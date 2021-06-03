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На депутата новосибирского Заксобрания завели уголовное дело — рассказываем, за что

Предполагается, что из-за него государство потеряло 15 миллионов

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На депутата Заксобрания завели уголовное дело за мошенничество

На депутата Заксобрания завели уголовное дело за мошенничество

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На депутата Заксобрания НСО Александра Морозова возбудили уголовное дело

Депутат Заксобрания Новосибирской области Александр Морозов подозревается в мошенничестве.

Как сообщил корреспонденту НГС источник, предполагается, что в 2019–2020 годах депутат помог подконтрольному ему «Коченевскому мясокомбинату» получить грант на 41 миллион рублей от Минсельхоза по мошеннической схеме. Автором схемы получения средств от государства являлся Морозов, он же консультировал и реализацию этой схемы.

— После получения денег Морозов отдал распоряжение заключить фейковые договоры на фейковое строительство, которое проведено по бумаге, а не в реальности. В результате государству нанесен ущерб в размере 15 млн рублей, — сообщил источник. Часть средств из 41 миллиона ушла по назначению.

В отношении Александра Морозова возбуждено уголовное дело по ст. 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В ближайшее время депутату изберут меру пресечения.

Сейчас Морозов возглавляет совет директоров «Коченевской птицефабрики». По данным «СПАРК-Интерфакс», на момент событий, когда реализовалась мошенническая схема, председателем правления сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего кооператива «Коченевский мясокомбинат» являлся Игорь Кучеров. На момент публикации Кучерову дозвониться не удалось — телефон выключен.

«Коченевская птицефабрика» связана с СППК «Коченевский мясокомбинат» через третье лицо — Ладыгина Виктора Егоровича. Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», Виктор Ладыгин является руководителем двух компаний — ООО «Аграрная управляющая компания» и ООО «Агросистема». Последняя имеет контрольный пакет акций — 82,66% — в «Коченевской птицефабрике». Руководителем ООО «Аграрная управляющая компания» до Виктора Ладыгина был Игорь Кучеров — экс-руководитель СППК «Коченевский мясокомбинат». В настоящее время почтовый ящик Виктора Ладыгина указан на странице депутата Александра Морозова на сайте Заксобрания НСО. Номера Ладыгина в открытом доступе нет.

Александр Морозов впервые был избран депутатом регионального парламента в 1997 году.

Сегодня, 3 июня, силовики пришли к Александру Морозову. Мобильный телефон депутата во время звонка НГС был не доступен.

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Заксобрание Новосибирской областидепутатзадержаниемошенничествообыскисиловикисубсидии из бюджета
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