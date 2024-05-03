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Религия обзор Схождение благодатного огня — 2024 в Иерусалиме: почему это происходит каждый год и за что его называют чудом

Схождение благодатного огня — 2024 в Иерусалиме: почему это происходит каждый год и за что его называют чудом

Этому явлению посвящена целая церемония

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Частицы Благодатного огня привозят во многие города России, и верующие зажигают от них свечи и лампады

Схождение Благодатного огня — последнее важное событие в православном мире перед Пасхой. В честь этого даже проходит специальная церемония — всё потому, что Благодатный огонь считается святыней, а от его появления, по легенде, зависит будущее мира. Рассказываем, где и когда в 2024 году сойдет Благодатный огонь и почему он настолько важен для верующих.

Где и когда сойдет Благодатный огонь в 2024 году


Каждый год огонь сходит накануне православной Пасхи, в Великую субботу. Это происходит в Кувуклии — часовне, стоящей внутри Храма Гроба Господня в Иерусалиме. Часовня построена на том самом месте, где был похоронен Христос.

В 2024 году Пасха выпадает на 5 мая, следовательно, Благодатный огонь сойдет в Иерусалиме 4 мая.

Откуда берется Благодатный огонь

Православные считают, что Благодатный огонь нерукотворен и возникает каждый год сам по себе — как символ вечной связи Бога и людей. Поэтому схождение Благодатного огня часто называют чудом: ведь по законам физики пламя не может возникнуть из ниоткуда.

При этом многие верят, что божественное происхождение Благодатного огня — это миф. Есть теория, согласно которой огонь зажигают от лампады, спрятанной в Кувуклии. Подтвердить или опровергнуть это практически невозможно, так как из-за особенностей церемонии схождения огня сам момент появления пламени видит только один человек — Иерусалимский патриарх.

Схождения Благодатного огня иногда приходится ждать довольно долго — до нескольких часов, хотя в другой год он может появиться и спустя пять минут. А если Благодатный огонь накануне Пасхи не сойдет вовсе, то, по легенде, вскоре наступит конец света.

Как проходит церемония схождения огня

Ночью Великой субботы во всём Храме Гроба Господня гасят свечи и лампады, а Кувуклию, где должен сойти огонь, осматривают и опечатывают.

Во время самой церемонии, которая проводится днем, священники во главе с патриархом Иерусалимским проходят по местам, связанным с последними днями Христа, затем трижды обходят Кувуклию и срывают с нее печать. После этого патриарх снимает верхнюю одежду, оставаясь в одном подряснике. Так все могут убедиться, что у него при себе нет ничего, чем можно было бы разжечь огонь. В Кувуклию он входит один и начинает молиться, а когда Благодатный огонь наконец сходит, зажигает от него пучок свечей и выходит из часовни, чтобы раздать его верующим.

В первые минуты после схождения Благодатный огонь совсем не горячий, и им можно успеть «умыться». В это время его температура составляет всего 40 °C, хотя довольно скоро пламя распаляется до 300 градусов. Ученые до сих пор не могут сказать, в чём причина такого феномена.


Кстати, в этот день многие верующие замечают и другие чудеса. Во время самой церемонии схождения на стенах храма люди то и дело видят молнии и всполохи, а у некоторых уже на улице сами собой зажигаются свечки.

Попасть на церемонию схождения Благодатного огня очень сложно: в храме накануне Пасхи оказываются, в основном, члены делегаций или официальной паломнической группы. Но всегда можно посмотреть трансляцию церемонии, которую каждый год проводят телеканалы.


Где увидеть Благодатный огонь в России

Несмотря на то что огонь сходит в Израиле, увидеть его можно во многих православных странах: специальные авиарейсы ежегодно привозят из Иерусалима частицы святыни. В России огонь первоначально доставляют в Москву, а оттуда — в Санкт-Петербург, Казань, Саратов, Смоленск, Тверь, Тулу, Кемерово, Мурманск, Новосибирск, Нижний Новгород и многие другие города.

В Москве Благодатный огонь используется в пасхальной службе в Храме Христа Спасителя, а затем на неделю отправляется в офис Фонда Андрея Первозванного, где любой желающий может зажечь от него свечку или лампаду.

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Религия Благодатный огонь Христианство Пасха Чудо Верующие Религиозные обряды
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