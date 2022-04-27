Экс-прокурора Фалилеева с супругой выселили из квартиры в центре Новосибирска

В настоящее время Владимир Фалилеев находится в СИЗО по обвинению в получении взятки. Экс-прокурор региона задержали 16 февраля, вместе с его бывшим заместителем Андреем Турбиным и предпринимателем Сергеем Белоусом — предполагаемым посредником в передаче денег. Предполагается, что Фалилеев получал взятки от «криминальных кругов», связанных с деятельностью ТЦ в районе бывшей Гусинобродской барахолки.

