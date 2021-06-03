На депутата новосибирского Заксобрания завели уголовное дело — рассказываем, за что

На депутата Заксобрания НСО Александра Морозова возбудили уголовное дело
Депутат Заксобрания Новосибирской области Александр Морозов подозревается в мошенничестве.
Как сообщил корреспонденту НГС источник, предполагается, что
— После получения денег Морозов отдал распоряжение заключить фейковые договоры на фейковое строительство, которое проведено по бумаге, а не в реальности. В результате государству нанесен ущерб в размере
В отношении Александра Морозова возбуждено уголовное дело
Сейчас Морозов возглавляет совет директоров «Коченевской птицефабрики». По данным «СПАРК-Интерфакс», на момент событий, когда реализовалась мошенническая схема, председателем правления сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего кооператива «Коченевский мясокомбинат» являлся Игорь Кучеров. На момент публикации Кучерову дозвониться не удалось — телефон выключен.
«Коченевская птицефабрика» связана с СППК «Коченевский мясокомбинат» через третье лицо — Ладыгина Виктора Егоровича. Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», Виктор Ладыгин является руководителем двух компаний — ООО «Аграрная управляющая компания» и ООО «Агросистема». Последняя имеет контрольный пакет акций — 82,66% — в «Коченевской птицефабрике». Руководителем ООО «Аграрная управляющая компания» до Виктора Ладыгина был Игорь Кучеров — экс-руководитель СППК «Коченевский мясокомбинат». В настоящее время почтовый ящик Виктора Ладыгина указан на странице депутата Александра Морозова на сайте Заксобрания НСО. Номера Ладыгина в открытом доступе нет.
Александр Морозов впервые был избран депутатом регионального парламента
Сегодня, 3 июня, силовики пришли к Александру Морозову. Мобильный телефон депутата во время звонка НГС был не доступен.