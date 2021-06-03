Силовики пришли к депутату Заксобрания Новосибирской области

В Новосибирске силовики пришли к депутату Законодательного собрания от «Единой России» Александру Морозову. Он возглавляет совет директоров «Коченевской птицефабрики». Информацию об этом НГС подтвердил источник в правоохранительных органах. Причина визита не уточняется.
На момент публикации мобильный телефон Александра Морозова был недоступен.
О том, что к депутату пришли сотрудники правоохранительных органов пишет также «Тайга.инфо». По их информации, оперативные мероприятия могут быть связаны с птицефабрикой, к которой имел отношение депутат. По данным ТАСС, у депутата проходят обыски.
Первый вице-спикер новосибирского Заксобрания Андрей Панферов сообщил НГС, что не знает о визите силовиков к Морозову.
— Будем ждать, как будут развиваться события. Я не располагаю данными, будем ждать, вероятно будет какое-то пояснение со стороны правоохранительных органов, — сказал депутат от «Единой России».
В пресс-службе Заксобрания также не располагают информацией об инциденте. НГС обратился за комментариями в СК РФ по НСО, на момент публикации ответа не поступило.
Александр Морозов — депутат новосибирского Заксобрания, председатель комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам, председателя Совета директоров «Коченевской птицефабрики». С 1997 года избирался депутатом в региональный парламент.
Ранее стало известно о проблемах на «Коченевской птицефабрике». В Коченёво закрылся её филиал, а число сотрудников в нем сократилось с 350 до 20 человек. По словам руководителя Александра Богатыря, производство стало нерентабельным после роста цен на ингредиенты корма для птицы, в частности — подсолнечное масло. «Коченёвскую птицефабрику» требовали признать банкротом.