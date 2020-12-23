Контракты, долги и банкротство. Что известно о фирмах, дававших взятки главному дорожнику Новосибирской области?

Начальника ТУАД могли подкупить две новосибирские компании
В эту среду, 23 декабря, стало известно о задержании главы управления автодорог Новосибирской области Михаила Чуманова и обысках в его доме. Мужчину подозревают в получении и даче взяток. Уголовные дела возбуждены также в отношении двух организаций — именно они, по предварительным данным, в период с августа по декабрь 2020 года передали главному дорожнику региона деньги за «общее покровительство» при приемке работ и получении тендеров. На Anticorr.media уточняют, что речь идёт о компаниях ООО «Бастион» и ООО «Союздорстрой».
Над какими объектами эти компании работали в последнее время? На какие суммы они получали контракты? И что еще про них известно? Смотрим вместе.
ООО «Бастион». Дела о банкротстве и убытки на 300 миллионов рублей
Согласно данным системы Контур.Фокус, ООО «Бастион» зарегистрировали в 2012 году. В компании числится 181 сотрудник. Вид деятельности — строительство мостов и тоннелей.
Сейчас компания убыточна: на конец прошлого года выручка «Бастиона» составила 132,7 миллионов рублей, а убытки — 328,4 миллионов. Есть сведения, что с 2019 года кредиторы компании как минимум 6 раз планировали обратиться в суд и добиться признания её банкротом. Последняя запись совсем свежая: «23 декабря «Сибирский Центр Консалтинга и Оценки», действуя от имени и в интересах АО «ЕнисейАвтодор», намерен обратиться в суд» с тем же требованием.
Директором и учредителем «Сибирского ЦКО» является Антон Кульков, он же возглавляет убыточный «Бастион». За последний год его компания не участвовала ни в одной госзакупке, последний контракт на сумму более 61 миллионов рублей «Бастион» получил в прошлом году от «Управления Автомобильных Дорог Алтайского Края». За эту сумму организация должна была реконструировать автомобильную дорогу «Быканов Мост — Солоновка — Солонешное — граница Республики Алтай», пострадавшую от паводка. Статус контракта в настоящее время — исполнение.
Также «Бастион» в марте прошлого года успешно исполнил работы по контракту с ТУАД по разработке проектной и рабочей документации и выполнению изыскательских работ на ремонт Легостаево — Чемское —76 км а/д «К-16» в Тогучинском районе НСО (на 299 тысяч рублей), а в апреле сдал разработанную рабочую документацию на ремонт опор моста через Томь на дороге Ленинск-Кузнецкий-Новокузнецк-Междуреченск (1,5 миллиона рублей). Заказчик последнего контракта — «Дирекция Автомобильных Дорог Кузбасса».
За год компания выступала ответчиком в 12 арбитражных делах, шесть из них еще рассматриваются, по трем есть решение — «Бастион» проиграл или частично проиграл иски.
ООО «Союздорстрой». Участие в нацпроекте и 4,5 миллиарда рублей на госконтрактах
В сравнении с «Бастионом» второй участник уголовного дела о взятках — компания «Союздорстрой» — выглядит куда солиднее. Она тоже была образована 8 лет назад, её учредителем выступает Артур Кулагин. Компания специализируется на строительстве автомобильных дорог и автомагистралей.
В этом году «Союздорстрою» удалось поучаствовать в 24 госзакупках, контракт с ним был заключён в 16 случаях (на сумму 1 миллиард рублей). За всё время существования компании с ней были заключены 192 контракта на сумму 4,5 миллиарда рублей.
В этом году «Союздорстрой» победил на аукционе по капремонту автомобильного моста через реку Чумыш (цена — более 147 миллионов рублей). Заказчик — комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом администрации Заринска, работы планируется завершить в следующем году.
Также «Союздорстрой» должен в 2023 году завершить ремонт и содержание дороги «Новосибирск — Сокур» в Мошковском районе НСО (контракт на 71 миллион рублей). А до конца этого года «выполнить мероприятия» по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на улицах Новосибирска (163,4 миллиона рублей) и реконструировать мост через реку Малый Барлак на дороге «Кубовая-Бибиха» в Новосибирском районе. Стоимость последнего контракта — 39,7 миллиона рублей.
На конец 2019 года выручка «Союздорстроя» оценивалась в 405,5 миллиона рублей, чистая прибыль — в 3 миллиона.
В Новосибирске этой осенью задержали главу комитета рекламы Дмитрия Лобыню, который занимал должность с 2017 года. После этого его поместили под арест на два месяца. Бывшего руководителя обвинили в получении взятки в 200 тысяч рублей.