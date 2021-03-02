Суд продлил арест начальнику новосибирского ТУАД и его брату на 3 месяца

Начальнику новосибирского ТУАД и его брату продлили арест на 3 месяца
Железнодорожный районный суд рассмотрел ходатайства следствия о продлении сроков ареста начальнику Территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области Михаилу Чуманову и его брату Игорю Листопаду. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных
— Железнодорожным районным судом Новосибирска продлен срок содержания под стражей в отношении
Уголовное дело в отношении Михаила Чуманова, его брата и представителей двух коммерческих организаций завели в конце декабря 2020 года. Арест бывшего начальника ТУАД попал на видео. На следующий день суд избрал подозреваемым меру пресечения. По версии следствия, Михаил Чуманов получил взятки в размере