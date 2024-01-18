«Золотых унитазов нет, к сожалению»: бывший новосибирский прокурор произнёс последнее слово перед приговором по делу о взятках

Бывший прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев произнёс последнее слово перед оглашением приговора по делу о взятках. Бывший высокопоставленный силовик свою вину по-прежнему не признал. Кроме того, он заявил, что стал жертвой оговора со стороны известного предпринимателя Олега Ярового, от которого, по версии следствия, получал взятки. Процесс проходит в Барнауле.
— Причина оговора — его привлечение к уголовной ответственности водворение под стражу, а цель — освобождение из-под стражи и стремление уйти от строгой уголовной ответственности, — заявил Фалилеев.
Бывший прокурор имеет в виду события 2021 года, когда Олег Яровой попал в СИЗО по обвинению в крупном мошенничестве. Находясь в изоляторе, предприниматель написал явку с повинной, в которой указал, что давал взятки Фалилееву. Впоследствии Ярового приговорили к 4 годам условно.
В последнем слове Фалилеев также отметил, что за «всю жизнь» работы в прокуратуре не обзавелся предметами роскоши и даже собственным жильём.
— К сожалению, золотых унитазов нет, каких-то часов дорогих, ручки за полтора миллиона. Даже жильём себя не обеспечил, надеялся, что мне перейдёт служебная квартира. Получилось так, что оказался вообще без всего: без жилья и без каких-то дорогих вещей, — пояснил экс-прокурор.
Резюмируя Фалилеев выразил надежду на независимое и справедливое решение суда. Оглашение приговора планируется 19 января.
Владимира Фалилеева задержали 16 февраля 2022 года. Изначально, источники НГС сообщали, что обвинение экс-прокурора связано с получением денег от представителей криминальных кругов, которые курировали ТЦ в районе бывшей Гусинобродской барахолки. В апреле того же года Владимира Фалилеева выселили из служебной квартиры, которую он незаконно занимал на протяжении 4 лет. Экс-прокурор попробовал опротестовать решение и потребовал признать себя нуждающимся в жилье, но суд его иски отклонил.
В начале октября 2023 года в Ленинском суде Барнаула состоялось первое судебное заседание по делу Фалилеева, которое не стали рассматривать в Новосибирске из-за возможных связей подсудимого. В обвинении говорится, что экс-прокурор на протяжении нескольких лет получал взятки (ч.6 ст. 290 УК РФ) от новосибирского предпринимателя Олега Ярового — всего на сумму более 11 миллионов рублей. Взамен высокопоставленный силовик, по версии следствия, покровительствовал бизнесу, в том числе освобождал от ответственности по выявленным нарушениям.