«Серьезный звонок для элиты». Два влиятельных депутата попали под уголовные дела в Новосибирске — что это значит

Два новосибирских депутата попали под уголовные дела
За последние полгода новосибирские силовики завели уголовные дела сразу на двух депутатов Законодательного собрания — Валентина Сичкарева и Александра Морозова. Эти уголовные дела очень похожи: оба связаны с махинациями с государственными субсидиями. Морозова и Сичкарева объединяет не только общая статья, но и партия — они единороссы. В 2015−2020 годах Сичкарев был заместителем Морозова в бюджетном комитете Заксобрания, кроме того, депутатов причисляли к одной внутрипартийной группе, благодаря которой в том числе Андрей Шимкив стал спикером Заксобрания в 2015 году в обход кандидата от губернатора Владимира Городецкого. Связаны ли эти уголовные дела, что может значить для региона преследование влиятельных депутатов и каких арестов ждать — в публикации НГС.
Похожие уголовные дела
Валентин Сичкарев родился во Владивостоке в 1970 году. Закончил ТГУ с дипломом инженера-оптика-исследователя и какое-то время работал в Сибирском НИИ оптики и атмосферы, но в
С 2005 года он четырежды избирался в региональный парламент, последний раз — в сентябре 2020-го. Тогда он выиграл от «Единой России» по округу
По данным «СПАРК-Интерфакс», депутат Валентин Сичкарев — учредитель ООО «Сельхозпрод», фирма занимается выращиванием овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей. Также депутат владеет строительной компанией ООО «Восток-Запад». Дело Сичкарева связано как раз с сельским хозяйством. Кроме депутата, по нему проходят глава крестьянско-фермерского хозяйства Чулымского района и директор ООО «Сельхозпрод».
По версии следствия, в июле 2017 года региональное Министерство сельского хозяйства выделило главе фермерского хозяйства грант на развитие семейной животноводческой фермы. В конце января 2019 года остаток средств выделенного гранта составил свыше 2,3 миллиона рублей.
В материалах Следственного комитета указывается, что обвиняемые изготовили фиктивные документы, подтверждающие факт ремонта животноводческого комплекса в поселке Кокошино в Чулымском районе, который на самом деле произведен не был.
7 июня Чулымский суд начал слушание по делу Сичкарева, фигурантов обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ.
— По мнению следствия, указанные лица обвиняются в мошенничестве, хищении чужого имущества — денежных средств в размере
Сам Сичкарев полностью отрицал вину:
— Я рассчитывал, что следствие разберется во всех обстоятельствах, — заявил он Тайге.инфо в январе.
Дело в отношении Морозова возбуждено по той же ч. 4 ст. 159 УК РФ. Александр Морозов родился в 1958 году, коллеги по Заксобранию называют его одним из самых влиятельных депутатов из группы хозяйственников, «от сохи».
Морозов действительно закончил Новосибирский сельскохозяйственный институт по специальности «ученый агроном».
— С 1975 года прошел трудовой путь от преподавателя сельской школы до председателя Совета директоров ОАО «Коченёвская птицефабрика», — говорится на сайте «Единой России».
С 1997 года Морозов избирался в новосибирское Заксобрание, последние созывы от «Единой России», некоторое время возглавлял региональное отделение партии, комитет по аграрной политике и был председателем бюджетного комитета (как раз тогда его замом был Сичкарев). Сейчас он представляет округ
Уголовное дело Морозова связывают с подконтрольным ему «Коченёвским мясокомбинатом». Предполагается, что в 2019–2020 годах депутат помог комбинату получить грант на 41 миллион рублей от Минсельхоза по мошеннической схеме. Автором схемы получения средств от государства по версии следствия являлся Морозов, он же консультировал и реализацию этой схемы.
— После получения денег Морозов отдал распоряжение заключить фейковые договоры на фейковое строительство, которое проведено по бумаге, а не в реальности. В результате государству нанесен ущерб в размере 15 миллионов рублей, — рассказывал НГС источник, близкий к делу. Часть средств из 41 миллиона ушла по назначению.
«Коченёвская птицефабрика» связана с СППК «Коченёвский мясокомбинат» через третье лицо — Ладыгина Виктора Егоровича. Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», Виктор Ладыгин является руководителем двух компаний — ООО «Аграрная управляющая компания» и ООО «Агросистема». Последняя имеет контрольный пакет акций — 82,66% — в «Коченёвской птицефабрике». Руководителем ООО «Аграрная управляющая компания» до Виктора Ладыгина был Игорь Кучеров — экс-руководитель СППК «Коченёвский мясокомбинат». В настоящее время почтовый ящик Виктора Ладыгина указан на странице депутата Александра Морозова на сайте Заксобрания НСО. Номера Ладыгина в открытом доступе нет.
При этом коллеги по Заксобранию связывают преследование Морозова с «Коченёвской птицефабрикой»:
— В Заксобрании говорят о том, что это может быть проявлением какой-то конкурентной борьбы на рынке, — подтвердил информацию экс-депутат новосибирского парламента от КПРФ Андрей Жирнов.
По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2020 году выручка птицефабрики составила 1,1 миллиарда рублей, в то время как убыток — почти 500 миллионов. За несколько месяцев до ареста Морозова птицефабрика столкнулась с трудностями: в Коченёво закрылся ее филиал, а число сотрудников в нем сократилось с 350 до 20 человек. По словам руководителя Александра Богатыря, производство стало нерентабельным после роста цен на ингредиенты корма для птицы, в частности подсолнечное масло. «Коченёвскую птицефабрику» требовали признать банкротом.
Что связывало депутатов в 2015 году
В 2015 году Морозова и Сичкарева причисляли к оппозиционной группе внутри партии, которая поддержала Андрея Шимкива на выборах на пост спикера регионального парламента.
Тогда областные власти продавливали кандидатуру Ивана Мороза, занимавшего пост спикера в предыдущем созыве. Многие влиятельные депутаты настаивали на альтернативном варианте — гендиректоре ОАО «Газпромнефть-Новосибирск» Шимкиве.
В итоге Шимкив победил (44 голоса против 31) за счет поддержки единороссов и депутатов из КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР. После этого было заключено пакетное соглашение, в рамках которых «ЕР» получила все комитеты, а оппозиция — три кресла вице-спикеров и посты зампредов комитетов, писала Тайга.инфо.
— Александр Владимирович [Морозов] — один из самых влиятельных депутатов Законодательного собрания. Он очень близок к спикеру Заксобрания Шимкиву и сыграл важную роль в 2015 году, когда Андрея Ивановича избрали, это я как свидетель могу говорить, — вспоминает Андрей Жирнов.
В связи с этим после уголовных дел в отношении Сичкарева и Морозова некоторые предположили, что депутатов решили «убрать» за оппозиционные взгляды внутри партии. Эту версию не поддерживает редактор и директор информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни» (ЦДЖ) Андрей Кузнецов:
— Конспирология — дело неблагодарное, и если бы стояла задача отомстить за «фронду» пятилетней давности, это случилось бы уже давно и коснулось бы гораздо более широкого круга политиков. Морозов и Сичкарев действительно поддерживали Шимкива на выборах спикера Заксобрания в 2015 году. После Морозов возглавил ключевой комитет Заксобрания — по бюджетной, экономической политике и собственности, а Сичкарев стал его заместителем. Большинство резонансных вопросов прошлого созыва готовил и рассматривал именно этот комитет. Соответственно, его руководство раздражало многих. По итогам выборов 2020 года в рамках рокировок по снижению конфликтов интересов Морозов стал председателем строительного комитета, а Сичкарев сохранил пост. В Заксобрании оба пользуются большим влиянием, — рассказал Кузнецов.
В том, что дела прошлого являются причинами настоящих уголовных дел, сомневается и политолог, аналитик сайта «Тайга.инфо» Алексей Мазур:
— С тех пор утекло много воды, Шимкив урегулировал свои разногласия с партией. Напомню, что он был среди тех, кто входил в комиссию по поправкам конституцию. В эту комиссию выбирали людей, представляющих интересы избирателей, региона. Поэтому это точно не месть. После этого были еще выборы, и Шимкив уже был согласован всеми сторонами как председатель, — говорит Алексей Мазур.
«Новосибирск и новосибирская элита считаются плохо управляемыми»
По словам Андрея Кузнецова, дела Сичкарева и Морозова похожи, поскольку речь идет о законности использования государственных субсидий. Такой же риск конфликта интересов есть еще у ряда депутатов, связанные с которыми предприятия получают бюджетные деньги или используют иные госресурсы, утверждает Кузнецов.
— Можно ожидать новые дела, потому что это укладывается в федеральный тренд на показательную чистку рядов и перехват антикоррупционной повестки у оппозиции. Тенденция последнего времени в работе силовых структур — демонстративно подчеркивать отсутствие неприкасаемых во власти. Есть ощущение, что эта концепция утверждена на самом верху, потому что побочным эффектом становятся сомнения в авторитете власти на местах, а это уже политический риск. Но с ним не считаются, возбуждая одно за другим дела против чиновников. В Новосибирской области несколько лет по уголовным делам лидировала городская власть, а с прошлого года подтянула показатели и региональная. В такой логике депутаты не должны быть исключением, — рассуждает Андрей Кузнецов.
О тренде на борьбу с коррупцией упомянул в разговоре с НГС и политолог и аналитик сайта «Тайга.инфо» Алексей Мазур:
— Есть версия, что у нас идет борьба с коррупцией, но она звучит странно. Есть много коррупционных моментов, которые много лет на виду, и все понимают, что там что-то нечисто, и ничего не происходит. А тут берут и депутатов сажают. Одна из версий, которую я слышал, состоит в том, что Новосибирск и новосибирская элита считается плохо управляемыми. Могло быть указание ее прошерстить, напугать, поставить в рамки — не знаю, как такие указания даются и даются ли они вообще в вербальной форме. И в рамках этого возможны такие процессы. Потому что действительно достаточно демонстративно были проведены эти процессуальные действия, по крайней мере, в отношении Морозова. Арест, наручники надели, посадили за решетку. Но, к сожалению, никто нам не дает прямых объяснений, я даже подозреваю, что самим участникам этих процессов никто не объясняет ничего, поэтому мы можем только гадать, — говорит аналитик.
На время следствия и суда Сичкарева и Морозова не помещали в СИЗО. Тем не менее Морозова после задержания доставили в суд в наручниках и в зале суда поместили за решетку. Потом депутата отпустили с запретом на определенные действия.
По мнению экс-депутата Андрея Жирнова, дела Сичкарева и Морозова никак не взаимосвязаны, а арест высших чиновников и влиятельных депутатов может быть связан со сменой силовой верхушки в регионе.
— Законодательное собрание в значительной степени — это такая палата лордов Новосибирской области. Зачастую это крупный и очень крупный бизнес: строительный, аграрный, дорожный. И то, что сейчас правоохранительные органы обращают на них такое внимание [это что-то новое], раньше такого не было. Думаю, что [сюда же относится] ситуация с ТУАДом и Министерством транспорта. Говорят о том, что силовики-руководители в Новосибирске сегодня — это карьерные офицеры, которые не собираются здесь пускать корни в бизнесе или обрастать связями. Для них важно показать эффективность своей работы, громкие дела и дальнейший карьерный рост. Но фигуры это очень влиятельные, особенно Морозов как депутат — один из самых влиятельных, это серьезный звонок для новосибирской элиты. Думаю, что будут еще интересные события вокруг того же Заксобрания, — считает Андрей Жирнов.
С тем, что новые задержания — вопрос времени, согласились все собеседники редакции, хотя конкретных людей не назвали.
— В последнее время чуть ли не каждую неделю какие-то обыски, аресты и задержания. Причем если раньше это касалось только мэрии, теперь и мэрия, и облправительство, и Заксобрание. Такое ощущение, что не осталось неприкасаемых, — сказал Алексей Мазур.
Что еще почитать про громкие уголовные дела в Новосибирске?
Дело Чуманова. Какие чиновники связаны с громким задержанием начальника ТУАД — хронология и схема арестов.
Криминальная шестерка. Кто фигурирует в деле экс-прокурора Новосибирска Дениса Ференца.
В октябре 2020 года задержали бывшего главу и члена совета директоров «Сибантрацита» Максима Барского. В московском аэропорту у него якобы нашли наркотики. Сейчас бизнесмен объявлен в федеральный розыск и может находиться за границей.