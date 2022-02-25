«Мандарин», Таран, Чеботарь и все-все-все. Что известно о бизнесе третьего фигуранта по делу экс-прокурора НСО

Эдуарду Тарану приписывали мощные связи в верхушках власти, например, многочисленные сайты, позиционирующие себя как сервисы по сбору компромата, указывали на его дружбу с губернатором Новосибирской области Виктором Толоконским. В 2019 году Виктор Толоконский, уйдя с политической арены, даже стал на какое-то время советником Эдуарда Тарана в «РАТМ-Холдинге». Заняв пост, он подчеркнул, что в его сферу деятельности не входит лоббирование интересов холдинга.



Сейчас часть информации об Эдуарде Таране в «Яндексе» удалена в соответствии с законом «о забвении» ( № 264-ФЗ ). Закон предполагает, что операторы поисковых систем в Интернете обязаны прекращать выдавать ссылки на информацию о пользователях, обратившихся к ним с этим требованием.



То ли меценат, то ли авторитет Чеботарь — еще один связанный с «Мандарином»

Связь с еще одним бизнесменом в деле задержания Белоуса и ко куда более прозрачная, а вот сама биография этого предпринимателя больше напоминает детектив. Речь идет о том самом Михаиле Колмогорове, подавшем заявку на изменение статуса земельных участков для размещения распределительного центра.



«Континент Сибирь» в своей недавней публикации указывает, что Михаил Колмогоров как сооснователь МАРЦ может стать еще одним фигурантом в недавнем деле и, вероятно, будет объявлен в розыск. Компанию ему могут составить зампрокурора региона Любовь Кузьменок, уволившаяся по собственному желанию в 2018 году вскоре после ухода Андрея Турбина, и совладелец ТК «Восток» Дмитрий Башмаков (подробнее о «Востоке» читайте здесь).



В настоящее время, как указано в «СПАРК-Интерфакс», Михаил Колмогоров имеет доли в четырех компаниях, все они занимаются арендой и управлением недвижимостью. В ООО «Союз» (выручка — более 26,5 миллиона, прибыль — минус 10,6 миллиона) одним из учредителей вместе с Колмогоровым был депутат новосибирского Заксобрания Валерий Сичкарев, позднее ставший фигурантом уголовного дела о махинациях с субсидиями. Компания с 2017 года плотно сотрудничает с Управлением Роскомнадзора по СФО, предоставляя им в рамках госконтрактов места для стоянки авто. Стоимость последнего заключенного в 2021 году контракта — 688 тысяч рублей.



Кстати, сам Михаил Колмогоров тоже является поставщиком по госконтрактам — он дважды сдавал помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, администрации Новосибирского района за 1,5 миллиона рублей.



Как пишет Тайга.Инфо, Михаил Колмогоров был депутатом Куйбышева и владел бердским ЗАО «РосМедПром» вместе с известным девелопером, совладельцем строительной компании «Афина Паллада» Гайком Магакеляном.



Но интереснее его криминальная история. Как писала «Комсомольская правда» в 2012 году, Михаила Колмогорова задержал спецназ в аэропорту Новосибирска по старому «висяку». При этом якобы выяснилось, что настоящая фамилия Колмогорова — Чеботаев, а сам он известен в криминальных кругах.



По версии следствия, в 2000 году Колмогоров-Чеботаев узнал, что его знакомый из Кемерово планирует рассказать полиции об убийствах двух человек в 1998 году, к которым предприниматель был причастен. Он решил организовать убийство приятеля, для чего совместно с исполнителями вывез жертву в Новокузнецк. В автомобиле во время поездки на того накинули удавку и начали душить, а после добили ножом. Тело сбросили в яму.



Колмогорова задержали и поместили в СИЗО, затем в течение 2013 года эта мера неоднократно продлевалась. По данным Тайги.Инфо, в одном из решений апелляционной инстанции сказано, что на момент предъявления обвинения «поиски трупа прекращены, труп не обнаружен, причина смерти (если таковая была) не установлена».



В открытых источниках можно найти упоминания о Михаиле Колмогорове как о меценате и «щедром благотворителе», выступавшем в основном спонсором спортивных мероприятий.



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