Нашел молоденькую? Почему на самом деле развелись Вера Брежнева и Константин Меладзе — фото предполагаемой разлучницы

Любят в Сети обещать женщинам, которые уводят мужчин из семьи, какой-то бумеранг. Мол, сама окажешься на том же месте и поймешь, как это, мягко говоря, неприятно. На радость последователям этой теории распалась популярная звездная пара певицы Веры Брежневой и продюсера Константина Меладзе. Они начали встречаться, еще когда мужчина был в первом браке, и решились открыться миру только после того, как бывшая супруга продюсера подала на развод. Почему же рухнул так мучительно выстроенный союз — чтобы понять это, редакция «Городских порталов» решила вспомнить, как все начиналось.
Популярность и первая семья
В 1995 году вышел дебютный альбом Валерия Меладзе «Сэра». Тогда братья Меладзе проснулись звездами, но, как оказалось позднее, для молодой семьи Константина это стало началом конца. И Константин, и Валерий в один миг стали крайне обеспеченными людьми. Их супруги Яна и Ирина ни в чем не нуждались, но была проблема: жены почти не видели своих звездных мужей.
— После свадьбы у Кости появились стабильная работа, гастроли, денег стало больше. Для мужчины это крайне важно. Но потом приоритеты изменились, появились вещи важнее, чем дом и семья. Константин много работал, а я терпеливо ждала. Но гастролей становилось всё больше и больше. Уехал на неделю, вернулся через полгода. Доходило до смешного. Как-то Костя вернулся среди ночи. Я вскакиваю, сквозь сон спрашиваю: «Кто здесь?» Он отвечает: «Лежи и привыкай, это твой муж», — делилась воспоминаниями бывшая супруга продюсера Яна Сумм.
Пара долго не становилась родителями. Яна была еще молода и хотела получить диплом, прежде чем родить. Лишь в 2000 году в семье появилась дочь Алиса. В 2004 году родилась Лия, а вскоре Константин стал отцом мальчика. Сына композитор назвал Валерием в честь брата. Поначалу Константин и Яна даже не задумывались, что у сына есть проблемы со здоровьем. Мальчик был активным и любознательным, а редкие странности родители списывали на особенности характера. Но в итоге сыну Константина Меладзе поставили диагноз «аутизм». Это стало ударом для композитора и его супруги.
Яна Сумм и до этого была погружена в детские заботы, а после постановки диагноза сыну она и вовсе с головой ушла в материнство. Константин в тот период находился на пике популярности: помимо успешной работы с братом, он раскручивал и коллектив под названием «ВИА Гра», сплошь состоящий из сексапильных красоток.
Измена, которой (не) было
Солистку Веру Брежневу из «ВИА Гры» точно помнят все фанаты группы. Блондинка была красива и неплохо пела. Первая жена продюсера долгое время не сомневалась в верности мужа. Подозрения закрались только через несколько лет. О красотках из «ВИА Гры» тогда мечтали все половозрелые мужчины страны — поэтому соблазны Константина можно понять.
— Я догадывалась, но не знала наверняка. Списала кризис в наших отношениях на измену, инстинкт, временную слабость. Измену смогла простить. А подтверждение тому, что служу картинкой, за которой муж живет другой жизнью, я получила позднее. Открыто могу сказать: я из тех женщин, которые, подозревая обман, могут посмотреть телефон мужа. И тогда я не выдержала, набрала ее номер. Сказала: «У меня нет ни упреков, ни претензий. Для меня звонить вам — это унижение. Но я иду на это по одной причине: мне нужно понимать, что происходит в моей семье». Ответ был неискренним: «У нас рабочие и дружеские отношения, как у отца с дочерью… Он мой наставник. Ничего нет», — рассказала о своем общении с Верой Брежневой Сумм.
В то время певица и правда пыталась устроить личную жизнь: она вышла замуж за бизнесмена Михаила Кипермана, родила вторую дочь. Со стороны казалось, что Вера счастлива, но в 2012 году пара рассталась. Ходили слухи, что это произошло как раз из-за тайного романа с Меладзе.
Развод
Для Константина Меладзе новость об окончательном расставании с женой стала полной неожиданностью.
— Он думал, что от таких мужчин, как он, женщины сами не уходят. И развода он не хотел. Но я попросила раздельного проживания. Сказала, что он должен собрать вещи. К детям может приходить столько, сколько считает нужным. Если он не уходит, уйду с детьми я, — рассказывала Яна.
Константин никогда не высказывался негативно о бывшей супруге. Наоборот, он признавал, что был далеко не идеальным мужем.
— Я отношусь к такому типу людей: пока пинком не выпрут, буду вот так сидеть и жить. Она права на все сто процентов, права во всех претензиях, раз она так говорит и так считает. Понятно, у меня может быть своя точка зрения. Но я не спорю и считаю, что, безусловно, в качестве мужа я хуже некуда, — подчеркивал он в программе «Наедине со всеми» Первого канала.
На фоне этого довольно неожиданной выглядела композиция «Мой брат», которую Константин записал вместе с Валерием. В этой песне мужчины рассказывают о том, как долго терпели бесперспективные отношения, от которых просто нужно было вовремя отказаться. Кстати, тогда Константин уже был женат на Вере Брежневой. Влюбленные устроили тайную свадьбу в Италии и наконец-то перестали скрываться.
Певица и продюсер — идеальная семья?
По сведениям зарубежных СМИ, звездную пару из России в 2015 году лично расписал мэр курортного города Форте-дей-Марми Умберто Буратти. Он же рассказал журналистам, что Вера Брежнева и Константин Меладзе часто приезжают отдыхать в это местечко и, по его словам, их роман начался именно в Италии. Отметим, что Форте-дей-Марми — один из самых живописных городков Италии, который еще называют Тосканской ривьерой. Многие женихи и невесты приезжают сюда, чтобы вступить в брак именно в этом месте.
Правда вот наладить контакт с детьми Меладзе Вере Брежневой так и не удалось. Несколько лет назад Сумм жаловалась, что певица пытается втереться в доверие к ее наследникам. Якобы артистка пыталась сблизить своих детей с дочерями Константина, но из этого ничего не вышло. Недавно наследница композитора Лия рассказала, что не общается с Верой.
— Мы вообще не общаемся. Конфликтов никаких не было, вообще ничего не было. Просто я общаюсь только с папой, — рассказывала девушка.
Казалось бы, наконец влюбленные, которые долгое время скрывались, стали настоящей семьей. Именно Брежневой Константин Меладзе посвятил хит «Салют, Вера», исполненный Валерием Меладзе. Поклонники ждали новостей о будущих наследниках, но спустя семь лет в СМИ появились слухи о разладе в звездной семье.
И снова — разлучница из группы «ВИА Гра»?
Недавно певица подтвердила домыслы в своих социальных сетях, когда рекламировала новый альбом.
— *** [спецоперация], развод, трансформация, благодарность, музыка и голос… Все это в моем мини-альбоме, — лаконично отметила
Это ее первый альбом на украинском языке. Ранее певица выступала на русском. Константин Меладзе писал песни и для Веры, и для группы «ВИА Гра», в которой она состояла. А в марте 2023 года стало известно, что почти все эти песни выставлены на продажу.
О причинах развода звездной пары можно только догадываться. В последние годы столько внешних факторов могут провоцировать разлад семьи (да и внутренние никуда не делись), что гадать на кофейной гуще бесполезно.
В СМИ появилась информация о том, что продюсер сблизился с одной из солисток «ВИА Гры»,
В свою очередь Константин Меладзе отдыхает один на элитном курорте в Швейцарии. Папарацци засняли продюсера задумчиво курящим на фоне гор.
Особняк, где они были счастливы
Тем временем Меладзе дистанционно продает свой элитный коттедж в Подмосковье. Он находится в поселке «Миллениум парк» на Новорижском шоссе. Но из-за того, что продюсер живет сейчас за границей, все документы подписывает его мама. Можно предположить, что она является владелицей недвижимости, в этом случае Вера Брежнева не получит части денег от продажи. Хотя возможны и другие варианты. Покупатель уже внес половину суммы, а сама сделка будет закрыта к концу октября.
Особняк, который приписывают звездам, продавали за 350 миллионов рублей. На сайте застройщика говорится, что он стоит на участке в 36 соток, в тихой части поселка.
Сам дом в 700 квадратов построен из кирпича. На первом этаже находится гостиная с высокими панорамными окнами, камином и кухней, совмещенной со столовой. Там же есть спальня и два санузла.
У Брежневой и Меладзе также есть два дома в Италии. По информации Woman.ru, во владении у Константина Меладзе до свадьбы с Брежневой было шесть квартир и один особняк (как раз в Италии). Общая сумма всей недвижимости продюсера — пять миллионов долларов. Самыми дорогими оказались пятикомнатные апартаменты в новостройке в центре Киева. За нее звезде пришлось отдать один миллион долларов (около 77 миллионов рублей).
У Веры Брежневой во владении значилась недвижимость за два миллиона долларов — пентхаус 80 квадратных метров с собственным парковочным местом (жители мегаполиса понимают, какой это плюс). Если верить риелторам, за эту квартиру артистка заплатила
Если есть совместно нажитые объекты, то Вера и Константин разделят их пополам. А вот дети Брежневой не будут иметь к этой недвижимости никакого отношения.
— Дети певицы претендовать на совместное имущество пары никак не могут. На них ничего не распространяется. Брежнева тоже может ничего не получить, если у супругов принят режим раздельной собственности. То есть в брачном договоре они прописали, что покупка каждого является его собственностью и не делится, — рассказал нашим коллегам юрист.
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