Контракты, долги и банкротство. Что известно о фирмах, дававших взятки главному дорожнику Новосибирской области?

Над какими объектами эти компании работали в последнее время? На какие суммы они получали контракты? И что еще про них известно? Смотрим вместе.



ООО «Бастион». Дела о банкротстве и убытки на 300 миллионов рублей



Согласно данным системы Контур.Фокус, ООО «Бастион» зарегистрировали в 2012 году. В компании числится 181 сотрудник. Вид деятельности — строительство мостов и тоннелей.



Сейчас компания убыточна: на конец прошлого года выручка «Бастиона» составила 132,7 миллионов рублей, а убытки — 328,4 миллионов. Есть сведения, что с 2019 года кредиторы компании как минимум 6 раз планировали обратиться в суд и добиться признания её банкротом. Последняя запись совсем свежая: «23 декабря «Сибирский Центр Консалтинга и Оценки», действуя от имени и в интересах АО «ЕнисейАвтодор», намерен обратиться в суд» с тем же требованием.



Директором и учредителем «Сибирского ЦКО» является Антон Кульков, он же возглавляет убыточный «Бастион». За последний год его компания не участвовала ни в одной госзакупке, последний контракт на сумму более 61 миллионов рублей «Бастион» получил в прошлом году от «Управления Автомобильных Дорог Алтайского Края». За эту сумму организация должна была реконструировать автомобильную дорогу «Быканов Мост — Солоновка — Солонешное — граница Республики Алтай», пострадавшую от паводка. Статус контракта в настоящее время — исполнение.

