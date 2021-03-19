Появилось видео с задержанным замминистра транспорта НСО. Следователь говорил с ним на кухне

Следователи показали видео с задержанным заместителем министра транспорта НСО
Следственный комитет Российской Федерации опубликовал кадры с задержанным заместителем министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергеем Ставицким. Чиновника обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.
На 38-секундном ролике видно, как сотрудники силовых структур заходят в здание правительства, затем показывают кадры, предположительно, из квартиры Ставицкого. В ролике чиновник сидит на кухне и разговаривает со следователем, но звук во время беседы отключен. В конце видео идет нарезка кадров с денежными пачками, украшениями и ключами от машины.
По словам заместителя руководителя отдела по расследованию особо важных дел ЗССУТ СК России Дмитрия Тренина, обыски прошли на работе и дома у Ставицкого.
По версии следствия, Ставицкий взял деньги от начальника ТУАД Михаила Чуманова, которого арестовали в декабре.
Как рассказали в СК, с марта по октябрь 2019 года Ставицкий и Чуманов договорились, что замминистра будет помогать ТУАДу получать дополнительные деньги из бюджета по заключенным госконтрактам. Это бы помогло выполнять показатели.
Также предполагается, что Ставицкий попросил у Чуманова деньги за общее покровительство по службе в интересах начальника ТУАД. Таким образом, Чуманову были предложены максимальные надбавки и дополнительные выплаты к заработной плате.
После этого, по версии следствия, с октября 2019 года по декабрь
На Сергея Ставицкого завели уголовное дело по
Уголовное дело в отношении Михаила Чуманова, его брата и представителей двух коммерческих организаций завели в конце декабря