Нашел молоденькую? Почему на самом деле развелись Вера Брежнева и Константин Меладзе — фото предполагаемой разлучницы

Популярность и первая семья

В 1995 году вышел дебютный альбом Валерия Меладзе «Сэра». Тогда братья Меладзе проснулись звездами, но, как оказалось позднее, для молодой семьи Константина это стало началом конца. И Константин, и Валерий в один миг стали крайне обеспеченными людьми. Их супруги Яна и Ирина ни в чем не нуждались, но была проблема: жены почти не видели своих звездных мужей.

— После свадьбы у Кости появились стабильная работа, гастроли, денег стало больше. Для мужчины это крайне важно. Но потом приоритеты изменились, появились вещи важнее, чем дом и семья. Константин много работал, а я терпеливо ждала. Но гастролей становилось всё больше и больше. Уехал на неделю, вернулся через полгода. Доходило до смешного. Как-то Костя вернулся среди ночи. Я вскакиваю, сквозь сон спрашиваю: «Кто здесь?» Он отвечает: «Лежи и привыкай, это твой муж», — делилась воспоминаниями бывшая супруга продюсера Яна Сумм.