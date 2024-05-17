C собой был чемодан с 18 миллионами: в Москве задержали зампреда правительства Алтайского края

Иван Кибардин занимал должность зампреда с 2018 года Источник: предоставлено администрацией Смоленского района











17 мая стало известно о возможном задержании зампреда правительства Алтайского края Ивана Кибардина. Об этом со ссылкой на свои источники сообщают ТАСС и «Банкфакс».



Инсайдеры говорят, что чиновника могли задержать в Москве 16 мая. При этом, у Кибардина якобы с собой был чемодан с 18 миллионами рублей наличными. По неподтвержденным данным источников издания «Банкфакс», вице-губернатору могли предъявить обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере).

Предполагается, что на рабочем месте чиновника прошли обыски. Официальные представители силовых структур пока не давали никаких комментариев.

Источники NGS22.RU отметили, что алтайское управление СК и другие местные ведомства информацией о возможном задержании не располагают. Скорее всего, им занимаются московские правоохранители.

Кибардин родом из Красноярского края, там же он окончил академию цветных металлов и золота по специальности «экономика и управление на предприятии». Некоторое время работал в органах власти Красноярского края. В Алтайский край переехал в 2018 году, после назначения зампредседателем регионального правительства.



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