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«Мандарин», Таран, Чеботарь и все-все-все. Что известно о бизнесе третьего фигуранта по делу экс-прокурора НСО

С экс-прокурором Фалилеевым и его замом Турбиным задержали Сергея Белоуса. Рассказываем о его связях и бизнесе

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Мы узнали, как связан не до конца реализованный проект огромного плодово-овощного рынка с криминалом и деятельностью миллиардера Эдуарда Тарана

Мы узнали, как связан не до конца реализованный проект огромного плодово-овощного рынка с криминалом и деятельностью миллиардера Эдуарда Тарана

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В деле экс-прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева и его заместителя Андрея Турбина всё больше белых пятен. Точно известно одно: в нем фигурируют взятки. По одной из версий, деньги за уход от проверок платили собственники «Востока», хотя представители ТЦ всё опровергают. А еще в деле есть третий заключенный под арест — бизнесмен, гендиректор компании «Мандарин», развивающей распределительный центр в Верх-Туле, Сергей Белоус. Рассказываем, как его бизнес погряз в судах, а также причем тут президент «РАТМ-Холдинга» Эдуард Таран и криминальный авторитет Чеботарь, предположительно сменивший имя на более звучное, а сферу деятельности — на более законную.

Распределительный центр, которому разрешили сливать отходы в реку


В 2017 году бывший губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий подписал распоряжение о переводе трех земельных участков в районе Верх-Тулы из сельхозземель в категорию земель промышленности. Как писала «Тайга.инфо», с ходатайством о переводе участков выступил бизнесмен Михаил Колмогоров, он же заявил о планах — здесь должен был появиться логистический складской комплекс.

В 2018 году проект оброс подробностями: на площадке в 22 га планировалось разместить 15–20 зданий и сооружений, в том числе станции мойки, гостиницу, общежитие, большую восточную столовую на 160 человек и котельную. Сам комплекс при этом, как писал «Континент Сибирь», будет ориентирован на прием фур с фруктами, прибывающими из стран СНГ и Китая. «ЦДЖ» даже называл «Мандарин» конкурентом Хилокского рынка, но при условии что авторам проекта удалось бы выполнить всё намеченное в полном объеме.

Строительство межрегионального агропромышленного распределительного центра (МАРЦ) включало шесть этапов, и к 2022 году, очевидно, удалось сделать не всё. В районе Ордынского шоссе появилась вывеска «Мандарин» и выросли только четыре здания из запланированных 15–16.

Вот как выглядит сейчас МАРЦ, который должен был потеснить Хилокский рынок

Вот как выглядит сейчас МАРЦ, который должен был потеснить Хилокский рынок

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Завершению проекта в том виде, в котором его анонсировали 4 года назад, могли помешать суды — исков к ООО «Мандарин» (собственник участка, где разместился МАРЦ) действительно хватает. По данным «СПАРК-Интерфакс», с 2018 по 2021 годы «Мандарин» накопил 17 судебных дел, все они касаются исполнений по договорам подряда. «Мандарин», судя по всему, имел привычку не оплачивать проведенные подрядчиками работы, в отдельных случаях обосновывая задолженность тем, что эти работы не соответствуют требованиям. С ООО СК «БраНс» компания судилась из-за неоплаченных монолитных работ, с ООО «Аква Инжиниринг» — из-за построенного санузла, а с ООО «Кеникс» — из-за установки забора. Во всех случаях дела прошли не одну инстанцию, однако суд вставал на сторону подрядчиков, требуя от «Мандарина» выплатить деньги.

В настоящее время компания «Мандарин» убыточна. На 2020 год она получила выручку в почти 6,5 миллионов рублей, прибыль же ушла в минус на 406 тысяч рублей. А еще у компании есть право пользования водными объектами — рекой Тула, куда «Мандарин» вправе сливать сточные воды. Именно за люками возле этой речки мэрия потребовала установить видеонаблюдение в 2020 году, поскольку считала, что через эти колодцы и происходит загрязнение реки. А уже в 2022 году в реке обнаружили 56 источников загрязнения.

Головной компанией «Мандарина» является кипрская Parskon Investments Limited.

Как плодово-овощной рынок связан с бизнесом миллиардера Эдуарда Тарана

«Мандарином» владеют два юридических лица — ООО «Сибирские просторы» и ООО «Евразия Сибирь». У последней — меньшая доля владения (49%), а также еще одно знакомое лицо в соучредителях — всё тот же арестованный Сергей Белоус. Именно «Евразия Сибирь» владеет теми четырьмя постройками, которые выросли на участке в Верх-Туле. Это еще одна убыточная компания: при выручке в 2020 году в 16,5 миллиона рублей прибыль составила минус 3,2 миллиона рублей.

«Сибирские просторы» — куда более известная компания, хотя бы по составу учредителей — это Эдуард Таран и Олег Яровой. Яровой известен как бывший генеральный директор завода «Винап» и фигурант уголовного дела о мошенничестве, которое связано с уголовным преследованием бывшего прокурора Новосибирска Дениса Ференца. Как писал НГС, Яровой был председателем совета директоров «Винапа», руководил заводом «Экран» «РАТМ-Холдинга», а в 2018 году вместе с партнером купил в Омске несколько управляющих компаний, ранее входивших в структуру подконтрольного НПО «Мостовик» ЖКХ «Сервис». Бизнесмену, по данным «Континента Сибирь», вменяли часть 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере). В основе дела — заявление экс-генерального директора ОАО «Винап» Юрия Верясова о том, что Олег Яровой в 2015 году якобы похитил у него 170 миллионов рублей.

В своей публикации «КоммерсантЪ» называл Ярового «решальщиком» и пересказывал выдвинутые против него обвинения: Олег Яровой хвастался связями с силовиками и сообщал своему партнеру Юрию Верясову, что тем интересуются правоохранители. Чтобы не допустить против него возбуждения уголовного дела, Олег Яровой в 2011 году получил 2 миллиона долларов якобы для передачи в прокуратуру, в 2014 году — столько же за подкуп сотрудников Следственного комитета. А в 2015 году вызвался передать силовикам 400 тысяч долларов якобы за необъявление бывшего гендиректора «Винапа» в розыск.

В конце прошлого года дело дошло до суда и ранее отрицавший все обвинения Олег Яровой признал вину, в результате чего был отпущен из СИЗО под подписку о невыезде.

Эдуард Таран — президент «РАТМ-Холдинга». Как говорится в справке о бизнесмене на сайте холдинга, в активе Тарана более 70 компаний, в частности, АО «Экран-оптические системы», ОАО «НПО «Гидромаш», АО «Китайский насосный завод», АО «Завод «Экран», ООО «Сибстекло» и другие. Он также владеет яхт-клубом в Бердске, несколькими бизнес-центрами, является совладельцем футбольного клуба «Сибирь» (сейчас на этапе банкротства) и несколько лет назад представлял амбициозный проект реконструкции футбольного стадиона «Спартак». Правда, до реконструкции дело так и не дошло.

Какое-то время Эдуард Таран часто появлялся на светских мероприятиях

Какое-то время Эдуард Таран часто появлялся на светских мероприятиях

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Эдуард Таран — яркий герой светской хроники, поэтому разбавить его сугубо деловую биографию можно следующими фактами: в 2014 году Эдуард Таран проводил пышный светский раут на Лазурном берегу во Франции, собирая деньги на благотворительность, а в 2015 и 2016 годах мелькал на чуть менее пышных модных показах и модельных конкурсах в Новосибирске.

В отличие от своего подчиненного по заводу «Экран», президент «РАТМ-Холдинга» (ОАО «Новосибирский завод "Экран"» входит в него) Эдуард Таран обходился без уголовных дел, хотя в поле зрения силовиков всё же попадал. В 2010 году его задержали после прилета из Ниццы в Шереметьево как фигуранта дела о взятке. По данным «Коммерсанта», тот якобы предлагал 1 миллион рублей сотрудникам МВД за прекращение проверки одной из его структур. Однако спустя несколько месяцев после ареста, дело, как писала Тайга.инфо, находилось «на грани развала» и вскоре было закрыто.

В 2018 году Главным следственным управлением СКР по Москве были возбуждено два уголовных дела по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК), одно из них было возбуждено в отношении «неустановленных руководителей» ООО «Сибтопэнерго», другое — в отношении руководства ООО «Инвест Плюс». Как пишет РБК, ссылаясь на письмо следователей в ФНС, структуры были аффилированы с Эдуардом Тараном и подчинялись ему же. Затем уголовные дела были отправлены в новосибирское управление СКР, где их объединили в одно. После чего, в 2019 году, уголовное дело об уклонении от уплаты налогов было прекращено из-за отсутствия события преступления (по ч. 1 ст. 24 УПК).

Эдуарду Тарану приписывали мощные связи в верхушках власти, например, многочисленные сайты, позиционирующие себя как сервисы по сбору компромата, указывали на его дружбу с губернатором Новосибирской области Виктором Толоконским. В 2019 году Виктор Толоконский, уйдя с политической арены, даже стал на какое-то время советником Эдуарда Тарана в «РАТМ-Холдинге». Заняв пост, он подчеркнул, что в его сферу деятельности не входит лоббирование интересов холдинга.

Сейчас часть информации об Эдуарде Таране в «Яндексе» удалена в соответствии с законом «о забвении» (№ 264-ФЗ). Закон предполагает, что операторы поисковых систем в Интернете обязаны прекращать выдавать ссылки на информацию о пользователях, обратившихся к ним с этим требованием.

То ли меценат, то ли авторитет Чеботарь — еще один связанный с «Мандарином»


Связь с еще одним бизнесменом в деле задержания Белоуса и ко куда более прозрачная, а вот сама биография этого предпринимателя больше напоминает детектив. Речь идет о том самом Михаиле Колмогорове, подавшем заявку на изменение статуса земельных участков для размещения распределительного центра.

«Континент Сибирь» в своей недавней публикации указывает, что Михаил Колмогоров как сооснователь МАРЦ может стать еще одним фигурантом в недавнем деле и, вероятно, будет объявлен в розыск. Компанию ему могут составить зампрокурора региона Любовь Кузьменок, уволившаяся по собственному желанию в 2018 году вскоре после ухода Андрея Турбина, и совладелец ТК «Восток» Дмитрий Башмаков (подробнее о «Востоке» читайте здесь).

В настоящее время, как указано в «СПАРК-Интерфакс», Михаил Колмогоров имеет доли в четырех компаниях, все они занимаются арендой и управлением недвижимостью. В ООО «Союз» (выручка — более 26,5 миллиона, прибыль — минус 10,6 миллиона) одним из учредителей вместе с Колмогоровым был депутат новосибирского Заксобрания Валерий Сичкарев, позднее ставший фигурантом уголовного дела о махинациях с субсидиями. Компания с 2017 года плотно сотрудничает с Управлением Роскомнадзора по СФО, предоставляя им в рамках госконтрактов места для стоянки авто. Стоимость последнего заключенного в 2021 году контракта — 688 тысяч рублей.

Кстати, сам Михаил Колмогоров тоже является поставщиком по госконтрактам — он дважды сдавал помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, администрации Новосибирского района за 1,5 миллиона рублей.

Как пишет Тайга.Инфо, Михаил Колмогоров был депутатом Куйбышева и владел бердским ЗАО «РосМедПром» вместе с известным девелопером, совладельцем строительной компании «Афина Паллада» Гайком Магакеляном.

Но интереснее его криминальная история. Как писала «Комсомольская правда» в 2012 году, Михаила Колмогорова задержал спецназ в аэропорту Новосибирска по старому «висяку». При этом якобы выяснилось, что настоящая фамилия Колмогорова — Чеботаев, а сам он известен в криминальных кругах.

По версии следствия, в 2000 году Колмогоров-Чеботаев узнал, что его знакомый из Кемерово планирует рассказать полиции об убийствах двух человек в 1998 году, к которым предприниматель был причастен. Он решил организовать убийство приятеля, для чего совместно с исполнителями вывез жертву в Новокузнецк. В автомобиле во время поездки на того накинули удавку и начали душить, а после добили ножом. Тело сбросили в яму.

Колмогорова задержали и поместили в СИЗО, затем в течение 2013 года эта мера неоднократно продлевалась. По данным Тайги.Инфо, в одном из решений апелляционной инстанции сказано, что на момент предъявления обвинения «поиски трупа прекращены, труп не обнаружен, причина смерти (если таковая была) не установлена».

В открытых источниках можно найти упоминания о Михаиле Колмогорове как о меценате и «щедром благотворителе», выступавшем в основном спонсором спортивных мероприятий.

Что еще прочитать о криминале, экономике и скандальных бизнесменах

Гигантская Гусинобродская барахолка на окраине Новосибирска прекратила свое существование более пяти лет назад. На освободившемся пустыре в 35 гектаров, где когда-то стояли контейнеры, пышным цветом расцвела торговля нового формата — в торговых центрах и огромных комплексах. Товар и продавцы в них остались такими же, как и на барахолке, а что произошло с составом собственников прибыльного бизнеса? Рассказываем, как езидская диаспора, криминальные авторитеты и оскандалившиеся предприниматели поделили лакомый кусок бизнеса из 90-х.

А это продолжение истории о барахолке — кто владеет неприглядными торговыми павильонами, выросшими в районе Гусинобродского шоссе. Спойлер: не обошлось без депутата-единоросса.

А вот расследование о собственниках многочисленных новосибирских торговых центров. Пусть они и не могут составить конкуренцию «Ауре» или «МЕГЕ», но тоже имеют весьма ощутимую прибыль.

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