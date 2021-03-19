В Новосибирске задержали заместителя министра транспорта региона Сергея Ставицкого

Сегодня, 19 марта, в Новосибирске задержали заместителя министра транспорта Сергея Ставицкого. Информацию об этом подтвердили два источника НГС. Кроме того, сейчас в Министерстве транспорта работают следователи.
— Подтверждаем факт проведения следственных действий. Структуры правительства оказывают правоохранительным органам содействие, какие-либо комментарии могут быть даны после окончания расследования, — сообщил Роман Кулаковский, начальник отдела пресс-службы Правительства Новосибирской области.
В Западно-Сибирском управлении на транспорте на момент публикации информация об аресте замминистра транспорта уточнялась.
По сообщению в телеграм-канале «Горводоканал», также обыски ведутся в территориальном управлении автомобильных дорог. ТУАД НСО не стал комментировать журналисту НГС информацию по обыскам.
В декабре в Новосибирске возбудили уголовное дело в отношении начальника Территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области Михаила Чуманова по подозрению в получении взяток. Арест бывшего начальника ТУАД попал на видео. На следующий день суд избрал подозреваемым меру пресечения. По версии следствия, Михаил Чуманов получил взятки в размере 100 тысяч и 5 миллионов рублей. НГС рассказывал, что известно о фирмах, которые подозревают в передаче денег в обмен на «общее покровительство». В начале марта суд продлил ему и его брату Игорю Листопаду арест на три месяца — их обвиняют в получении взятки.