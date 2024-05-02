«Даже не пришлось расставаться»: Ольга Бузова сменила имидж — смотрим новые фотографии телезвезды

Ольга Бузова сменила имидж — телеведущая поделилась фотографиями у себя в Telegram-канале. Бывшая девушка Давида Манукяна покрасила и подстригла волосы: теперь у Бузовой насыщенный шоколадный оттенок и удлиненное каре чуть ниже плеч.
— Когда для каре даже не пришлось расставаться, — пошутила Ольга и добавила, что с легкостью решилась на новую прическу.
Пользователи соцсетей заметили, что Ольга похудела и стала выглядеть заметно лучше, чем весной прошлого года — певица приезжала в Новосибирск с концертным шоу «Вот она я» — фигура Бузовой подверглась критике.
В начале года НГС публиковал историю успеха Ольги Бузовой: от наивной блондинки с прической «Доширак» на Доме-2 до популярной телезвезды с заработком 3,3 миллиона долларов в год.