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Тема дняЗадержан заместитель министра транспорта НСО

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Появилось видео с задержанным замминистра транспорта НСО. Следователь говорил с ним на кухне

Обыски прошли на работе и дома у Сергея Ставицкого

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По версии следствия, Сергей Ставицкий взял деньги от начальника ТУАД Михаила Чуманова, которого <a href="https://ngs.ru/text/criminal/2020/12/23/69650801/" class="_" target="_blank">арестовали в декабре</a><br>

По версии следствия, Сергей Ставицкий взял деньги от начальника ТУАД Михаила Чуманова, которого арестовали в декабре

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Следователи показали видео с задержанным заместителем министра транспорта НСО

Следственный комитет Российской Федерации опубликовал кадры с задержанным заместителем министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергеем Ставицким. Чиновника обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

На 38-секундном ролике видно, как сотрудники силовых структур заходят в здание правительства, затем показывают кадры, предположительно, из квартиры Ставицкого. В ролике чиновник сидит на кухне и разговаривает со следователем, но звук во время беседы отключен. В конце видео идет нарезка кадров с денежными пачками, украшениями и ключами от машины.

По словам заместителя руководителя отдела по расследованию особо важных дел ЗССУТ СК России Дмитрия Тренина, обыски прошли на работе и дома у Ставицкого.

По версии следствия, Ставицкий взял деньги от начальника ТУАД Михаила Чуманова, которого арестовали в декабре.

Как рассказали в СК, с марта по октябрь 2019 года Ставицкий и Чуманов договорились, что замминистра будет помогать ТУАДу получать дополнительные деньги из бюджета по заключенным госконтрактам. Это бы помогло выполнять показатели.

Также предполагается, что Ставицкий попросил у Чуманова деньги за общее покровительство по службе в интересах начальника ТУАД. Таким образом, Чуманову были предложены максимальные надбавки и дополнительные выплаты к заработной плате.

После этого, по версии следствия, с октября 2019 года по декабрь 2020 года Михаил Чуманов передавал замминистра взятки на 1,5 миллиона рублей.

На Сергея Ставицкого завели уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Уголовное дело в отношении Михаила Чуманова, его брата и представителей двух коммерческих организаций завели в конце декабря 2020 года. Арест бывшего начальника ТУАД попал на видео. На следующий день суд избрал подозреваемым меру пресечения. По версии следствия, Михаил Чуманов получил взятки в размере 100 тысяч и 5 миллионов рублей. НГС рассказывал, что известно о фирмах, которые подозревают в передаче денег в обмен на «общее покровительство».

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СКвзяткаСергей Ставицкий
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