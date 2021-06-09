«Серьезный звонок для элиты». Два влиятельных депутата попали под уголовные дела в Новосибирске — что это значит

В итоге Шимкив победил (44 голоса против 31) за счет поддержки единороссов и депутатов из КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР. После этого было заключено пакетное соглашение, в рамках которых «ЕР» получила все комитеты, а оппозиция — три кресла вице-спикеров и посты зампредов комитетов, писала Тайга.инфо.

— Александр Владимирович [Морозов] — один из самых влиятельных депутатов Законодательного собрания. Он очень близок к спикеру Заксобрания Шимкиву и сыграл важную роль в 2015 году, когда Андрея Ивановича избрали, это я как свидетель могу говорить, — вспоминает Андрей Жирнов.



В связи с этим после уголовных дел в отношении Сичкарева и Морозова некоторые предположили, что депутатов решили «убрать» за оппозиционные взгляды внутри партии. Эту версию не поддерживает редактор и директор информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни» (ЦДЖ) Андрей Кузнецов:

— Конспирология — дело неблагодарное, и если бы стояла задача отомстить за «фронду» пятилетней давности, это случилось бы уже давно и коснулось бы гораздо более широкого круга политиков. Морозов и Сичкарев действительно поддерживали Шимкива на выборах спикера Заксобрания в 2015 году. После Морозов возглавил ключевой комитет Заксобрания — по бюджетной, экономической политике и собственности, а Сичкарев стал его заместителем. Большинство резонансных вопросов прошлого созыва готовил и рассматривал именно этот комитет. Соответственно, его руководство раздражало многих. По итогам выборов 2020 года в рамках рокировок по снижению конфликтов интересов Морозов стал председателем строительного комитета, а Сичкарев сохранил пост. В Заксобрании оба пользуются большим влиянием, — рассказал Кузнецов.

В том, что дела прошлого являются причинами настоящих уголовных дел, сомневается и политолог, аналитик сайта «Тайга.инфо» Алексей Мазур:

— С тех пор утекло много воды, Шимкив урегулировал свои разногласия с партией. Напомню, что он был среди тех, кто входил в комиссию по поправкам конституцию. В эту комиссию выбирали людей, представляющих интересы избирателей, региона. Поэтому это точно не месть. После этого были еще выборы, и Шимкив уже был согласован всеми сторонами как председатель, — говорит Алексей Мазур.

«Новосибирск и новосибирская элита считаются плохо управляемыми»

По словам Андрея Кузнецова, дела Сичкарева и Морозова похожи, поскольку речь идет о законности использования государственных субсидий. Такой же риск конфликта интересов есть еще у ряда депутатов, связанные с которыми предприятия получают бюджетные деньги или используют иные госресурсы, утверждает Кузнецов.

— Можно ожидать новые дела, потому что это укладывается в федеральный тренд на показательную чистку рядов и перехват антикоррупционной повестки у оппозиции. Тенденция последнего времени в работе силовых структур — демонстративно подчеркивать отсутствие неприкасаемых во власти. Есть ощущение, что эта концепция утверждена на самом верху, потому что побочным эффектом становятся сомнения в авторитете власти на местах, а это уже политический риск. Но с ним не считаются, возбуждая одно за другим дела против чиновников. В Новосибирской области несколько лет по уголовным делам лидировала городская власть, а с прошлого года подтянула показатели и региональная. В такой логике депутаты не должны быть исключением, — рассуждает Андрей Кузнецов.

О тренде на борьбу с коррупцией упомянул в разговоре с НГС и политолог и аналитик сайта «Тайга.инфо» Алексей Мазур:

— Есть версия, что у нас идет борьба с коррупцией, но она звучит странно. Есть много коррупционных моментов, которые много лет на виду, и все понимают, что там что-то нечисто, и ничего не происходит. А тут берут и депутатов сажают. Одна из версий, которую я слышал, состоит в том, что Новосибирск и новосибирская элита считается плохо управляемыми. Могло быть указание ее прошерстить, напугать, поставить в рамки — не знаю, как такие указания даются и даются ли они вообще в вербальной форме. И в рамках этого возможны такие процессы. Потому что действительно достаточно демонстративно были проведены эти процессуальные действия, по крайней мере, в отношении Морозова. Арест, наручники надели, посадили за решетку. Но, к сожалению, никто нам не дает прямых объяснений, я даже подозреваю, что самим участникам этих процессов никто не объясняет ничего, поэтому мы можем только гадать, — говорит аналитик.

На время следствия и суда Сичкарева и Морозова не помещали в СИЗО. Тем не менее Морозова после задержания доставили в суд в наручниках и в зале суда поместили за решетку. Потом депутата отпустили с запретом на определенные действия.

По мнению экс-депутата Андрея Жирнова, дела Сичкарева и Морозова никак не взаимосвязаны, а арест высших чиновников и влиятельных депутатов может быть связан со сменой силовой верхушки в регионе.

— Законодательное собрание в значительной степени — это такая палата лордов Новосибирской области. Зачастую это крупный и очень крупный бизнес: строительный, аграрный, дорожный. И то, что сейчас правоохранительные органы обращают на них такое внимание [это что-то новое], раньше такого не было. Думаю, что [сюда же относится] ситуация с ТУАДом и Министерством транспорта. Говорят о том, что силовики-руководители в Новосибирске сегодня — это карьерные офицеры, которые не собираются здесь пускать корни в бизнесе или обрастать связями. Для них важно показать эффективность своей работы, громкие дела и дальнейший карьерный рост. Но фигуры это очень влиятельные, особенно Морозов как депутат — один из самых влиятельных, это серьезный звонок для новосибирской элиты. Думаю, что будут еще интересные события вокруг того же Заксобрания, — считает Андрей Жирнов.

С тем, что новые задержания — вопрос времени, согласились все собеседники редакции, хотя конкретных людей не назвали.

— В последнее время чуть ли не каждую неделю какие-то обыски, аресты и задержания. Причем если раньше это касалось только мэрии, теперь и мэрия, и облправительство, и Заксобрание. Такое ощущение, что не осталось неприкасаемых, — сказал Алексей Мазур.

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