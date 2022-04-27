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Экс-прокурора Фалилеева с супругой выселили из квартиры в центре Новосибирска

Бывший прокурор 4 года незаконно занимал служебное жильё, а сегодня находится в изоляторе

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Владимир Фалилеев находится в СИЗО по обвинению во взяточничестве

Владимир Фалилеев находится в СИЗО по обвинению во взяточничестве

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27 апреля Октябрьский районный суд Новосибирска рассмотрел иск к бывшему прокурору Новосибирской области Владимиру Фалилееву, который с 2018 года незаконно занимал служебное жильё после выхода на пенсию.

— Исковые требования прокуратуры Новосибирской области удовлетворены в полном объеме: Фалилеев В.А., Фалилеева Г.М. (супруга — прим. ред.) выселены из жилого помещения — квартиры, без предоставления другого жилого помещения, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте суда.

При этом встречный иск Фалилеева с требованием признать его нуждающимся в жилье суд отклонил.

По информации Управления судебного департамента НСО Владимир Фалилеев сложил полномочия в 2018 году по причине выхода на пенсию. Вплоть до задержания по уголовному делу о взяточничестве бывший прокурор Новосибирской области продолжал жить в квартире площадью 125 квадратных метров, расположенной на улице Военной. Региональная прокуратура подала иск на выселение экс-руководителя надзорного ведомства и его супруги в ноябре 2021 года. Фалилеев отмечал, что в 2020 году обращался с заявлением в Генпрокуратуру РФ о признании его нуждающимся в жилье, но получил отказ. Жилищная комиссия выяснила, что право на приватизацию служебного жилья ранее было реализовано одним из родственников бывшего прокурора.

— Несколько лет назад один из членов семьи Фалилеевых приватизировал служебную квартиру в г. Улан-Удэ, предоставленную Владимиру Александровичу на время прохождения службы в прокуратуре Бурятии, — отмечали в Управлении судебного департамента Новосибирской области.

В настоящее время Владимир Фалилеев находится в СИЗО по обвинению в получении взятки. Экс-прокурор региона задержали 16 февраля, вместе с его бывшим заместителем Андреем Турбиным и предпринимателем Сергеем Белоусом — предполагаемым посредником в передаче денег. Предполагается, что Фалилеев получал взятки от «криминальных кругов», связанных с деятельностью ТЦ в районе бывшей Гусинобродской барахолки.

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