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Тема дняЗадержан заместитель министра транспорта НСО

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Следователи возбудили уголовное дело на замминистра транспорта НСО. Рассказываем, в чем его подозревают

Сергея Ставицкого задержали сотрудники ФСБ

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Дело Сергея Ставицкого (слева) связано с делом против начальника ТУАД Михаила Чуманова

Дело Сергея Ставицкого (слева) связано с делом против начальника ТУАД Михаила Чуманова

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Следователи возбудили уголовное дело на замминистра транспорта НСО Сергея Ставицкого

В Новосибирске возбуждено уголовное дело против заместителя министра транспорта Сергея Ставицкого по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Его подозревают в том, что он взял деньги от начальника ТУАД Михаила Чуманова.

Следователи предварительно установили, что с марта по октябрь 2019 года Ставицкий и Чуманов договорились, что замминистра будет помогать ТУАДу получить дополнительные деньги из бюджета по заключенным госконтрактам. Это бы помогло выполнять показатели.

Также предполагается, что Ставицкий попросил у Чуманова деньги за общее покровительство по службе в интересах начальника ТУАД. Таким образом, Чуманову были предложены максимальные надбавки и дополнительные выплаты к заработной плате.

— Начальник ГКУ «ТУАД» согласился с предложением подозреваемого, — рассказали в пресс-службе Западно-Сибирского СУТ СК России.

После этого, по версии следствия, с октября 2019 года по декабрь 2020 года Михаил Чуманов передавал замминистра взятки на 1,5 миллиона рублей.

Сергея Ставицкого задержали сотрудники ФСБ. Решения по мере пресечения пока нет.

Уголовное дело в отношении Михаила Чуманова, его брата и представителей двух коммерческих организаций завели в конце декабря 2020 года. Арест бывшего начальника ТУАД попал на видео. На следующий день суд избрал подозреваемым меру пресечения. По версии следствия, Михаил Чуманов получил взятки в размере 100 тысяч и 5 миллионов рублей. НГС рассказывал, что известно о фирмах, которые подозревают в передаче денег в обмен на «общее покровительство».

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