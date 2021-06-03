На депутата новосибирского Заксобрания завели уголовное дело — рассказываем, за что

Депутат Заксобрания Новосибирской области Александр Морозов подозревается в мошенничестве.

Как сообщил корреспонденту НГС источник, предполагается, что в 2019–2020 годах депутат помог подконтрольному ему «Коченевскому мясокомбинату» получить грант на 41 миллион рублей от Минсельхоза по мошеннической схеме. Автором схемы получения средств от государства являлся Морозов, он же консультировал и реализацию этой схемы.