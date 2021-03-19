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СрочноЗадержан заместитель министра транспорта НСО

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В Новосибирске задержали заместителя министра транспорта региона Сергея Ставицкого

Сейчас в региональном Минтрансе работают следователи

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Ранее по подозрению в получении взяток был арестован начальник регионального управления автодорог

Ранее по подозрению в получении взяток был арестован начальник регионального управления автодорог

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Сегодня, 19 марта, в Новосибирске задержали заместителя министра транспорта Сергея Ставицкого. Информацию об этом подтвердили два источника НГС. Кроме того, сейчас в Министерстве транспорта работают следователи.

— Подтверждаем факт проведения следственных действий. Структуры правительства оказывают правоохранительным органам содействие, какие-либо комментарии могут быть даны после окончания расследования, — сообщил Роман Кулаковский, начальник отдела пресс-службы Правительства Новосибирской области.

В Западно-Сибирском управлении на транспорте на момент публикации информация об аресте замминистра транспорта уточнялась.

По сообщению в телеграм-канале «Горводоканал», также обыски ведутся в территориальном управлении автомобильных дорог. ТУАД НСО не стал комментировать журналисту НГС информацию по обыскам.

В декабре в Новосибирске возбудили уголовное дело в отношении начальника Территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области Михаила Чуманова по подозрению в получении взяток. Арест бывшего начальника ТУАД попал на видео. На следующий день суд избрал подозреваемым меру пресечения. По версии следствия, Михаил Чуманов получил взятки в размере 100 тысяч и 5 миллионов рублей. НГС рассказывал, что известно о фирмах, которые подозревают в передаче денег в обмен на «общее покровительство». В начале марта суд продлил ему и его брату Игорю Листопаду арест на три месяца — их обвиняют в получении взятки.

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ТУАДзадержание
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