинения Ольги Бузовой о том, что при расставании у них не состоялся разговор об этом. Певица высказалась в выпуске шоу «Сокровища императора» вчера 5 мая, в 19:00 на ТНТ.

Сначала она попросила блогера показать запястье. Оказалось, что Ольга и Давид, когда встречались, сделали парные тату — знак бесконечности. Дава к нему еще и добавил имя Ольга. Несмотря на то что пара рассталась несколько лет назад, татуировки никто из них не свел. У Бузовой на запястье знак бесконечности тоже до сих пор есть.

— Ты знаешь, мне тяжело видеть тебя здесь. Ты можешь вообще это представить хотя бы на секундочку? — спросила Бузова.

— Представляю, Оль, — ответил Давид.

— Мы с тобой не виделись два года, — заплакала Ольга. — У нас даже так и не состоялся разговор нормально.

— Оль, ну это же такая личная история. Я думаю, он должен состояться без камер, — ответил Дава.

За кадром он признался, что ему было неловко, что это тема возникла за столом.

— Хочется, конечно, сесть и нормально поговорить чисто по-человечески, но как бы присутствуют совершенно чужие люди, которые вообще не должны присутствовать при таком разговоре. Но она плачет, конечно, мне хочется подойти, подбодрить, обнять, но в этот момент я понимаю, что все-таки нужно какую-то субординацию соблюдать: она ведущая, я участник, — подчеркнул блогер.

Михаил Галустян прервал столь интимный разговор, отметив, что у Давида и Ольги еще будет время пообщаться на личные темы.

— У меня вообще теперь мотивация до финала дойти и выиграть, — добавил Дава. — Мне кажется, ты меня очень сильно смотивировала.

— Мне приятно, что я даю такой заряд и мотивацию, — ответила Бузова.

— Я считаю, что если суждено этому разговору еще дальше случится, то он случится. Хотел бы ли я этого? С радостью, правда. Я открыт, я искренен, — добавил Дава.

Ранее Бузова уже делала двусмысленные предложения Даве. Недавно популярная певица сменила имидж.

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