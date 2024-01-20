От прически «Доширак» до 3,5 млн долларов в год: что мы не знаем о «глупой» блондинке со стальным характером Ольге Бузовой

Например, уровень заработка своего бывшего мужа она описывает двумя словами: «До хрена получал». Пара жила на широкую ногу, и он оплачивал любой каприз. Ольга, которая в то время была только начинающей ведущей, просила мужа быть менее расточительным, откладывать, думать о будущем.



— Я говорила: «Дим, давай мне хотя бы каждый месяц по миллиону, по два, по три. Я накоплю тебе, нам. Я думала как женщина о будущем, потому что прекрасно понимала, что это недолгосрочная история, спорт, — признаётся Бузова. — Чтобы, оказавшись в такой ситуации, когда профессия заканчивается, а есть семья, дети, которых надо кормить, помимо доходов с интервью про Бузову было что-то другое. Но он меня не послушался.

Несмотря на то что Тарасов любил жить на полную катушку, Бузова говорила, что ей особо ничего от этих денег не доставалось.