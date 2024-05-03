«Не хочу выставлять личную жизнь на показ»: что говорит новосибирец, который атаковал сотрудников кафе — жена боится его

Мужчина намерен уладить семейный конфликт Источник: Александр Ощепков/ NGS.RU, читательница НГС











Новосибирец Евгений, который напал на сотрудников кафе «Корица» в микрорайоне Пригородные просторы, рассказал свою версию произошедшего. По его словам, он мирно беседовал с человеком на улице, но к нему подъехали неизвестные на четырех машинах, что спровоцировало конфликт.



— А вы запросите полное видео, где сначала подъезжают четыре машины, выходят восемь или десять человек, когда я стою мирно беседую с другим человеком. Запросите видео с других точек, где я захожу в кафе, где я разговариваю с людьми в кафе, ситуация тут такая…я не хочу выставлять личную жизнь на показ. Вы запросите полное видео, посмотрите его, поймете всю картину, — рассказал в беседе с НГС Евгений.



Супруга новосибирца в свою очередь обвиняет мужа в агрессивном поведении по отношению к ней. Она рассказала, что их конфликт вошел в активную стадию 29 апреля. Сибирячка заявила, что стала опасаться за свою жизнь и за жизни твоих своих детей, поэтому попросила знакомых приехать к ней домой в качестве «поддержки». В ночь на 30 апреля муж Евгении приехал к дому и начал конфликтовать со знакомыми супруги.



Мама сибирячки успела закрыть дверь и спрятаться от неадекватного мужчины. По словам Евгении, её супруг примерно полтора часа бегал вокруг дома с криками и угрозами и даже напал на автомобиль знакомых сибирячки.



В день происшествия у кафе «Корица» супруг Евгении приехал к точке общепита, поскольку думал, что она находится рядом, считает сама женщина.



— Он думал, что я сижу в машине рядом с кафе, поэтому он так дернулся на нее, его это разозлило, что меня там нет. Пошла агрессия, я не знаю, что его спровоцировало. Он в принципе — агрессивный человек, — отметила сибирячка.



Евгений, комментируя слова супруги, заявил, что напрямую не угрожал жене.



— Заявления по поводу прямых угроз — они не имеют под собой оснований. Ну, то есть цели применения насилия не было. Остальное — это личное, не хочу все это напоказ выставлять. Я намерен все эти моменты разрешить с женой самостоятельно, — заявил новосибирец.



Евгения говорит, что написала заявление в полицию по факту угроз детям. Еще одно, по ее словам, подал владелец поврежденной машины. 6 мая сибирячка хочет отправиться с тремя детьми на психологическую экспертизу после инцидента.



— На мужчину написан ряд заявлений. По всем принятым заявлениям проводится проверка, — сообщили НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.