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Силовики пришли к депутату Заксобрания Новосибирской области

Александр Морозов возглавляет совет директоров «Коченевской птицефабрики»

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Александр Морозов избирался депутатом в региональный парламент с 1997 года

Александр Морозов избирался депутатом в региональный парламент с 1997 года

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В Новосибирске силовики пришли к депутату Законодательного собрания от «Единой России» Александру Морозову. Он возглавляет совет директоров «Коченевской птицефабрики». Информацию об этом НГС подтвердил источник в правоохранительных органах. Причина визита не уточняется.

На момент публикации мобильный телефон Александра Морозова был недоступен.

О том, что к депутату пришли сотрудники правоохранительных органов пишет также «Тайга.инфо». По их информации, оперативные мероприятия могут быть связаны с птицефабрикой, к которой имел отношение депутат. По данным ТАСС, у депутата проходят обыски.

Первый вице-спикер новосибирского Заксобрания Андрей Панферов сообщил НГС, что не знает о визите силовиков к Морозову.

— Будем ждать, как будут развиваться события. Я не располагаю данными, будем ждать, вероятно будет какое-то пояснение со стороны правоохранительных органов, — сказал депутат от «Единой России».

В пресс-службе Заксобрания также не располагают информацией об инциденте. НГС обратился за комментариями в СК РФ по НСО, на момент публикации ответа не поступило.

Александр Морозов — депутат новосибирского Заксобрания, председатель комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам, председателя Совета директоров «Коченевской птицефабрики». С 1997 года избирался депутатом в региональный парламент.

Ранее стало известно о проблемах на «Коченевской птицефабрике». В Коченёво закрылся её филиал, а число сотрудников в нем сократилось с 350 до 20 человек. По словам руководителя Александра Богатыря, производство стало нерентабельным после роста цен на ингредиенты корма для птицы, в частности — подсолнечное масло. «Коченёвскую птицефабрику» требовали признать банкротом.

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МВДФСБобыск
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