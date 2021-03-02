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Суд продлил арест начальнику новосибирского ТУАД и его брату на 3 месяца

Михаила Чуманова и Игоря Листопада обвиняют в получении взятки

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Михаила Чуманова и Игоря Листопада подозревают в коррупции<br>

Михаила Чуманова и Игоря Листопада подозревают в коррупции

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Начальнику новосибирского ТУАД и его брату продлили арест на 3 месяца

Железнодорожный районный суд рассмотрел ходатайства следствия о продлении сроков ареста начальнику Территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области Михаилу Чуманову и его брату Игорю Листопаду. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 290 и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

— Железнодорожным районным судом Новосибирска продлен срок содержания под стражей в отношении Листопада И. Н. и Чуманова М. В. на 3 месяца, до 26 мая 2021 года, — сообщили в пресс-службе суда.

Уголовное дело в отношении Михаила Чуманова, его брата и представителей двух коммерческих организаций завели в конце декабря 2020 года. Арест бывшего начальника ТУАД попал на видео. На следующий день суд избрал подозреваемым меру пресечения. По версии следствия, Михаил Чуманов получил взятки в размере 100 тысяч и 5 миллионов рублей. НГС рассказывал, что известно о фирмах, которые подозревают в передаче денег в обмен на «общее покровительство».

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Железнодорожный судНовосибирсквзятка
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