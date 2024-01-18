«Золотых унитазов нет, к сожалению»: бывший новосибирский прокурор произнёс последнее слово перед приговором по делу о взятках

В начале октября 2023 года в Ленинском суде Барнаула состоялось первое судебное заседание по делу Фалилеева, которое не стали рассматривать в Новосибирске из-за возможных связей подсудимого. В обвинении говорится, что экс-прокурор на протяжении нескольких лет получал взятки (ч.6 ст. 290 УК РФ) от новосибирского предпринимателя Олега Ярового — всего на сумму более 11 миллионов рублей. Взамен высокопоставленный силовик, по версии следствия, покровительствовал бизнесу, в том числе освобождал от ответственности по выявленным нарушениям.

