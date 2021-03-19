Следователи возбудили уголовное дело на замминистра транспорта НСО. Рассказываем, в чем его подозревают

Следователи возбудили уголовное дело на замминистра транспорта НСО Сергея Ставицкого
В Новосибирске возбуждено уголовное дело против заместителя министра транспорта Сергея Ставицкого по
Следователи предварительно установили, что с марта по октябрь 2019 года Ставицкий и Чуманов договорились, что замминистра будет помогать ТУАДу получить дополнительные деньги из бюджета по заключенным госконтрактам. Это бы помогло выполнять показатели.
Также предполагается, что Ставицкий попросил у Чуманова деньги за общее покровительство по службе в интересах начальника ТУАД. Таким образом, Чуманову были предложены максимальные надбавки и дополнительные выплаты к заработной плате.
— Начальник ГКУ «ТУАД» согласился с предложением подозреваемого, — рассказали в пресс-службе Западно-Сибирского СУТ СК России.
После этого, по версии следствия, с октября 2019 года по декабрь 2020 года Михаил Чуманов передавал замминистра взятки на 1,5 миллиона рублей.
Сергея Ставицкого задержали сотрудники ФСБ. Решения по мере пресечения пока нет.
Уголовное дело в отношении Михаила Чуманова, его брата и представителей двух коммерческих организаций завели в конце декабря 2020 года. Арест бывшего начальника ТУАД попал на видео. На следующий день суд избрал подозреваемым меру пресечения. По версии следствия, Михаил Чуманов получил взятки в размере 100 тысяч и 5 миллионов рублей. НГС рассказывал, что известно о фирмах, которые подозревают в передаче денег в обмен на «общее покровительство».