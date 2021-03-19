Появилось видео с задержанным замминистра транспорта НСО. Следователь говорил с ним на кухне

Следственный комитет Российской Федерации опубликовал кадры с задержанным заместителем министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергеем Ставицким. Чиновника обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

На 38-секундном ролике видно, как сотрудники силовых структур заходят в здание правительства, затем показывают кадры, предположительно, из квартиры Ставицкого. В ролике чиновник сидит на кухне и разговаривает со следователем, но звук во время беседы отключен. В конце видео идет нарезка кадров с денежными пачками, украшениями и ключами от машины.