Силовики пришли к депутату Заксобрания Новосибирской области

В Новосибирске силовики пришли к депутату Законодательного собрания от «Единой России» Александру Морозову. Он возглавляет совет директоров «Коченевской птицефабрики». Информацию об этом НГС подтвердил источник в правоохранительных органах. Причина визита не уточняется.



На момент публикации мобильный телефон Александра Морозова был недоступен.

О том, что к депутату пришли сотрудники правоохранительных органов пишет также «Тайга.инфо». По их информации, оперативные мероприятия могут быть связаны с птицефабрикой, к которой имел отношение депутат. По данным ТАСС, у депутата проходят обыски.