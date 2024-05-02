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Стиль и красота обзор «Даже не пришлось расставаться»: Ольга Бузова сменила имидж — смотрим новые фотографии телезвезды

«Даже не пришлось расставаться»: Ольга Бузова сменила имидж — смотрим новые фотографии телезвезды

Популярная певица покрасила волосы и сделала удлиненное каре

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13 комментариев
Ольга Бузова похвасталась фотографиями обновленной прически

Ольга Бузова сменила имидж — телеведущая поделилась фотографиями у себя в Telegram-канале. Бывшая девушка Давида Манукяна покрасила и подстригла волосы: теперь у Бузовой насыщенный шоколадный оттенок и удлиненное каре чуть ниже плеч.

— Когда для каре даже не пришлось расставаться, — пошутила Ольга и добавила, что с легкостью решилась на новую прическу.

Волосы телеведущей действительно были длиннее, а цвет будто не изменился

Пользователи соцсетей заметили, что Ольга похудела и стала выглядеть заметно лучше, чем весной прошлого года — певица приезжала в Новосибирск с концертным шоу «Вот она я» — фигура Бузовой подверглась критике.

В начале года НГС публиковал историю успеха Ольги Бузовой: от наивной блондинки с прической «Доширак» на Доме-2 до популярной телезвезды с заработком 3,3 миллиона долларов в год.

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