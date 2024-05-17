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Криминал Суд ужесточил наказание экс-прокурору Новосибирской области — к его сроку добавили 6 месяцев

Суд ужесточил наказание экс-прокурору Новосибирской области — к его сроку добавили 6 месяцев

Защита планирует обжаловать решение

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Суд первой инстанции приговорил Фалилеева к девяти годам колонии, теперь срок увеличили

Алтайский краевой суд ужесточил приговор бывшему прокурору Новосибирской области Владимиру Фалилееву до 9,5 лет лишения свободы. Об этом 17 мая НГС рассказала адвокат экс-силовика.

— Суд первой инстанции счел недоказанной часть взятки в размере 8 миллионов рублей. Поэтому изначально от исходного обвинения, в которое входила взятка в почти 11 миллионов, оно превратилось в 2,8 миллиона рублей. Прокурор и защита обжаловали, но защите отказали. Часть доводов удовлетворили: в частности, отменили приговор первой инстанции. Апелляционный суд вынес новый приговор, где счёл доказанной взятку на всю сумму. Наказание, соответственно, увеличили на полгода, — объяснила Антонина Бартенева.

Решение суда вступило в силу сегодня, защита подаст кассационную жалобу, уточнила адвокат.

В январе Ленинский районный суд Барнаула вынес приговор бывшему руководителю надзорного ведомства, назначив ему 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штраф в размере 5 миллионов 786 тысяч рублей.

Экс-чиновника обвиняли в получении взятки на сумму более 10 миллионов рублей от новосибирского предпринимателя Олега Ярового, ранее входившего в совет директоров АО «Завод «Экран»». По версии следствия, в обмен на взятки экс-прокурор предоставлял различные услуги, включая предупреждение о предстоящих проверках и жалобах, а также покрывал нарушения. За свои услуги он получал вознаграждения.

Суд также постановил лишить Фалилеева всех званий и конфисковать имущество на сумму около 3 миллионов рублей. В числе конфискованного имущества оказались земельный участок площадью 800 квадратных метров в Улан-Удэ, автомобиль HAVAL F7 и три охотничьих карабина: Benelli Argo, Haenel Jaeger и ТОЗ 78–01.

Ранее НГС выяснил, как прокуроры крышевали бизнес в Новосибирске. Рассказываем, кто был замешан в схеме.

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